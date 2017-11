+++ Der Morgen live +++ Umweltschützer Weizsäcker warnt vor Aus für Verbrennungsmotor

Herzlich willkommen beiBis 9 Uhr begleitet Sie heute Michael Kröger beim Start in den Tag.Die wichtigsten politischen Themen des Tages finden Sie kompakt in unserem Briefing DIE LAGE

Das Weiße Haus kritisiert Russlands Solidarität mit Syrien im Zusammenhang mit Giftgaseinsätzen. Vergangene Woche hatte der sogenannte Joint Investigative Mechanism (JIM) die syrische Regierung für einen Chemiewaffenangriff auf die syrische Stadt Chan Scheichtun am 4. April mit mehr als 80 Toten verantwortlich gemacht. "Der JIM hat bei dieser skrupellosen Attacke zum vierten Mal bestätigt, dass das Regime Assads Chemiewaffen einsetzt. Der Bericht zeigt die brutale und entsetzliche Barbarei Baschar al-Assads. Russlands Schutz Syriens wird dadurch noch ungeheuerlicher", heißt es in der Mitteilung des Weißen Hauses. Direkte Tweeds von US-Präsident Donald Trump zu diesem Thema sind nicht zu finden.



Russland als Verbündeter al-Assads sieht die Schuld für den Giftgaseinsatz bei der syrischen Opposition. Der russische Vizeaußenminister Sergej Rjabkow nannte die Untersuchung des JIM voreingenommen. Es gebe "logische Fehler, dubiose Zeugen und unbestätigte Beweise", sagte er am Freitag in Moskau der Agentur Interfax zufolge.

Mit einem Portfolio von 22 wöchentlichen Sendungen startet Amazon-Tochter Audible eine Podcast-Offensive. Ab Donnerstag können Abonnenten unter anderem Sendungen mit den Comedians Micky Beisenherz und Oliver Polak, den Journalisten Jörg Thadeusz und Nina Ruge oder der Autorin Ronja von Rönne hören. Auch Produktionen vom SPIEGEL sind im Angebot.



"Jeder Hörer soll mindestens einen Podcast finden, den er jede Woche regelmäßig hören will", sagt Paul Huizing, Programmverantwortlicher der Audible Original Podcasts in Deutschland. Zu den 17 extra für den deutschen Markt entwickelten Reihen kommen fünf englischsprachige. Darüber hinaus sollen in Zukunft monatlich jeweils zwei neue Podcasts starten.

Am Vormittag setzen die Delegationen von CDU, CSU, FDP und Grünen ihre Sondierungsgespräche für eine Jamaika-Koalition fort. Auf dem Programm stehen Außenpolitik und Verteidigung. Weitere Themen sind Familie, Frauen, Senioren und Jugend. In diesem Zusammenhang könnte auch nochmals die von der CSU forcierte Ausweitung der Mütterrente aufgerufen werden.



Ursprünglich wollten die Unterhändler ein weiteres Mal die in der vergangenen Woche wegen eines massiven Krachs vertagten Themen Klima und Zuwanderung beraten. Das Thema Klimaschutz soll nun zuerst im kleineren Expertenkreis behandelt werden. Den Streitpunkt Migration und Flucht haben die Spitzen der vier Parteien dem Vernehmen nach zur Chefsache gemacht.

Ernst Ulrich von Weizsäcker gilt unter Umweltschützern als einer der Vorreiter - vor allem, weil er sich in der Materie bestens auskennt. Jetzt hat der Präsident der auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Expertenorganisation Club of Rome überraschend Stellung für den Verbrennungsmotor bezogen - oder besser gesagt: gegen seine voreilige Verdammung. "Bitte kein Schnellschuss beim Verbrennungsmotor", schreibt der Naturwissenschaftler Ernst Ulrich von Weizsäcker laut "Heilbronner Stimme" in einem Forderungskatalog zu den Jamaika-Gesprächen. "Erstens ist das Elektroauto beim heutigen Strommix eher klimaschädlicher als der Verbrennungsmotor, zweitens kann man (Modell Audi) überschüssigen Windstrom, der sonst vernichtet wird, in Wasserstoff oder Methan umwandeln und damit den klimaneutralen Verbrennungsmotor füttern." Trotzdem müsse man "natürlich die E-Auto-Technik vorantreiben", erklärte Weizsäcker.



Er fordert außerdem von der künftigen Koalition unter anderem, die deutsche Selbstverpflichtung aus dem Pariser Klimaschutz-Abkommen umzusetzen und eine sanft steigende CO2-Steuer einzuführen. Die Grünen bestehen in den Koalitionsverhandlungen darauf, den Verbrennungsmotor bis 2030 gesetzlich zu verbieten.