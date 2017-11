+++ Der Morgen live +++ Ex-Sicherheitsberater Flynn offenbar zu Aussage bereit

Foto: dpa

Sieht so aus, als ob sich doch noch etwas bewegt, in Sachen Regierungsbildung in Berlin. Jedenfalls hat sich die Führungsspitze der SPD in ihrer Parteizentrale die halbe Nacht um die Ohren geschlagen. Generalsekretär Hubertus Heil berichtete nach achtstündigen Beratungen, gemeinsam habe man das Gespräch mit dem Bundespräsidenten ausgewertet. "Die SPD ist der festen Überzeugung, dass gesprochen werden muss. Die SPD wird sich Gesprächen nicht verschließen", sagte Heil. Die Union hatte zuvor betont, die Tür für die Sozialdemokraten stehe offen.

Die Größte Schwierigkeit besteht darin, das Gesicht zu wahren. Immerhin hatte SDP-Chef Martin Schulz noch Anfang der Woche nach dem Scheitern der Jamaika-Sondierungen eine Neuauflage der Großen Koalition ausgeschlossen.