+++ Der Morgen live +++ "Dagobert Duck würde Bitcoins kaufen"

Heute gratulieren wir Onkel Dagobert zu seinem 70. Geburtstag. Der steinreiche Onkel des ewig Pechvogels Donald Duck ist seit 1947 die reichste Ente der Welt. An 2017 dürfte er seine reine Freude haben. Mit Donald Trump ist ein Mann US-Präsident, der seine wichtigsten Charaktereigenschaften teilt. Und der Glückszehner ist mittlerweile auch digital zu haben. "Als Großunternehmer mit untrüglichem Geschäftssinn investiert er natürlich in moderne Technik und System - und würde sich so auch in Bitcoins seinen Speicher füllen", glaubt Peter Höpfner, Chefredakteur des Verlags Egmont Ehapa, übersieht dabei aber, wie schwer sich in Bitcoins schwimmen lässt.