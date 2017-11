+++ Der Morgen live +++ "De schwatte Ostfrees Jung" erobert das Netz

Herzlich willkommen beiBis 9 Uhr begleitet Sie heute Armin Himmelrath beim Start in den Tag - hier finden Sie den Autor bei Twitter Die wichtigsten politischen Themen des Tages finden Sie kompakt in unserem Briefing DIE LAGE

Keno Veith erobert gerade als "De schwatten Ostfrees Jung" das Internet. So hat er seinen Das saß er fest - und wird jetzt zum Star im Netz:erobert gerade als "" das Internet. So hat er seinen Youtube-Kanal genannt, der fleißig Klicks sammelt. Den Grundstein für seine Popularität legte der 36-Jährige mit einem Handyvideo, nachdem er sich bei der Maisernte in Ostfriesland auf dem Feld festgefahren hatte. Sein Dilemma kommentierte er in dem Video auf Plattdeutsch. Den Film lud Veith im Internet hoch, dort bekam er in Windeseile Zehntausende Klicks. Platt lernte Veith, Liebhaber schwerer Landmaschinen und Sohn einer Kamerunerin und eines Ostfriesen, in Eigenregie. "Weil ich die Sprache einfach so schön finde. Die gehört in die Region, zur Landwirtschaft." Der Ostfriese schaute dafür den Bauern während seiner Lohnereinsätze in diversen Ortschaften einfach aufs Maul. "Ich spreche gemischtes Platt. Mein Platt besteht ja aus mehreren Platts." Ausgelernt hat Veith noch lange nicht, dabei helfen ihm auch seine Fans. "Ich werde auf Platt angesprochen und angeschrieben", sagt Veith. "Ich lerne noch besser Platt dadurch." Foto: dpa

Mutter hat nicht immer Recht - zum Glück: Wegen eines falschen Hinweises der eigenen Mutter auf mögliche Terror-Verbindungen hat ein 22-Jähriger in Köln seinen Flug nach Ägypten verpasst. Wie ein Sprecher der Bundespolizei gestern erklärte, wurde der Mann vor dem Start der Maschine von Beamten abgefangen. Zuvor hatte es einen Hinweis der Mutter gegeben, ihr Sohn sympathisiere mit der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) und wolle nun nach Ägypten reisen.



"Die Mutter hat wohl beim Polizeipräsidium Düsseldorf angerufen und das so dort weitergegeben", sagte der Sprecher. Daraufhin griffen die Beamten am Flughafen Köln/Bonn zu, berichtet der "Express". Der Verdacht löste sich in Luft auf, da der Mann offensichtlich Urlauber war. In seinem Gepäck fanden die Beamten den Angaben zufolge "typische Urlaubskleidung", Badehose und Schnorchel. "Auch der junge Mann war ein bisschen überrascht, als wir ihn gefragt haben, ob er sich dem IS angeschlossen hat", berichtete der Sprecher. Über das zwischenmenschliche Verhältnis von Mutter und Sohn könne er nichts sagen. Der Mann verpasste seine Maschine, weil er erst rund zwei Stunden nach Abflug von der Polizei entlassen wurde.

Ein Jahr ist seit der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten vergangen. Bundesaußenminister Sigmar Gabriel zieht heute in einem Gastbeitrag für das Redaktionsnetzwerk Deutschland eine bittere Bilanz. Er schreibt unter anderem: "Es ist bitter zu sehen, wie das Land der Moderne nun zu einem Land der Anti-Moderne gemacht werden soll. Nationalistisch statt weltoffen, egoistisch statt am Wohl aller interessiert. Ausgerechnet Amerika, das uns in Deutschland und in Europa seit dem Ende des II. Weltkrieg vor dem Rückfall in die reaktionären Zeiten in der ersten Hälfte des 20. Jahrhundert bewahrt hat, wird nun selbst von einer reaktionären Politik geführt. Präsident Trump begreift die Welt als Kampfarena, in der nicht die Stärke des Rechts, sondern das Recht des Stärkeren gilt.“ Und Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen sagt: "Der Donald Trump aus dem US-Wahlkampf ist sich auch im Präsidentenamt treu geblieben. Dieses Jahr hat uns zwei Dinge gelehrt: Die Welt braucht ein starkes und berechenbares Amerika, das für Regeln und Werte einsteht. Wir Europäer müssen besser in der Lage sein, zur Lösung der großen gemeinsamen Fragen auch wirklich Relevantes beizutragen und unsere eigenen Probleme auch selbst zu lösen.“

7 Uhr, der schnelle Nachrichtenüberblick: Donald Trump wollte ins Grenzgebiet zu Nordkorea, musste den Trip aber absagen - wegen schlechten Wetters.

wollte ins Grenzgebiet zu Nordkorea, musste den Trip aber absagen - wegen schlechten Wetters. Nach der Verhaftungswelle in Saudi-Arabien dementiert die Regierung Gerüchte über einen toten Prinzen.

dementiert die Regierung Gerüchte über einen toten Prinzen. Twitter erhöht auf 280 Zeichen - und wer ist einer der ersten, die das nutzt? Klar, Donald Trump.

Vielleicht sollten Sie schon mal ein bisschen Geld zur Seite legen.

Die große Liebe war das noch nie zwischen den New Yorkern und Bürgermeister Bill de Blasio. Trotzdem haben sie den Demokraten jetzt wiedergewählt, auch aus Gewohnheit und Mangel an guten Alternativen. Der demokratische Amtsinhaber bleibt für weitere vier Jahre Bürgermeister von New York. Foto: Reuters Rund 65 Prozent der Wähler in der Millionenmetropole gaben dem 56-Jährigen gestern laut vorläufigen Zahlen der Wahlbehörde ihre Stimme. Die republikanische Herausfordererin Nicole Malliotakis landete mit knapp 30 Prozent der Stimmen abgeschlagen auf dem zweiten Platz, weit dahinter lagen mehrere unabhängig angetretene Kandidaten. Das Ergebnis sei der "Beginn einer neuen Ära", versprach de Blasio nach Bekanntwerden des Wahlergebnisses per Tweet.

Liebe Leserinnen und Leser, ich wusste gar nicht, dass Ihnen Ostfriesland so sehr am Herzen liegt! Kein Problem - dpa hat mich mit einer weiteren Meldung aus Deutschlands Norden versorgt. Bittesehr, hier ist sie: Kuh ist auf einem Bauernhof in Ostfriesland in eine Güllegrube gefallen. Das Tier wurde gestern in Kiefeld bei Leer von der Feuerwehr gerettet, wie die Einsatzkräfte Eine. Das Tier wurde gestern in Kiefeld bei Leer von der Feuerwehr gerettet, wie die Einsatzkräfte am Abend mitteilten . In einem Stall seien Bretter über dem Güllekeller weggebrochen. Laut Feuerwehr befindet sich unterhalb der Boxen für die Rinder ein bis zu 1,80 Meter tiefer Keller, um dort den Kot der Tiere aufzufangen. Die Kuh habe noch mit dem Kopf herausgeschaut, sagte ein Feuerwehrsprecher. Die Einsatzkräfte hätten Atemschutz angelegt, um das Tier aus der misslichen Lage zu befreien - wegen des hohen Ammoniakgehalts in der Grube. Die Kuh blieb unverletzt. "Solche Einsätze haben wir fünf bis sechs Mal im Jahr", so der Sprecher. Sie fragen sich jetzt vielleicht: Wie haben die das gemacht? Da lohnt sich ein genauerer Blick in die Pressemitteilung der Feuerwehr: "Unter Zuhilfenahme eines B-Druckschlauches, der um das Tier gelegt wurde, konnten Einsatzkräfte und Landwirt die Kuh unverletzt aus ihrer misslichen Lage befreien."

Knapp drei Tage nach dem Massaker mit 26 Toten und 20 Verletzten in einer texanischen Kirche sorgen Berichte über Versäumnisse vor der Tat und mögliche frühe Warnzeichen für Wirbel. Nach übereinstimmenden Medienberichten war der Schütze Devin Patrick K. im Juni 2012 aus einer psychiatrischen Einrichtung im Bundesstaat New Mexico geflohen.



Unklar blieb zunächst, wie lange Kelley in der psychiatrischen Einrichtung war. Er war in New Mexico bei der Luftwaffe stationiert, die bei den Ermittlungen nach der Tat in der First Baptist Church in Sutherland Springs unter Druck geraten ist. Dabei geht es um die Frage, wie der Täter Waffen kaufen konnte, obwohl er wegen häuslicher Gewalt vorbestraft war. Die Luftwaffe räumte ein, dass das Vorstrafenregister des Mannes nicht an eine Datenbank des FBI weitergegeben worden sei. Das Militär habe eine Untersuchung eingeleitet.

Was war sonst noch los in den vergangenen Stunden? Prinz Charles , britischer Thronfolger, gehjört ebenfalls zu denjenigen, die von brisanten Geldanlagen in Offshore-Firmen profitiert haben. Das kam bei der Auswertung der Paradise Papers heraus. (Geht es Ihnen eigentlich auch so, dass Sie "Parasite papers" den besseren Namen für Projekt finden?)

, britischer Thronfolger, gehjört ebenfalls zu denjenigen, die von brisanten Geldanlagen in Offshore-Firmen profitiert haben. Das kam bei der Auswertung der Paradise Papers heraus. (Geht es Ihnen eigentlich auch so, dass Sie "Parasite papers" den besseren Namen für Projekt finden?) Ausgerechnet zum Jahrestag der US-Präsidentenwahl verlieren die Republikaner gleich drei (zwar kleinere, aber wichtige) Wahlen - die Demokraten jubeln.

gleich drei (zwar kleinere, aber wichtige) Wahlen - die Demokraten jubeln. Ab sofort darf gelabert werden: Twitter hat angekündigt, nach einer Testphase die Zeichenzahl pro Nachricht auf 280 zu verdoppeln.

Fangen wir heute doch einfach mal mit einem Geburtstagskind an: Rickie Lee Jones, Sängerin und Songwriterin aus den USA, wird heute 63. Ich habe einen Song rausgesucht, den Sie eigentlich von einer anderen Band kennen - hören Sie selbst. Und: Herzlichen Glückwunsch, Mrs. Jones!