+++ Der Morgen live +++ Neuwagen verbrauchen 42 Prozent mehr als angegeben

Herzlich willkommen beiBis 9 Uhr begleitet Sie heute Michael Kröger beim Start in den Tag.Die wichtigsten politischen Themen des Tages finden Sie kompakt in unserem Briefing DIE LAGE

Der entmachtete katalanische Regierungschef Carles Puigdemont ist wieder auf freiem Fuß. Er und seine Ex-Minister wurden nach einer Anhörung im Auslieferungsverfahren in der Nacht in Brüssel unter Auflagen aus dem Polizeigewahrsam entlassen, wie die belgische Justizbehörde mitteilte. Nach der Entscheidung des belgischen Untersuchungsrichters dürfen die Betroffenen das Land vorerst nicht verlassen und müssen eine feste Wohnadresse haben. Über das weitere Verfahren werde innerhalb der nächsten 15 Tage entschieden, hieß es. Puigdemont und die Ex-Minister hatten am Donnerstag eine Vorladung des spanischen Staatsgerichts missachtet. Puigdemonts Ex-Vize Oriol Junqueras und sieben frühere Minister, die der Vorladung gefolgt waren, sitzen seit Donnerstagabend im Umland von Madrid in Untersuchungshaft. Die Separatisten in Katalonien bejubelten die Entscheidung der Brüsseler Behörden und übten Kritik an der spanischen Justiz. Der Sprecher des abgesetzten Bündnisses Junts pel Si (Gemeinsam fürs Ja), Roger Torrent, postete auf Twitter: "Das ist der Unterschied zwischen einer wirklichen Gewaltenteilung und einem politisiertem Justizsystem. Zwischen einer reifen Demokratie und einem gescheiterten Rechtsstaat." Die Bürgerinitiative ANC twitterte: "Große Gerechtigkeitslektion fürs spanische Justizsystem!"

Foto: dpa Der Winter hat in der vergangenen Nacht Einzug in Bayern gehalten. Bei Temperaturen um den Nullpunkt fielen in den Dörfern am Alpenrand geringe Mengen Schnee, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mitteilte. Oberhalb von 700 Metern habe es bis zu einen Zentimeter geschneit, so etwa in Irschenberg (Landkreis Miesbach) und Oberstdorf (Landkreis Oberallgäu). (Auf dem Foto sieht es sogar nach ein bisschen mehr aus.)



Nach Angaben des Wetterdienstes wird der Schnee im Laufe des Tages wieder schmelzen. Mit neuem Schneefall ist für den Rest der Woche nicht zu rechnen. Der bayerischen Polizei waren am Montagmorgen zunächst keine wetterbedingten Unfälle bekannt.

Foto: Picture Alliance Es war die Hochzeit des Jahres im kleinen Kingswinford in der Nähe von Birmingham. Amanda und Nathan Gibbs hatten nämlich etwas besonderes ausgedacht. Während der Zeremonie und auf der anschließenden Party traten sie und ihre Gäste in Shrek-Kostümen auf. Was womöglich auf den ersten Blick nach britischer Exzentrik aussieht, hatte einen ernsten Hintergrund: Das Brautpaar wollte möglichst viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen, um effektiver auf das Leiden von Krebskranken hinweisen zu können. "Wir haben eine Reihe von Freunden an den Krebs verloren", erklärten sie laut BBC. "Deshalb wollten wir auf das Problem aufmerksam machen und zur Vorsorgeuntersuchung animieren." Hochzeitsgeschenke gab's in Form von Spenden. 2000 britische Pfund kamen auf diese Weise zusammen.

Foto: Reuters Der einflussreiche Präsident der New Yorker Federal Reserve Bank, William Dudley, will nach Informationen von Insidern früher als geplant sein Amt aufgeben. Dudley werde wohl noch in dieser Woche seinen Rückzug ankündigen, sagten gestern zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen. Ein Gremium, das seinen Nachfolger suchen solle, sei bereits eingerichtet worden. Zuvor hatte der Sender CNBC über Dudleys Pläne berichtet. Dudleys Ausscheiden sei für Frühjahr oder Sommer 2018 vorgesehen, sobald ein Ersatz für ihn gefunden sei. Seine Amtszeit endet regulär Anfang 2019.

Die Zaungäste von der SPD, die wenige Minuten nach Verkündung des Wahlergebnisses eine weitere Koalition mit der CDU ausgeschlossen hatten, benehmen sich nun wie schlechte Verlierer: "Was die vier Parteien, die eine schwarze Ampelkoalition bilden wollen, seit Wochen abliefern, ist alberne Balkonpolitik mit immer denselben Winkbildern für die Kameras und Plattitüden für die Mikrofone", ätzte SPD-Vize Ralf Stegner. Von Europa bis Klimaschutz, von Flüchtlings- bis zur Steuerpolitik seien die vier Parteien meilenweit von substanziellen Gemeinsamkeiten entfernt. Dennoch gehe er davon aus, dass die Gespräche zu einer Regierungsbildung am Ende klappen würden. "Die schwarze Ampel wird kommen, weil sich Merkel und Özdemir, Seehofer und Lindner keine Blamage leisten können"

Mit einem Treffen der Chef-Verhandler im kleinen Kreis beginnt heute in Berlin die zweite Runde der Sondierungen von CDU, CSU, FDP und Grünen für eine Jamaika-Koalition. Die Unions-Parteivorsitzenden Angela Merkel und Horst Seehofer das Grünen-Spitzenduo Katrin Göring-Eckardt und Cem Özdemir sowie FDP-Chef Christian Lindner und sein Vize Wolfgang Kubicki wollen dabei eine Basis für die heiße Phase der Beratungen schaffen. Angestrebt werden bis Mitte November konkretere Ergebnisse zu zentralen Themen, damit die vier Parteien über die Aufnahme formeller Koalitionsverhandlungen entscheiden können.

Foto: Reuters Ein ehemaliger Soldat hat während eines Gottesdienstes in einer Kirche in Texas das Feuer auf Gläubige eröffnet und 26 Menschen getötet. Etwa 20 Menschen seien in Krankenhäuser gebracht worden, teilte der Gouverneur des US-Bundesstaates, Greg Abbott, in der Nacht vor Journalisten mit. Die Opfer seien zwischen 5 und 72 Jahre alt. Auch der Schütze ist tot. Nach Angaben des Senders CNN handelt es sich um einen 26-Jährigen. In seinem Auto fand die Polizei mehrere Waffen.



Das Blutbad in der kleinen Gemeinde Sutherland Springs löste nur wenige Wochen nach dem Massaker in Las Vegas mit 58 Toten und der jüngsten Terrorattacke in New York mit acht Todesopfern neues Entsetzen aus. Das Motiv des Schützen war aber zunächst völlig unklar.

Mehr als 15.000 VW-Kunden mit einem manipulierten Diesel reichen heute Klage am Landgericht Braunschweig ein. Sie haben ihre Forderung an die Internetplattform "myright.de" abgetreten, die sie nun geltend macht. Auf diese Weise kommt eine (in Deutschland sonst nicht übliche) Art von Sammelklage zu Stande, die mehr Wucht entfalten soll. "myright.de" verlangt von Volkswagen, den Kunden den Kaufpreis gegen Rückgabe der betreffenden Autos zu erstatten. Es geht um 357 Millionen Euro. Die Aussichten beurteilt Klägeranwalt Christopher Rother als gut: "Wer als Hersteller Kunden täuscht und Fahrzeuge auf dem Markt bringt, die nicht vorschriftsmäßig sind, macht sich schadenersatzpflichtig. Daran kann es aus unserer Sicht keinen Zweifel geben." Nach Angaben eines VW-Sprechers wurde bislang in gut 900 zivilrechtlichen Fällen entschieden - und in 70 bis 75 Prozent dieser Fälle hätten die Richter die Klage abgewiesen. Insgesamt seien gut 7000 zivilrechtliche Verfahren anhängig.

Foto: dpa Die ICCT hat wieder einmal den Finger in die Wunde gelegt. Die amerikanische Umwelt Forschungsorganisation hat nachgemessen, ob sich die Kluft beim Spritverbrauch zwischen den Angaben im Prospekt und in der Wirklichkeit etwas verändert hat. Hat es. Die Abweichung liegt inzwischen bei durchschnittlich 42 Prozent. "Die Kluft zwischen offiziellem und tatsächlichen Verbrauch ist dabei so groß wie noch nie. Noch vor zehn Jahren betrug die Differenz zwischen dem von den Herstellern veröffentlichten und dem real gemessenen Verbrauch nur etwa 15 Prozent", sagte der ICCT-Geschäftsführer in Europa, Peter Mock, der Funke-Mediengruppe. Als die Studie im Jahr 2013 zum ersten Mal veröffentlicht wurde, lag die Diskrepanz noch bei etwa 25 Prozent. Ein Grund dafür liege darin, dass der Kraftstoffverbrauch von Pkw für die Herstellerangaben in Testlaboren und nicht im realen Fahrbetrieb ermittelt werden. Seit September würden aber für neue Fahrzeugtypen strengere Richtlinien bei den Testverfahren gelten, ab Herbst dann für alle Autos. Die ICCT-Forscher erwarten, dass dies die Diskrepanz zwischen offiziellen und realen Verbrauchswerten etwa halbieren könnten.