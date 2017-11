+++ Der Morgen live +++ 30-Tonnen-Wal am Strand von Rio

Herzlich willkommen beiBis 9 Uhr begleitet Sie heute Armin Himmelrath beim Start in den Tag - hier finden Sie den Autor bei Twitter Die wichtigsten politischen Themen des Tages finden Sie kompakt in unserem Briefing DIE LAGE

Das ist ein ziemlicher Brocken: Mitten am Strand von Rio de Janeiro ist ein rund 30 Tonnen schwerer Wal angespült worden. Tausende Badegäste versammelten sich gestern an dem Strandabschnitt im Stadtteil Ipanema, um das tote Tier zu sehen, das wie ein Fels im Wasser lag. Am Strand war starker Verwesungsgeruch zu riechen, dort lagen auch zwei riesige Kiefer des Tieres. Die Behörden riefen die Bevölkerung dazu auf, Abstand zu halten - durch die Verwesung kann so großer Druck im Kadaver entstehen, dass der Körper regelrecht explodieren kann. Foto: dpa Die städtischen Entsorgungsbetriebe schickten Bagger, die den rund 13 bis 15 Meter langen Wal in der Nacht bergen sollten, um ihn dann fachmännisch entsorgen zu können. "Er ist einem Zustand fortgeschrittener Verwesung. Der Zustand lässt darauf schließen, dass er bereits seit einer Woche oder länger tot ist", sagte der Biologe Rafael Carvalho dem Portal "O Globo".

Was es alles an wichtigen Nachrichten in den vergangenen Stunden gab, während Sie schlummerten: Die Putschisten in Simbabwe haben Staatschef Robert Mugabe und seine Frau unter Hausarrest gestellt. Die Uno hat alle Beteiligten an dem Konflikt unterdessen zur Zurückhaltung aufgerufen.

haben Staatschef Robert Mugabe und seine Frau unter Hausarrest gestellt. Die Uno hat alle Beteiligten an dem Konflikt unterdessen zur Zurückhaltung aufgerufen. Bei den Jamaika-Sondierungen ist die Stimmung gereizt. Baden-Württembergs grüner Ministerpräsident hatte einen Wutanfall, seitdem reden die Beteiligten viel über Wetterphänomene auf Jamaika: "Es zieht gerade ein Hurrikan auf über Jamaika" (Kubicki); "Der Hurrikan kommt daher, dass sich beim Klima so wenig tut" (Hofreiter); er müsse sich die Wetterlage für Jamaika "noch durch den Kopf gehen lassen" (Scheuer); "Nicht Lautstärke entscheidet, sondern die Qualität der Argumente" (Dobrindt zu Kretschmann). Bei einem Polizeieinsatz am Erfurter Hauptbahnhof kam es zu einer Schießerei. Ein Verdächtiger wurde verletzt, vier Personen wurden von den Beamten festgenommen.

ist die Stimmung gereizt. Baden-Württembergs grüner Ministerpräsident hatte einen Wutanfall, seitdem reden die Beteiligten viel über Wetterphänomene auf Jamaika: Bei einem Polizeieinsatz am Erfurter Hauptbahnhof kam es zu einer Schießerei. Ein Verdächtiger wurde verletzt, vier Personen wurden von den Beamten festgenommen.