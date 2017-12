+++ Der Morgen live +++ Brandenburger spenden Schokolade nach Kita-Einbruch

Herzlich willkommen beiBis 9 Uhr begleitet Sie heute Michael Kröger beim Start in den Tag.Die wichtigsten politischen Themen des Tages finden Sie kompakt in unserem Briefing DIE LAGE

Foto: dpa Papst Franziskus verzichtet nach Darstellung eines Erzbischofs aus Bangladesch wegen Bedenken der Regierung auf einen Besuch in einem Rohingya-Flüchtlingslager. Franziskus habe Interesse an einem solchen Besuch während seiner Reise nach Bangladesch gehabt, sagte Moses Costa am Freitag am Rande einer Messe des Papstes in der Haupststadt Dhaka vor Journalisten. "Aber unsere Regierung wollte das aus Sicherheitsgründen nicht." Costa ist Erzbischof von Chittagong, wo auch das Flüchtlingsgebiet im Bezirk Cox's Bazar liegt.



Auch politische Gründe sprachen ihm zufolge gegen einen Besuch eines Rohingya-Lagers. Es hätte Probleme zwischen Bangladesch und Myanmar bringen können, sagte Costa. Franziskus steht in der Kritik, weil er in Myanmar, der ersten Station seiner Asien-Reise, den Konflikt nicht direkt angesprochen und die Rohingya nicht beim Namen genannt hatte und weil in Bangladesch kein Besuch eines Camps auf dem Programm stand. Heute sollten bei einem interreligiösen Treffen 18 Rohingya dabei sein.

Die spanische Justiz vernimmt heute die früheren Minister der separatistischen katalanischen Regionalregierung, die in Untersuchungshaft sitzen. Der zuständige Richter Pablo Llarena will anschließend über die Freilassung der Politiker entscheiden. Der ehemalige Vizeregierungschef Oriol Junqueras und sieben weitere Ex-Minister waren nach dem Unabhängigkeitsbeschluss des Regionalparlaments Ende Oktober verhört und Anfang November in U-Haft genommen worden. Ihnen werden Rebellion, Aufruhr und Veruntreuung öffentlicher Gelder vorgeworfen.

Elf Monate nach der Übernahme der gut 400 Kaiser's Tengelmann-Filialen durch Edeka und Rewe hat die Gewerkschaft Ver.di deutliche Kritik am Verhalten von Edeka im Umgang mit den neuen Mitarbeitern geübt. "Edeka tut sich sehr schwer mit der Umsetzung der Ministererlaubnis und der Akzeptanz der betrieblichen Mitbestimmung", sagte das für den Handel zuständige Ver.di-Bundesvorstandsmitglied Stefanie Nutzenberger.



Die Gewerkschafterin klagte über "Angriffe auf Arbeitnehmerrechte und Betriebsräte in Bayern". In Nordrhein-Westfalen habe die Gewerkschaft alle Hände voll zu tun, die gültigen Tarifverträge zu sichern. "Solch eine Umgangsweise macht die auch von Edeka unterschriebene Sicherung der Arbeitsplätze unnötig schwer", sagte sie. Deutschlands größter Lebensmittelhändler widersprach allerdings entschieden.

Im Prozess um den gewaltsamen Tod der 32-jährigen Kalifornierin Kathryn Steinle ist ein mexikanischer Einwanderer vom Mordvorwurf freigesprochen worden. José Inés García Zárate ist als illegaler Einwanderer in den USA, von wo er bereits fünf Mal ausgewiesen wurde. Der Obdachlose hatte Steinle im Juli 2015 in San Francisco erschossen. Die Verteidiger machten vor Gericht geltend, dass sich versehentlich ein Schuss aus der Waffe des Angeklagten gelöst habe. Dem folgten die Geschworenen. Sie verurteilten García wegen illegalen Waffenbesitzes. US-Präsident Donald Trump reagierte prompt auf die Entscheidung und sprach im Kurzbotschaftendienst Twitter von einem "schändlichen Urteil". "Kein Wunder, dass die Menschen in unserem Land so wütend über die illegale Einwanderung sind", schrieb der Präsident. Während des Wahlkampfes hatte Trump den Fall wiederholt genutzt, um seine Forderung nach dem Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko zu rechtfertigen. García bezeichnete er als "Tier".

Foto: dpa In Australien hat das weltweit größte Batteriesystem zur Speicherung von erneuerbarer Energie den Betrieb aufgenommen. Die vom Elektroauto-Produzenten Tesla hergestellten Lithium-Ionen-Zellen mit einer Gesamtleistung von 129 Megawatt sind an einen Windpark angeschlossen. Die Regierung des Bundesstaats South Australia lobte das Batteriesystem als "bedeutenden Moment für die erneuerbare Energie". Sein Bundesstaat sei nun führend auf dem Gebiet von regelbarer erneuerbarer Energie, sagte Regierungschef Jay Weatherhill.



Im September vergangenen Jahres war nach einem Unwetter der Strom in South Australia ausgefallen. Der gesamte Landesteil mit 1,7 Millionen Einwohnern war für Tage vom nationalen Netz abgeschnitten. Australiens Regierungschef Malcolm Turnbull hatte die Energiepolitik des Bundesstaats mit seinem Fokus auf erneuerbare Energien für den Blackout verantwortlich gemacht.

Auf der indonesischen Ferieninsel Bali hat sich der Vulkan Agung etwas beruhigt. Nach offiziellen Angaben gab es zum ersten Mal seit dem vergangenen Wochenende keine neuen Eruptionen. "Die Aktivität hat seit gestern nachgelassen", sagte ein Vulkan-Experte der Regierung, Gede Suantika. "Hoffen wird, dass es sich weiter beruhigt."



Zugleich warnten die Behörden aber, dass im Inneren des Vulkans immer noch so viel Druck sei, dass es jederzeit zu einer gewaltigen Eruption kommen könne. Immer noch gilt rund um den Berg die höchste Alarmstufe. Trotz aller Warnungen halten sich dort immer noch viele Menschen auf, die ihre Unterkünfte nicht verlassen wollen.

Foto: dpa Lassen Sie mich mit einer Art Weihnachtsgeschichte beginnen. Sie hat sich in Cottbus abgespielt und hatte - wie so oft - einen recht deprimierenden Anfang. Diebe hatten in der Nacht zum Donnerstag in einer Kita eingebrochen und neben einem Laptop und anderen Kleinigkeiten den gesamten Vorrat an Weihnachtssüßigkeiten eingesackt: Schoko-Nikoläuse, Lebkuchen, Weingummi - und was das Herz eines Kindes eben so begehrt. Nun gibt es die Sozialen Netzwerke, die ja oft als Brutstätten des Hasses verschrien sind. Hier entfalteten sie die ganze Kraft, wofür sie einst erfunden worden sind. Nach einem Aufruf eines Radio-Senders erklärten sich Dutzende Brandenburger bereit, Ersatz zu liefern.

Guten Morgen verehrte Leserinnen und Leser. Ich begrüße Sie zum "Morgen" vor dem ersten Adventswochenende. Ich hoffe, Sie haben schon alles vorbereitet. Nicht? Dann gehören Sie wahrscheinlich zur überwiegenden Mehrheit, die mal wieder von dem ganzen Trubel überrollt wird. Aber nehmen Sie sich erstmal ein wenig Zeit für eine Tasse Kaffee und die Lektüre des "Morgen".