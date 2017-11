+++ Der Morgen live +++ Zu undankbar: Trump beschimpft Vater von Basketballer

Die erste Nachricht kommt aus Washington: Dort pestet Donald Trump gegen den Vater eines Basketballspielers, weil der ihm nicht die Dankbarkeit zollt, die er nach eigener Einschätzung verdient. Der US-Präsident hatte in China offenbar gut Wetter für drei College-Boys gemacht, die dort wegen Ladendiebstahls festgenommen worden waren.

Nach der Rückkehr der drei Spieler nach Los Angeles hatte Trump auf Twitter die Frage gestellt, ob sich die Basketballer wohl bei ihm bedanken würden. Sie taten das dann auf einer Pressekonferenz und entschuldigten sich für den Blödsinn, den sie in China angestellt hatten.

Allein LaVar Ball, der Vater einer der Spieler, wollte in die Lobeshymnen für den Präsidenten nicht einstimmen. in einem Interview spielte er den Anteil Trumps herunter. "Warum war er da drüben?", sagte der Vater. "Erzähl mir nichts. Alle wollen, dass es so aussieht, als hätte er mir geholfen." Trump polterte zurück: Er habe die drei Spieler vor Jahren im Gefängnis bewahrt, twitterte Trump: "Ich hätte sie im Gefängnis lassen sollen!"