+++ Der Morgen live +++ #MeToo geht jetzt auf die Straße

Experten sehen trotz der Brexit-Hängepartie, des ungelösten Nordkorea-Konflikts und des erstarkenden Euros derzeit kein Ende des Konjunkturbooms in Deutschland. Alles deute sowohl für dieses als auch für das nächste Jahr auf ein stabiles Wirtschaftswachstum hin, berichteten Volkswirte deutscher Großbanken. Von dieser Entwicklung werde auch der Arbeitsmarkt mit weiter sinkenden Arbeitslosenzahlen profitieren.

Mehr als einen Monat nach dem Hurrikan "Maria" ist die Karibikinsel Puerto Rico noch immer weitgehend ohne Strom. Jetzt hat die staatliche Elektrizitätsgesellschaft den Vertrag mit der Firma gekündigt, die die Versorgung wiederherstellen sollte. Der Vertrag mit dem US-Unternehmen WhitefishEnergy im US-Bundesstaat Montana hatte zuvor wegen mehrerer Ungereimtheiten für Wirbel gesorgt. Zum einen schienen die avisierten Kosten mit 300 Million Dollar recht hoch, zum anderen hatte WhitefishEnergy vor Vertragsschluss nur zwei Angestellte. Ein Geschmäckle entsteht auch durch die persönlichen Verbindungen zu US-Innenminister Ryan Zinke. WhitefishEnergy hat seinen Stammsitz in Zinkes Heimatregion. Er und der Manager der Energiefirma kennen sich zudem, der Sohn des Ministers hatte dort mal einen Job in den Sommerferien, wie unter anderem die "New York Times" berichtete.



Die US-Behörde für Katastrophenmanagement äußerte außerdem "bedeutende" Bedenken gegen die im Vertrag vereinbarten Preise für die Dienstleistungen: So soll der Stundenlohn für die Arbeiter nach Angaben der "Washington Post" zwischen 188 und 440 Dollar liegen.

Die Jamaika-Unterhändler treffen sich am Vormittag zu weiteren Sondierungsgesprächen. Die Emissäre von CDU, CSU, FDP und Grünen beraten zunächst über Bildung und Digitales, dann über Arbeit, Rente, Gesundheit und Pflege sowie über Inneres und Recht. Am späteren Nachmittag will die große Gruppe mit mehr als 50 Teilnehmern eine Zwischenbilanz ziehen.



Die Verhandlungen waren am vergangenen Donnerstag wegen Streits insbesondere in der Klima- und Flüchtlingspolitik vertagt worden. Eine Annäherung war in den öffentlichen Statements am Wochenende nicht zu erkennen.

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat Nordkorea als "globale Bedrohung" bezeichnet. Die Militärallianz sei "schockiert über das provokative, rücksichtslose Verhalten" Nordkoreas, sagte Stoltenberg am Montag in einer Rede in Tokio. "Es stellt eine direkte Bedrohung für die Länder in dieser Region dar, aber es ist auch eine globale Bedrohung." Die Nato unterstütze politischen, diplomatischen und wirtschaftlichen Druck auf Nordkorea und begrüße die im September beschlossene Verschärfung der Sanktionen gegen Pjöngjang. Noch wichtiger aber sei es sicherzustellen, dass die Sanktionen vollständig und transparent umgesetzt würden, fügte Stoltenberg hinzu. Der Nato-Generalsekretär wollte später am Tag Japans Regierungschef Shinzo Abe und weitere ranghohe Regierungsvertreter treffen.

Berlins Jüdische Gemeinde erwartet von den muslimischen Verbänden deutliche Worte gegen den wachsenden Antisemitismus in der Stadt - auch gegen den von islamischer Seite. "Ich bin zu Gesprächen mit muslimischen Verbänden bereit, allerdings kann dies keine Einbahnstraße sein», der Antisemitismus-Beauftragte der Gemeinde, Sigmount Königsberg. Er zweifle aber an einer Gesprächsbereitschaft und einer möglichen Zusammenarbeit, "solange Leute wie der Islamismus-Experte Ahmad Mansour, der sich gegen Radikalisierung und Antisemitismus engagiert, immer wieder mit Shitstorms traktiert werden". Ein unbefangenes Auftreten von Juden sei aber in Berlin nicht mehr möglich. "Ich weiß von vielen Juden, die in der U-Bahn etwa eine Kette mit Davidstern verbergen. Es gibt mittlerweile solche automatischen Handlungen." Die nicht-staatliche Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus Berlin hatte im vergangenen Jahr 470 Fälle von Antisemitismus gezählt, 65 mehr als 2015.

Frauen in Saudi-Arabien dürfen künftig Sportereignisse im Stadion verfolgen, wenn sie mit ihrer Familie kommen. Die allgemeine Sportbehörde werde "die Hauptstadien in Riad, Dammam und Dschidda sanieren, um ab 2018 Familien empfangen zu können", sagte Behördenchef Turki Al-Ascheich gestern dem Internetmagazin "Arab News".



Die Maßnahme folgt mehreren Entscheidungen der saudischen Führung, die in kleinen Schritten auf eine Art von Gleichstellung von Frauen zulaufen. Prominentestes Beispiel ist die Änderung, dass Frauen nun Auto fahren dürfen. Einmalig durften Frauen am vergangenen Nationalfeiertag Ende September auch schon einmal in Sportstadien.

Foto: dpa Nach dem zweiten großen Herbststurm "Herwart" bemüht sich die Deutsche Bahn, den Zugverkehr im Norden und Osten rasch wieder in Gang zu bringen. Vor allem rund um Hamburg wird es nach Angaben des Konzerns jedoch auch heute noch Sperrungen geben. Einzelne Züge auf den Verbindungen Berlin-Leipzig, Berlin-Halle-Erfurt, Dortmund-Hannover und Kassel-Hannover-Hamburg sollten den Betrieb aber bald wieder aufnehmen.



Dagegen dürften die Arbeiten auf den vom Sturmtief "Herwart" stark getroffenen Strecken Hamburg-Berlin, Dortmund-Bremen-Hamburg, Hamburg-Westerland, Hamburg-Kiel, Hamburg-Lübeck-Puttgarden, Hamburg-Rostock-Stralsund sowie Berlin-Stralsund wohl länger andauern. Auch Feuerwehr und Forstbehörden haben noch reichlich Arbeit. Vor allem in Nord- und Ostdeutschland entwurzelte "Herwart" zahlreiche Bäume. Der Wind erreichte Geschwindigkeiten von bis zu 176 Kilometern pro Stunde am Fichtelberg und 144 Kilometern pro Stunde auf Fehmarn. Er soll sich aber zu Wochenbeginn wieder abschwächen.

Warum die Linke-Chefin den Vorgang allerdings mit derart ätzender Kritik schmäht, bleibt ihr Geheimnis. Ein radikaler Blickwinkel hat einer angemessenen Diskussion schon immer mehr geschadet als genützt.

Die Linke-Vorsitzende Katja Kipping hat Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) wegen eines geplanten Treffens mit dem ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán kritisiert. "Der Ministerpräsident will sich 'privat' mit einem Rechtspopulisten treffen, der die Menschenrechte mit Füßen tritt, sich antisemitisch äußert und sich einer EU-weiten solidarischen Lösung der Flüchtlingsaufnahme verweigert", sagte Kipping der in Halle erscheinenden "Mitteldeutschen Zeitung" (Montag). Der Besuch Orbáns war bereits Gegenstand einer heftigen Debatte im Landtag. Der ungarische Ministerpräsident will am 6. November im Rahmen des Reformationsjubiläums als Privatmann nach Wittenberg kommen. Haseloff werde ihn "aus Gründen der Etikette und Höflichkeit" begleiten, teilte die Staatskanzlei mit.

Foto: AFP Die "#MeToo"-Kampagne gegen sexuellen Missbrauch hat den Sprung aus der virtuellen Welt auf die Straße geschafft. Gestern gingen in Paris tausende zumeist weibliche Demonstranten auf die Straße, um gegen sexuelle Übergriffe zu protestieren. Auch in anderen französischen Städten, darunter Marseille, Bordeaux und Lille, gab es ähnliche Demonstrationen. "Metoo durch einen Kollegen", stand in Paris auf einem der Transparente der Demonstranten. Nach Angaben der Polizei beteiligten sich in der französischen Hauptstadt 2500 Menschen an dem Protestmarsch. Dazu aufgerufen hatte die Journalistin Carol Galand. Sie wolle, dass der Kampf gegen sexuelle Übergriffe nicht nur im Internet stattfinde, begründete sie ihr Engagement.