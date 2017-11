+++ Der Morgen live +++ Disney verspricht neue Star-Wars-Trilogie

Herzlich willkommen beiBis 9 Uhr begleitet Sie heute Michael Kröger beim Start in den Tag.Die wichtigsten politischen Themen des Tages finden Sie kompakt in unserem Briefing DIE LAGE

Foto: dpa Im vorletzten Länderspiel des Jahres trifft die deutsche Fußball-National-Elf heute im legendären Wembleystadion auf England. Der Klassiker verspricht wieder eine besondere Brisanz. Bundestrainer Joachim Löw attestiert dem Kontrahenten eine große Leistungssteigerung in den vergangenen Jahren. Die DFB-Jungs treten in London aber mit breiter Brust an. Seit 19 Spielen ging keine Partie verloren - auch das ist eine Bestmarke unter Löw.



Zwar sind Länderspiele gegen England immer eine Prestigesache. Joachim Löw hat aber für Testspiele seine eigene Sichtweise. Das Ergebnis ist wichtig, aber nicht maßgeblich. Auch für das Spiel heute Abend (Ab 21 Uhr im Liveticker) gab der Bundestrainer die Maxime aus: Erfahrungen sammeln, Philosophie verinnerlichen.

Fußball-Nationalspieler Ilkay Gündogan hat sich kritisch zu Millionenverträgen für Jungprofis geäußert und eine Gehaltsobergrenze angeregt. "Warum soll man nicht sagen, dass ein Spieler, bis er 20 ist, nur einen gewissen Betrag verdienen darf? Generell würde es sicher nicht schaden, und der Jugendarbeit würde es auch guttun. Weil teilweise schon A-Jugendliche von größeren Klubs mit Geld abgeworben werden, obwohl es besser wäre, sich noch zu entwickeln", sagte der Mittelfeldspieler von Manchester City im Interview mit dem Portal "Sportbuzzer". Gündogan appellierte an Top-Talente, sich nicht mit Statussymbolen zu schmücken. "Ich würde mir manchmal wünschen, dass dem nicht so ist. Es gibt sicher Leute, die anfällig dafür sind. Aber wenn man - gerade in jungem Alter - jemanden hat, der einem hilft, dann kann man auch sehr früh sehr gutes Geld verdienen, ohne Unsinn damit zu machen", sagte er.

Foto: Reuters Nach einem enttäuschenden Quartal im Fernsehgeschäft musste Disney-Chef Bob Iger mit ansehen, wie der Aktienkurs in den Keller ging. Dann zog er sein Ass aus dem Ärmel: Disney plant eine neue "Star Wars"-Trilogie an, die unter Leitung des Regisseurs Rian Johnson entstehen soll. Auch die im kommenden Monat in den Kinos startende achte Episode ein Erfolg werde. "Die Aufregung wird steigen, umso näher das Startdatum rückt", sagte Iger. Dem Disney-Manager zufolge haben die Dreharbeiten für einen Film rund um die Figur des interstellaren Schmugglers Han Solo kürzlich begonnen. Klar, dass das die Investoren elektrisierte. Disney-Papiere zogen im nachbörslichen Handel um mehr als ein Prozent an. Der Alltag ist natürlich grauer: Disney kämpft mit Rivalen wie Netflix oder Amazon.com, die mit Streamingdiensten dem klassischen Kabelfernsehgeschäft Konkurrenz machen. Im abgelaufenen Quartal gingen Umsatz und Gewinn des Konzerns insgesamt leicht zurück, und zwar auf 12,78 Milliarden beziehungsweise 1,75 Milliarden Dollar.

Trotz höherer Steuereinnahmen warnen die Kommunen vor der Ausweitung sozialer Leistungen und vor Steuersenkungen. "Wir müssen die derzeitigen Überschüsse jetzt nutzen, um den Investitionsrückstand aufzuholen und die Grundlage für weiteres wirtschaftliches Wachstum zu stellen", sagte der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebunds (DStGB), Gerd Landsberg, der "Passauer Neuen Presse".



"Spielraum für weitere soziale Leistungen oder Steuersenkungen ist nicht vorhanden, denn wir können nicht abschätzen, wie lange wir diese zusätzlichen Wohltaten werden finanzieren können." Allein in den Kommunen betrage der Investitionsrückstand 126 Milliarden Euro.



US-Präsident Donald Trump ist heute morgen in Vietnam eingetroffen. Er nimmt in der Küstenstadt Da Nang an einem Gipfeltreffen der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft teil. Bei der zweitägigen Konferenz der Apec trifft er unter anderem auch auf die Präsidenten Chinas und Russlands, Xi Jinping und Wladimir Putin.



Am Nachmittag (Ortszeit) ist auch ein direktes Gespräch Trumps mit Putin geplant, das vom Weißen Haus aber auch auf dem Flug nach Vietnam nicht bestätigt wurde. Trump hatte zuvor in China einen glamourösen Staatsbesuch absolviert, bei dem er und Xi sich gegenseitig mit Komplimenten überschüttet hatten. Am Samstag fliegt er weiter in die vietnamesische Hauptstadt Hanoi.

China erlaubt ausländischen Unternehmen, die Mehrheit an Gemeinschaftsfirmen im Finanzsektor zu übernehmen. In einem ersten Schritt sollten sie 51 Prozent der Anteile halten dürfen, sagte Vize-Finanzminister Zhu Guangyao am frühen Morgen. Bislang lag diese Schwelle bei 49 Prozent. Nach drei Jahren würden alle Begrenzungen für ausländische Beteiligungen gestrichen, sagte er. Es sei der richtige Zeitpunkt, um die Liberalisierung des Finanzsektors voranzutreiben.

Diesen Weltrekord will ich Ihnen aber auch nicht vorenthalten:

Gestern war Guinnessworld-of-Records-Day. Das ganze Jahr über waren wieder viele Schiedsrichter unterwegs, um angemeldete Rekordversuche zu überwachen. Einige Urkunden konnten sie ausstellen. einer der Preisträger: Corey Law von den Harlem Globetrotters:

Die Polizeigewerkschaft beklagt die hohen Mieten in den Großstädten. "Wohnen in Großstädten ist für viele Polizisten unbezahlbar", sagte Vizechef Ernst Walter in Berlin. Die explodierenden Mieten und unbezahlbare Immobilien machten die Arbeit für Polizisten und andere Beschäftigte des öffentlichen Dienstes in Ballungsräumen immer unattraktiver, sagte der Gewerkschafter. "Aber gerade dort werden unsere Kolleginnen und Kollegen zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung dringend gebraucht."

Was halten Sie von Jamaika? Sollten die Koalitionsgespräche jetzt endlich losgehen, oder ist es Zeit für Neuwahlen?

Die Bürgern beginnen die Gespräche allerdings allmählich zu nerven. Nur noch eine Minderheit von 45 Prozent der Befragten fänden dem gestern veröffentlichten ARD-Deutschlandtrend zufolge eine Koalition der vier Parteien sehr gut oder gut. Das sind zwölf Punkte weniger als Anfang Oktober. 52 Prozent fänden diese Zusammensetzung weniger gut oder sogar schlecht. Besonders bei den Anhängern der Grünen ist die Zustimmung zu "Jamaika" gesunken: 55 Prozent von ihnen würden ein Bündnis aus CDU/CSU, FDP und Grünen begrüßen. Das sind 21 Punkte weniger als im Vormonat.

Die Jamaika-Unterhändler ziehen heute in Berlin bei gleich mehreren Treffen eine Zwischenbilanz der bisherigen Sondierungsgespräche. Ob schon erste konkrete Ergebnisse präsentiert werden können, ist allerdings offen. Die Berichterstatter der Parteien in den Arbeitsgruppen zu einzelnen Themenbereichen hatten die Aufgabe, die in einem Aufgabenkatalog definierten Unterpunkte in drei unterschiedliche Listen einzuordnen: einfach zu lösende, mittelschwierige und besonders strittige. Wenn möglich sollten schon Kompromisse gefunden werden. Die Liste mit den weiterhin strittigen Punkten soll dann nochmals den Parteichefs vorgelegt werden. Zieldatum ist der 16. November. Dann will man voraussichtlich in einer Nachtsitzung ein gemeinsames Papier erarbeiten, das Basis für die Entscheidung über einen Start offizieller Koalitionsverhandlungen sein soll.

SPD-Generalsekretär Hubertus Heil hat die Haltung seiner Partei bekräftigt, nicht erneut eine große Koalition einzugehen. "Wir stehen nicht als Reserverad zur Verfügung. Wenn die Jamaika-Parteien nicht in der Lage sind, eine Regierung zu bilden, könnte es auf Neuwahlen hinauslaufen", sagte Heil dem "Focus". Auch die Duldung einer Minderheitsregierung lehnte er ab. Es stünden wichtige Entscheidungen in Europa an. Deswegen sei Deutschland mit ganzer Kraft gefragt.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier reist Anfang kommender Woche nach Sachsen. Die Visite im Rahmen seiner Antrittsbesuche in den Bundesländern wird mit besonderer Aufmerksamkeit beobachtet, denn der Freistaat hat durch Pegida, Überfälle auf Flüchtlingsheime und zuletzt eine handfeste Regierungskrise Negativschlagzeilen gemacht. Bei Steinmeiers Besuch am Montag und Dienstag in mehreren Landkreise und Dresden sind auch politische Gespräche und eine Diskussionsrunde zum Thema Demokratie geplant. In Sachsen gibt es viele Baustellen, was die Erfolge des einstigen ostdeutschen Vorzeigelandes überschattet.

(Symbol)foto: dpa Die erste Meldung fällt zugegebenermaßen nicht in die Kategorie "wissen müssen". aber ich will sie Ihnen trotzdem nicht vorenthalten. Ein kleines Kätzchen hat in der Nacht im sächsischen Glauchau eine Party veranstaltet. Glaubten jedenfalls die Nachbarn. Das Tier hatte mit der Fernbedienung für die Stereoanlage gespielt und dabei den Lautstärkeregler für die Musik in die Krallen bekommen. Die Nachbarn waren schnell genervt und riefen die Polizei. Als die Beamten an der Tür klingelten, kam gerade der verdatterte Wohnungsbesitzer nach Hause - schnell war der Hausfrieden wieder hergestellt.