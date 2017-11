+++ Der Morgen live +++ Steve Bannon unterstützt umstrittenen US-Senatskandidaten

Herzlich willkommen beiBis 9 Uhr begleitet Sie heute Armin Himmelrath beim Start in den Tag - hier finden Sie den Autor bei Twitter Die wichtigsten politischen Themen des Tages finden Sie kompakt in unserem Briefing DIE LAGE

Wo ist Steve Bannon, die frühere rechte Hand von US-Präsident Donald Trump? Nach seinem Rausschmiss aus dem Weißen Haus war er ein bisschen abgetaucht, aber jetzt ist der Populist Bannon wieder da: Er werde den Senatskandidaten Roy Moore bei dessen Wahlkampagne unterstützen, sagte Bannon dem Sender CNN. Die Wahl in Alabama findet am 12. Dezember statt, und Bannon drückte sich auch dieses Mal aus, wie wir ihn kennen: Er werde an Moores Seite stehen im "Kampf" um den Senatsplatz, um "Schockwellen in Richtung der Eliten in Politik und Medien" auszusenden. Foto: AP Senatskandidat Roy Moore ist hochgradig umstritten. Dem stramm konservativen Ex-Richter wird vorgeworfen, mindestens ein halbes Dutzend Frauen in den Siebziger- und Achtzigerjahren sexuell belästigt zu haben. Eines der Opfer war damals erst 14 Jahre alt. Dennoch hat Donald Trump nach langem Schweigen vor einigen Tagen entschieden, Moore zu unterstützen - und sich damit gegen die Mehrheitsmeinung der Republikaner gestellt. Steve Bannon dürfte damit ziemlich zufrieden sein: Er hatte einen "Krieg gegen das republikanische Establishment" angekündigt - und Moores Kampagne sei, so heißt es aus Bannons Umfeld, die "Eröffnungsschlacht" in diesem Krieg.

Was trieb Christian Schmidt zu seinem Glyphosat-Alleingang? Und welche Folgen hat die Aktion für die anstehenden Gespräche über eine mögliche Neuauflage der GroKo?

Wie schützt man Lokalpolitiker vor durchgeknallten Spinnern? Der Deutsche Städte- und Gemeindebund hat eine Idee: Er fordert strengere Gesetze von der Bundesregierung und insbesondere die Einführung einer Straftat "Politiker-Stalking", meldet heute das Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Ein wehrhafter Rechtsstaat muss solchen Taten deutlicher und effektiver entgegengetreten", sagt Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebunds, dem Bericht zufolge. "Der geltende Stalking-Paragraf 238 im Strafgesetzbuch sollte um einen neuen Straftatbestand des 'Politiker-Stalkings' ergänzt werden."

Die Forderung ist eine Reaktion auf das Messerattentat auf den Bürgermeister von Altena am Montag Abend. Generell gebe es eine zunehmende Gewaltbereitschaft gegen Bürgermeister und Mitarbeiter der Kommunen. "Die Hasskriminalität gegenüber kommunalen Mandats- und Amtsträgern, aber auch Verwaltungsmitarbeitern und ehrenamtlichen Helfern hat massiv zugenommen und eine völlig neue Dimension erreicht", so Landsberg.

Wer Blues und Jazz mag, wird vielleicht Chuck Mangione kennen - ein großartiger Komponist und Flügelhornspieler. Mangione hat heute Geburtstag, er wurde 1940 in Rochester im US-Bundesstaat New York geboren. Ich habe Ihnen eine Aufnahme aus Cannes von 1989 rausgesucht - das ruhige Stück "Feel so good" passt von Stimmung und Aussage her hoffentlich zu Ihrem Morgen!

Was es in den vergangenen Stunden (als Sie hoffentlich tief geschlafen haben) noch so gab: In Berlin sind alle (außer der CSU und den Bauern) noch immer ziemlich sauer über Agrarminister Christian Schmidt und seinen Glyphosat-Alleingang . Jetzt sendet er zarte Signale der Wiederannäherung an die SPD.

. Jetzt sendet er zarte Signale der Wiederannäherung an die SPD. Der in der Türkei inhaftierte Journalist Suat Corlu ist freigelassen worden . Das Verfahren gegen ihn ist aber noch nicht beendet - und seine Frau Mesale Tolu bleibt weiter im Gefängnis.

. Das Verfahren gegen ihn ist aber noch nicht beendet - und seine Frau Mesale Tolu bleibt weiter im Gefängnis. Die Behörden in Indonesien haben bekannt gegeben, dass der Flughafen auf Bali heute auch den dritten Tag in Folge geschlossen bleiben wird. Grund ist die Vulkanasche in der Luft, die vom Mount Agung stammt. Vulkanologen warnen weiter vor einem unmittelbar bevorstehenden Ausbruch.