+++ Der Morgen live +++ "House of Cards"-Mitarbeiter erheben Vorwürfe gegen Kevin Spacey

Ein früherer Mitarbeiter gab an sexuell von Spacey am Set während der ersten Staffel belästigt worden zu sein. Dabei soll es zu nicht einvernehmlichen Berührungen und kruden Bemerkungen Spaceys gekommen sein.

Dem US-Schauspieler Kevin Spacey werden neue Vorwürfe wegen sexueller Belästigung und "lüsternem" Verhalten am Filmset gemacht. Acht Mitarbeiter der US-Erfolgsserie "House of Cards" warfen laut CNN-Berichten Spacey vor, die Produktion zu einem "toxischen Arbeitsumfeld" zu machen.

Ein Mann ist am Abend in einer Filiale der Kaffeehauskette Starbucks in Chicago im US-Staat Illinois erschossen worden. Zwei weitere Personen, unter ihnen ein 12-jähriger Junge, seien angeschossen und in Krankenhäuser gebracht worden, berichten US-Medien. Über Täter und Motiv liegen noch keine Angaben vor. Die Polizei riegelte das Gebiet weiträumig ab.