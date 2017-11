+++ Der Morgen live +++ Schweres Erdbeben in Iran und Irak: Viele Tote

Herzlich willkommen beiBis 9 Uhr begleitet Sie heute Michael Kröger beim Start in den Tag.Die wichtigsten politischen Themen des Tages finden Sie kompakt in unserem Briefing DIE LAGE

Foto: dpa Schneefall hat zu etlichen Verkehrsunfällen in Oberfranken, der Oberpfalz und anderen Teilen Bayerns geführt. Am Sonntagabend kam es auf den Autobahnen in Oberfranken und auf den Höhenzügen des Fichtelgebirges und des Frankenwaldes zu zwölf Karambolagen, wie die Polizei heute Morgen mitteilte. Bei zwei Unfällen zogen sich drei Fahrzeuginsassen leichte Verletzungen zu.



Der Schneefall hatte gestern Nachmittag eingesetzt. Innerhalb weniger Stunden ereigneten sich allein auf den Autobahnen im Raum Hof und Bayreuth acht Verkehrsunfälle. Die Feuerwehr musste mindestens 30 Mal ausrücken, um die Straßen von umgestürzten Bäumen zu befreien.

Jeder hat das Recht auf ein Girokonto - so steht es im Gesetz. Einige Geldinstitute unterlaufen die Regelung auf ihre Weise: Sie lassen sich das sogenannte Basiskonto teuer bezahlen. Das hat die Stiftung Warentest ermittelt, die Konditionen von 108 Banken verglichen hat. Die Tester prüften für die Zeitschrift "Finanztest" die Preise für Basiskonten anhand eines Modellkunden, der keinen regelmäßigen Geldeingang hat und das Konto in einer Filiale führt. Ergebnis: Die meisten Basiskonten waren im Test teurer als die üblichen Gehaltskonten. Bei vier Regionalinstituten zahlte der Modellkunde sogar zwischen rund 205 Euro und rund 328 Euro Jahresgebühr.

Fast zwei Drittel der Bundesbürger (63 Prozent) sprechen sich nach einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa gegen eine Legalisierung von Cannabis aus. Die Forderung, dass Erwachsene Cannabis zum Eigengebrauch als Rauschmittel in ausgewählten Fachgeschäften erwerben können sollten, wird von 34 Prozent der Bundesbürger unterstützt, wie aus der Umfrage hervorgeht.



In Deutschland ist der Erwerb und Besitz von Cannabis verboten. Nur Ärzte dürfen das Rauschmittel seit Anfang des Jahres als Schmerzmedikament verordnen. FDP und Grüne wollen im Rahmen der Jamaika-Sondierungen Cannabis legalisieren. Die Unionsparteien CDU und CSU sind grundsätzlich dagegen.

Foto: dpa Nach dem schweren Erdbeben in den südlichen Kurdengebieten in der Grenzregion zwischen dem Iran und dem Nordirak ist die Zahl der Toten auf mehr als 200 gestiegen. Dem iranischen Innenministerium zufolge gab es am Montag 207 Tote und 1700 Verletzte. Weitere Opfer werden befürchtet.

"Wenn man sich aus der Kunst all die Menschen wegdenkt, die unmoralisch, sexistisch, menschenverachtend oder auch ganz einfach kriminell gehandelt haben, dabei aber großartige, bis heute berührende oder aufwühlende Werke hinterlassen haben, wäre die Welt zwar ein kleines bisschen besser, aber die Kunst ein ganzes Stück ärmer." (Stephan Berg, Direktor des Kunstmuseums Bonn, über die Debatte um Sexismus und die Konsequenzen daraus. Zuletzt wurde US-Schauspieler Kevin Spacey aus einem Film von Ridley Scott herausgeschnitten.)

Der US-Mitfahrvermittler Uber hat sich nach eigenen Angaben mit einem Konsortium um den japanischen Konzern Softbank auf eine Beteiligung verständigt. "Wir haben uns mit einem von Softbank und Dragoneer angeführten Konsortium auf ein potenzielles Investment geeinigt", teilte Uber gestern Abend mit. Dies sei ein "starkes Zeichen für das Vertrauen in Ubers langfristiges Potenzial", hieß es. Der Deal werde zu gesteigerten Investitionen in Technologie und der Expansion Ubers im In- und Ausland beitragen. Softbank wollte sich auf Anfrage nicht äußern. Softbank hatte bereits vor einigen Monaten Interesse daran bekundet, rund eine Milliarde Dollar in Uber zu investieren und dafür Anteile von mindestens 14 Prozent zu erwerben.

Die Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft DLG hat sich für eine deutlich reduzierte Verwendung des umstrittenen Unkrautvernichters Glyphosat ausgesprochen. "Glyphosat wird viel zu oft und zu umfangreich versprüht", sagte DLG-Präsident Carl-Albrecht Bartmer der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung". "In Europa ließe sich der Einsatz vermutlich um die Hälfte reduzieren."



Das in der Landwirtschaft vielfach eingesetzte Mittel steht im Verdacht, krebserregend zu sein. Derzeit wird auf EU-Ebene um eine neuerliche Zulassung des Pflanzenschutzmittels für weitere fünf Jahre ab 2018 gerungen. Bartmer warb für eine Verlängerung der Zulassung: "Glyphosat hat im Unterschied zu vielen anderen Mitteln sehr wenige ökologische Nebenwirkungen."

EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani hat eine Verdoppelung des Haushalts der Europäischen Union gefordert. "Wir benötigen ... 280 Milliarden Euro statt 140 Milliarden Euro pro Jahr", sagte Tajani den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Das vergrößerte EU-Budget solle nicht durch zusätzliche Überweisungen aus den Mitgliedsstaaten, sondern durch die Einführung von Steuern finanziert werden. "Hierfür braucht es neue EU-Eigenmittel, wie etwa eine Finanz-Transaktionssteuer auf Börsengeschäfte", sagte Tajani. Derzeit führen die EU-Staaten knapp ein Prozent ihrer Wirtschaftsleistung nach Brüssel ab.

Einbrecher haben in Neubrandenburg ein Einkaufszentrum unter Wasser gesetzt. Die Täter brachen in der vergangenen Nacht in einen Handyladen ein, wie die Polizei mitteilte. Beim Einsteigen über das Dach des Centers beschädigten sie offenbar ein Rohr der Sprinkleranlage. Gut 30.000 Liter Wasser fluteten den Angaben zufolge das Einkaufszentrum. Mehrere Geschäfte und die Ladenzeile standen unter Wasser. Die Diebe hätten eine größere Menge Handys erbeutet und seien unerkannt entkommen, hieß es.

Der irische Rockmusiker und Live.Aid-Gründer Bob Geldof gibt aus Protest gegen die burmesische Regierungsberaterin Aung San Suu Kyi und die "ethnischen Säuberungen" gegen die Rohingya-Minderheit in Myanmar eine Auszeichnung zurück. Er wolle den Ehrenpreis der Freiheit der Stadt Dublin im Laufe des Vormittags bei der Verwaltung abgeben, sagte Geldof in einer Stellungnahme gestern Abend. Er sei zwar stolz darauf, Dubliner zu sein, wolle aber nicht den gleichen Titel tragen wie Suu Kyi. Die Assoziation der Friedensnobelpreisträgerin mit der irischen Hauptstadt "beschämt uns alle". Sie habe sich zur "Dienerin des Genozids" gemacht.



Allerdings hofft Geldof darauf, den Ehrentitel zukünftig wieder tragen zu dürfen. Sobald Suu Kyi die Ehrenbezeichnung aberkannt werde, werde er den Titel mit Stolz zurücknehmen.

Im ersten Interview nach seinem spektakulären Rücktritt vor gut einer Woche hat der ehemalige libanesische Ministerpräsident Saad Hariri angekündigt, er wolle "innerhalb von Tagen" in die Heimat zurückkehren. Er werde nicht gegen seinen Willen in Saudi-Arabien festgehalten, beteuerte Hariri gestern in Riad weiter. "Wenn ich Saudi-Arabien morgen verlassen möchte, kann ich das machen." Future TV gehört Hariri. Der Sender gilt als Sprachrohr seiner Partei.



Der Sunnit hatte Anfang November von Saudi-Arabien aus, zu dem er enge Beziehungen unterhält, seinen Rücktritt erklärt. Als Grund deutete er ein Mordkomplott seitens der libanesischen Schiitenmiliz Hisbollah und deren Schutzmacht Iran an.

Im hessischen Flörsheim haben drei Menschen bei dem Versuch, ihre Wohnung mit einem Holzkohlegrill zu heizen, eine Kohlenmonoxidvergiftung erlitten. Weil die Zentralheizung ausgefallen war, hatten sie den Grill in ihrem Wohnzimmer aufgestellt, wie die Polizei Wiesbaden am frühen Morgen mitteilte. Wegen der steigenden Kohlenmonoxidwerte wurde daraufhin einem Bewohner schlecht, er klagte über starke Kopfschmerzen, die Rettungsleitstelle wurde verständigt. Die Feuerwehr evakuierte das Gebäude und brachte die insgesamt 14 Hausbewohner ins Freie. Die drei Mieter der Wohnung wurden in ein Krankenhaus gebracht, die übrigen Hausbewohner konnten nach kräftigem Lüften in das Haus zurückkehren.

Der spanische Ministerpräsident Mariano Rajoy hat sein hartes Vorgehen gegen die separatistische Regierung Kataloniens verteidigt. "Viele werfen mir vor, ich hätte keine politischen Lösungen gesucht. Aber ... Sie können mir glauben: Es gab keine Alternative", sagte Rajoy dem "Handelsblatt". "Die Krise in Katalonien ist das größte Problem, das ich in all meinen Jahren als Regierungschef erlebt habe." Er habe versucht, sich mit dem inzwischen abgesetzten katalanischen Regierungschef Carles Puigdemont zu einigen, doch das sei nicht möglich gewesen. Rajoy nannte die Unterstützung der Europäischen Union im Katalonienkonflikt entscheidend. "Sie war fundamental", sagte er dem "Handelsblatt". "Und sie war auch deshalb so wichtig, weil die katalanische Unabhängigkeit nicht nur gegen Spanien gerichtet war, sondern gegen ganz Europa."

Während der Sondierungsgespräche über die Jamaika-Koalition sind Gräben sichtbar geworden, die Beobachter für schwer überbrückbar halten. In einigen Punkten haben die Verhandlungen aber schon etwas gebracht. Die Wertschätzung füreinander ist gewachsen - zumindest in einzelnen Fällen . . . "Jürgen Trittin ist echt eine coole Socke. Hätte ich gar nicht gedacht." (Der konservative Jamaika-Koalitionsunterhändler Jens Spahn, CDU, in Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland über den Grünen-Unterhändler vom linken Parteiflügel) Mehr zu den Jamaika-Sondierungen können Sie hier lesen.

Foto: AFP "Wir haben hier einen roten Teppich ausgelegt bekommen wie wahrscheinlich noch nie jemand zuvor. Das ist wirklich ein Zeichen des Respekts. Vielleicht ein bisschen für mich. Aber wirklich für unser Land. Und da bin ich sehr stolz drauf." (US-Präsident Donald Trump heute Morgen am Rande des Asean-Gipfels auf den Philippinen über seine zweiwöchige Asien-Reise.)

Handelsexperten schlagen Alarm: Nach einer neuen Studie des Beratungsunternehmens PwC vernachlässigen viele Unternehmen im Handel den digitalen Umbau ihrer Geschäfte. Jedes fünfte Unternehmen habe sich noch nicht eingehend mit dem Aufbau digitaler Fähigkeiten beschäftigt, schreiben die Verfasser in dem Bericht, der in wenigen Tagen veröffentlicht werden soll (der Nachrichtenagentur dpa liegt aber aber bereits vor). Deutsche Händler und Konsumgüterhersteller "setzen ihre Marktposition gegenüber ihren internationalen Wettbewerbern aufs Spiel, wenn sie die digitale Transformation zu langsam angehen".

Foto: Reuters Gestern Abend hat ein schweres Erdbeben die Kurdenregion im Grenzgebiet zwischen Iran und Irak erschüttert. Nach den jüngsten Angaben kamen mindestens 140 Menschen ums Leben. Es ist aber anzunehmen, dass die Zahl noch steigen wird. 866 Menschen wurden verletzt, wie das iranische Innenministerium am frühen Morgen mitteilte. Lokale Medien hatten zuvor schon von über 1000 Verletzten berichtet. Irans Präsident Hassan Ruhani versprach den Menschen in der Erdbebenregion sofortige Hilfe.



Nach Angaben des Geoforschungszentrums Potsdam lag das Zentrum des Bebens mit der Stärke 7,3 in etwa 34 Kilometern Tiefe in der iranischen Provinz Kermanschah rund 500 Kilometer westlich der Hauptstadt Teheran. Später am Abend wurde ein Nachbeben der Stärke 4,5 registriert, am frühen Morgen gab es weitere Erstöße der Stärke 4,7. Auch in Costa Rica bebte die Erde. An der Pazifikküste maßen die Seismographen eine Stärke von 6,4 auf der Richterskala. Berichte über Verletzte gab es zunächst nicht.