+++ Der Morgen live +++ Woher Doris von Sayn-Wittgenstein ihren Namen hat

Herzlich willkommen beiBis 9 Uhr begleitet Sie heute Michael Kröger beim Start in den Tag.Die wichtigsten politischen Themen des Tages finden Sie kompakt in unserem Briefing DIE LAGE

Der Koordinator der Bundesregierung für die transatlantischen Beziehungen, Jürgen Hardt, warnt die USA vor negativen Folgen für ihre Sicherheit durch eine Anerkennung Jerusalems als Israels Hauptstadt. Mit einem solchen Schritt oder gar der Verlegung der US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem würde Washington radikale Kräfte in der islamischen Welt weiter gegen sich aufbringen, was unmittelbare Auswirkungen auf die Sicherheit in den USA hätte, sagte der CDU-Politiker der "Passauer Neuen Presse". Die USA würden sich zudem als Vermittler für Friedensgespräche im Nahen Osten selbst aus dem Spiel nehmen.Hardt versicherte, die deutsche Botschaft bleibe in Tel Aviv. Über den Status Jerusalems könnten nur die Konfliktparteien Israel und Palästina selbst entscheiden.

Der Streit in der Autoindustrie über die finanzielle Beteiligung am Dieselfonds für bessere Luft in den Kommunen stößt zunehmend auf Kritik. Städtetags-Hauptgeschäftsführer Helmut Dedy sagte, zwar sei es nicht Sache der Städte, die Finanzierungsverhandlungen zwischen dem Bund und der Autobranche zu führen. "Aber ich finde schon, dass sich die Automobilindustrie als Hauptverursacher der Stickoxid-Probleme keinen schlanken Fuß machen darf und ihren Beitrag leisten muss." Kritik kam auch vom Verkehrsclub Deutschland (VCD).



Die ausländischen Autobauer weigern sich, sich an dem Fonds für sauberere Luft in Städten zu beteiligen. Der Präsident des Importeursverbands VDIK, Reinhard Zirpel, hatte gestern die Pflicht zur Reduzierung der Emissionsbelastungen dem Staat zugewiesen. Seine Finanzierung sei keine Angelegenheit der Hersteller.

Heute ist übrigens Nikolaus. Ich hoffe, Sie haben die Stiefel Ihrer Lieblingsmenschen gut gefüllt. Der Brauch der Nikolaus-Feier kommt übrigens ursprünglich aus der Verehrung des Heiligen Nikolaus von Myra, um den sich seit dem 6. Jahrhundert die Legenden ranken. Historiker vermuten, dass die Überlieferungen sich in Wahrheit auf zwei unterschiedliche historische Persönlichkeiten beziehen, die im Laufe der Zeit zu einer fiktiven Figur verschmolzen: Bischof Nikolaus von Myra im kleinasiatischen Lykien und Abt Nikolaus von Sion, der Bischof von Pinora war.... Nicht jeder glaubt übrigens heute mehr an den Nikolaus. Selbst die jüngsten äußern inzwischen offen ihre Zweifel. Wie jener sechsjährige Amerikaner, der im Schulunterricht sein Wünsche an Santa Claus aufschreiben sollte. Er kanzelte den Heiligen jedenfalls kurzer Hand ab. Sein Mutter veröffentlichte den Brief anschließend auf Twitter und sorgte für einen Sturm der Begeisterung.



Foto: dpa Bei der Durchsicht der Nachrichtenseiten ist mit heute morgen eine Geschichte ins Auge gefallen, die ich Ihnen nicht vorenthalten will. Kennen Sie Doris von Sayn-Wittgenstein? Das ist jene Politikerin, die auf dem Bundesparteitag der AfD mit derben rechtslastigen Sprüchen aufgefallen ist. Während sich die demokratisch gesinnte Öffentlichkeit mit Grausen abwendete, waren die Parteigenossen begeistert - eine neue Frontfrau - und auch noch von denkbar vornehmer Herkunft . . . Dabei ist ihre Herkunft genauso zweifelhaft wie ihre Sprüche. In der Fürsten-Familie ist man jedenfalls überrascht über das neue Familienmitglied. In der "FAZ" versichert Fürst Alexander zu Sayn-Wittgenstein-Sayn, sie nicht zu kennen. Doris von Sayn-Wittgenstein sei möglicherweise adoptiert worden - von einem windigen Typen, der den guten Namen durch die Heirat einer armen Verwandten erworben habe. Und seinen Titel seitdem eben durch Adoptionen zu Geld mache.