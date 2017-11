+++ Der Morgen live +++ Mordanklage für Attentäter von New York

Drei Wochen nach dem Anschlag in New York ist der mutmaßliche Attentäter angeklagt worden. Mit einem Kleintransporter war er im Oktober in Radfahrer und Fußgänger gerast. Dabei verloren acht Menschen ihr Leben, zwölf weitere wurden verletzt. Der Täter hatte sich anschließend zum Islamischen Staat bekannt.

Jetzt wurde er offiziell wegen Mordes angeklagt. Außerdem müsse er sich in insgesamt 22 Anklagepunkten verantworten, teilte die New Yorker Bundesstaatsanwaltschaft mit. Ihm droht demnach eine lebenslange Haftstrafe oder sogar die Todesstrafe.

Diese gibt es in New York eigentlich nicht mehr. Die Regierung in Washington müsste dafür eine Ausnahmeregelung beschließen.