+++ Der Morgen live +++ Fiktives Video über Trump-Festnahme verbreitet sich im Netz

Das besondere Schmankerl am Video ist sein Soundtrack: "From Russia With Love". Das Lied kennen Sie aus dem gleichnamigen Bond-Film aus dem Jahr 1963, gesungen hat es damals Matt Monro.

sind am Dienstag acht Menschen getötet und mindestens elf Personen verletzt worden. Ein 29-Jähriger fuhr in Manhattan mit einem Mietwagen auf einen Fahrradweg. Bei einem Terroranschlag in New York sind am Dienstag acht Menschen getötet und mindestens elf Personen verletzt worden. Ein 29-Jähriger fuhr in Manhattan mit einem Mietwagen auf einen Fahrradweg.

Ein Polizist schoss dem Mann in den Bauch, er wurde festgenommen und in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurde er operiert, Beobachter erwarteten, dass er überlebt. Es werde nach niemandem mehr gefahndet, es habe sich um einen Einzeltäter gehandelt, teilten die Behörden mit. Der Mann stamme nicht aus New York, hieß es. Nähere Einzelheiten zu seiner Identität wurden jedoch zunächst aus ermittlungstechnischen Gründen nicht mitgeteilt. Medienberichten zufolge war er 2010 in die USA gekommen.

"Das ist ein schmerzhafter Tag für unsere Stadt", sagte New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio. Die Sicherheitsvorkehrungen in der Millionenmetropole wurden verstärkt. Es gebe aber keine Hinweise auf eine andere akute Bedrohung in der Stadt, sagte Gouverneur Andrew Cuomo.