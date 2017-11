+++ Der Morgen live +++ Uno schlägt Alarm: Im Jemen könnten Hunderttausende Kinder verhungern

Beasleys Organisation erreiche nur sieben Millionen Menschen von insgesamt rund 28 Millionen Einwohnern. Die Hungersnot würde sich zu einer der zerstörerischsten humanitären Katastrophen der vergangenen Jahrzehnte entwickeln, so Beasley in einem Interview mit der Nachrichtenagentur AP.

US-Präsident Donald Trump setzt heute seine Asienreise mit einem Besuch in Südkorea fort. Angesichts der nuklearen Bedrohung aus Nordkorea erhofft sich die Regierung in Seoul eine Bekräftigung der Allianz mit Washington. Geplant ist eine Rede des US-Präsidenten vor der Nationalversammlung in Seoul. Im Gegensatz zu seinen Vorgängern wird Trump während seines zweitägigen Aufenthalts nicht die Demilitarisierte Zone (DMZ) besuchen, die Süd- und Nordkorea trennt.

Die Rhetorik zwischen Trump und dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un hatte sich seit Trumps Amtsantritt immer weiter verschärft. Trump drohte Nordkorea mit "Feuer und Zorn", Nordkorea meldete einen Atombombentest. Der Konflikt dürfte auch bei den nächsten Stationen von Trumps zwölftägiger Asienreise die Gespräche dominieren. Weitere Stationen sind China, Vietnam und die Philippinen.