+++ Der Morgen live +++ Tabakkonzerne machen Anti-Raucher-Werbung in den USA

Der frühere FDP-Bundestagsfraktionschef Rainer Brüderle sieht auf absehbare Zeit keine Chance mehr für eine Zusammenarbeit mit den Grünen im Bund. "Wenn man sich die teilweise hasserfüllten Reaktionen der Grünen auf die Absage der FDP anschaut, dann merkt man, dass da keine Nähe entstanden ist", sagte Brüderle in Mainz. "Zudem haben die Grünen doch schon jetzt angekündigt, mit ihren realitätsfernen Positionen bei der Flüchtlings- und der Klimafrage in kommende Auseinandersetzungen zu gehen sowie bei ihrer ablehnenden Haltung zu einer steuerlichen Entlastung der Bürgerinnen und Bürger bleiben zu wollen. Ich sehe in absehbarer Zeit auf Bundesebene keine Zusammenarbeit mit den Grünen."

Zipfelzottelige Rentierkacke! Während eines heftigen Gewitters fällt der Weihnachtsmann Niklas Julebukk mit seinem Wohnwagen vom Himmel. Nun sitzt er im Nebelweg fest und kommt nicht mehr weg, denn die Räder des Wagens sind zerbrochen und sein Rentier Sternschnuppe ist weggelaufen. Dumm nur, dass der fiese Waldemar Wichteltod mit seinen gefährlichen Nussknackern Jagd auf Julebukk macht und ihn in einen Schoko-Weihnachtsmann verwandeln will. "Als der Weihnachtsmann vom Himmel fiel" ist ein beliebtes Kinderbuch von Cornelia Funke. Nach einer stimmungsvollen Realverfilmung aus dem Jahr 2011 bringt nun die Augsburger Puppenkiste die Geschichte erneut ins Kino - an den Adventssonntagen und an Heiligabend.

Die Bewohner des ägyptischen Dorfes auf der Sinai-Halbinsel, in dem Attentäter am Freitag mehr als 300 Gläubige töteten, waren zuvor wiederholt von Aktivisten der Terrororganisation Islamischer Staat gewarnt worden. Sie sollten die Zusammenarbeit mit den Sicherheitskräften einstellen und sich von der Sufi-Bewegung abwenden. Die letzte Warnung erhielten die Dorfältesten offenbar eine Woche vor dem Anschlag.

Foto: dpa Die indonesische Urlaubsinsel Bali wappnet sich für einen baldigen Ausbruch des Vulkans Agung. Die Behörden riefen heute die höchste Warnstufe aus, wie der Vulkanologe Gede Suantika mitteilte. Es seien kontinuierlich Erschütterungen zu spüren. Die Sperrzone wurde auf zehn Kilometer um den Berg erweitert. Der Flughafen der Inselhauptstadt Denpasar wurde geschlossen. Die nationale Behörde für Katastrophenmanagement schrieb auf Facebook, der Asche-Ausstoß am Mount Agung sei gelegentlich begleitet von "explosiven Eruptionen" und einem "schwachen Dröhngeräusch". Nachts würden zunehmend Feuerstrahlen beobachtet.

Die erste Meldung führt uns mal wieder in die USA. Dort haben gestern die Tabakriesen eine groß angelegte Anzeigenkampagne gestartet. Doch anders als in der Vergangenheit waren nicht Freiheit und Abenteuer, Coolness und Geschmack in den Botschaften enthalten, sondern Gefahr, Gesundheit oder Sucht. Vor Gericht hatten sich Hersteller wie Altria (Marlboro, L&M) und British American Tobacco (Lucky Strike, Camel) verpflichtet, auf die Risiken des Rauchens hinzuweisen. In den kommenden zwölf Monaten müssen sie nun an fünf Tagen pro Woche Spots den überregionalen Fernsehsendern schalten. Hinzu kommen ganzseitige Anzeigen in den Wochenendausgaben großer Tageszeitungen.

