+++ Der Morgen live +++ Das soll der "Sexiest Man Alive" sein!?

Ganz anderes Thema: Nordkorea. Nur kurz nach dem Ende der Asienreise von US-Präsident Donald Trump verkündet die chinesische Regierung nun, dass sie einen Sonderbotschafter in das abgeschottete Land schicken will. Song Tao werde am Freitag nach Nordkorea reisen, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua. Trump hatte China dazu aufgefordert, mehr Druck auf das Regime auszuüben. Das hatte er zwar schon unzählige Male getan, nun scheint China jedoch auch tatsächlich etwas zu unternehmen. Wohl auch, weil die Regierung in Peking selbst unzufrieden ist mit dem uneinsichtigen Verbündeten.

Jetzt aber zu Blake Shelton. Wenn Sie in den USA leben, kennen Sie ihn bestimmt - als Juror der US-Castingshow "The Voice". In Deutschland ist der Countrysänger hingegen kaum bekannt. Das "People"-Magazin könnte das jetzt ändern: Es kürte Shelton zum "Sexiest Man Alive". Was sagt der Sänger selbst dazu? "Euch gehen wohl die Leute aus", scherzte er. Doch seine Freundin, Sängerin Gwen Stefani, habe ihm gut zugeredet. "Hör mir zu, du würdest das bis an dein Lebensende bedauern, wenn du dieses Geschenk nicht annimmst und einfach den Moment lebst", habe sie ihm eingeschärft, erzählt Shelton.

Das Wichtigste aus der Nacht: Simbabwe hat das Militär zeitweise die Kontrolle übernommen. Es gehe darum, eine "sich verschlimmernde politische, soziale und wirtschaftliche" Krise zu überwinden, erklärte Generalmajor Sibusiso Moyo. Um einen Militärputsch handle es sich aber nicht. Mehr dazu erfahren Sie - In. Es gehe darum, eine "sich verschlimmernde politische, soziale und wirtschaftliche" Krise zu überwinden, erklärte Generalmajor Sibusiso Moyo. Um einen Militärputsch handle es sich aber nicht. Mehr dazu erfahren Sie hier Chefetage und beim Betriebsrat von Volkswagen durchsucht. Akten und Computer wurden beschlagnahmt. - In Wolfsburg haben Ermittler von Staatsanwaltschaft und Finanzbehörde Büros in der. Akten und Computer wurden beschlagnahmt. Hier ist unsere Meldung dazu. US-Repräsentantenhaus sollen künftig alle Mitarbeiter an Schulungen zur Prävention von Belästigung teilnehmen. - Der Weinstein-Skandal hat nicht nur zu erschreckenden - aber deshalb auch so wichtigen - Enthüllungen geführt, sondern zieht echte Konsequenzen nach sich. Imsollen künftig alle Mitarbeiter anteilnehmen. Hier gibt es mehr Infos.