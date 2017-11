+++ Der Morgen live +++ Baggerfahrer in Hamburg findet riesiges Hakenkreuz

Herzlich willkommen beiBis 9 Uhr begleitet Sie heute Armin Himmelrath beim Start in den Tag - hier finden Sie den Autor bei Twitter Die wichtigsten politischen Themen des Tages finden Sie kompakt in unserem Briefing DIE LAGE

Hamburger Sportplatz die Fundamente für neue Umkleidekabinen vorbereiten wollte. Er baggerte weiter - und legte ein vier mal vier Meter großes Hakenkreuz aus Stahlbeton frei. Das berichtet die " Was ist denn das, fragte sich ein Baggerfahrer, der auf einemdie Fundamente für neue Umkleidekabinen vorbereiten wollte. Er baggerte weiter - und legte einaus Stahlbeton frei. Das berichtet die " Bild "-Zeitung. Im Hein-Klink-Stadion in Hamburg-Billstedt laufen normalerweise die Spieler der Sportvereinigung Billstedt-Horn von 1891 auf. Jetzt muss erstmal das Denkmalschutzamt ran, heißt es in dem Bericht - und dann soll das Hakenkreuz so schnell wie möglich verschwinden, sind sich die Bezirkspolitiker einig und sprechen von einer "fürchterlichen Nazi-Hinterlassenschaft". Gerüchteweise soll es sich bei dem riesigen Symbol um das Fundament eines nie zu Ende gebauten Denkmals aus der NS-Zeit handeln, das nach 1945 einfach zugeschüttet wurde.