+++ Der Morgen live +++ Mitleid und Häme für die Azzurri

Eine Fußball-Weltmeisterschaft ohne Italien? Geht das überhaupt? Ja, und es gab es sogar schon mal: 1958 gehörten die Azzurri nicht zum damals noch aus 16 Mannschaften gehörenden Teilnehmerfeld. Ein sehr junger Pelé schoss Brasilien in Schweden zum Titel. Ausgerechnet in Schweden, möchte man aus italienischer Sicht sagen. Man hätte ahnen können, dass der Playoff-Gegner kein gutes Omen ist.

Was genau ist da gestern Abendeigentlich genau passiert? Nach einer 0:1-Niederlage im Hinspiel kamen die Italiener gegen Schweden nicht über ein 0:0 hinaus. Man muss kein großer Fußball-Arithmetiker zu sein, um zu wissen, was das bedeutet. Die WM 2018 in Russland findet ohne die Squadra Azzurra statt.

Buongiorno möchte man heute vor allem unseren italienischen Freunden zurufen. Aber so richtig buono ist der Morgen aus Sicht der Tifosi gar nicht. Für manche ist es vielleicht sogar der traurigste Morgen seit fast 60 Jahren. Italien hat die Qualifikation zur Fußball-Weltmeisterschaft verpasst! Das gab es zuletzt 1958. In Gedanken sind wir bei unseren amici südlich der Alpen. Vielleicht starten Sie heute mal mit einem Cappuccino oder Espresso in den Tag. Was Sie auch trinken: Ich begrüße Sie zum "Morgen" auf SPIEGEL ONLINE mit den Nachrichten aus der ganzen Welt.