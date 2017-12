+++ Der Morgen live +++ DHL-Erpressung führt zu Fehlalarmen

Herzlich willkommen beiBis 9 Uhr begleitet Sie heute Rachelle Pouplier beim Start in den Tag.Die wichtigsten politischen Themen des Tages finden Sie kompakt in unserem Briefing DIE LAGE

Das passiert heute im politischen Berlin: - SPD entscheidet auf Parteitag über Verhandlungen mit Union und Parteispitze Berlin: Die SPD entscheidet auf ihrem Parteitag heute in Berlin über die Aufnahme von Gesprächen mit der Union über eine Zusammenarbeit bei der Regierungsbildung. Eine Festlegung auf die Möglichkeit einer großen Koalition wird dabei vermieden. Vielmehr soll es sich laut einem Antrag der Parteiführung um ergebnisoffene Gespräche handeln. Es gibt aber auch Forderungen, eine neue "GroKo" auszuschließen. Ebenfalls heute stellt sich Parteichef Schulz zur Wiederwahl. Auch die stellvertretenden Vorsitzenden werden neu gewählt. Im weiteren Verlauf des dreitägigen Parteitages entscheiden die rund 600 Delegierten über weitere Mitglieder der Parteiführung sowie zahlreiche Anträge zu inhaltlichen und organisatorischen Fragen. - Merkel empfängt libyschen Regierungschef al-Sarradsch in Berlin: Bundeskanzlerin Merkel empfängt heute den libyschen Ministerpräsidenten Fajes al-Sarradsch in Berlin. Der Chef der international anerkannten libyschen Einheitsregierung wird heute Nachmittag am Bundeskanzleramt mit militärischen Ehren empfangen, anschließend wollen beide Regierungschefs vor die Presse treten. Die Bundesregierung hatte nach Berichten über Sklaverei in dem nordafrikanischen Land Hilfen für dortige Flüchtlingslager angekündigt. Bundesaußenminister Gabriel hatte am Montag die Bereitstellung von 120 Millionen Euro zur Verbesserung der Lage von Flüchtlingen in Libyen zugesagt. Libyen ist ein wichtiges Transitland für Flüchtlinge aus afrikanischen Ländern, die über das Mittelmeer in die EU gelangen wollen.

Der Tennisschläger, den Tennislegende Billie Jean King beim sogenannten "Battle of the Sexes" gegen Bobby Riggs benutzte, ist in New York versteigert worden. Der neue Besitzer zahlte bei der Auktion 125.000 Dollar, wie das Auktionshaus Bonhams mitteilte. Mit dem Schläger hatte King 1973 bei einem Schauwettkampf ihren männlichen Kollegen Riggs in drei Sätzen bezwungen. Das Match ging in die Geschichte ein. Für Tennis-Fans noch ein Film-Tipp: Das Match läuft derzeit als Hollywood-Verfilmung "Battle of the Sexes - Gegen jede Regel" mit Emma Stone als Billie Jean King und Steve Carell als Bobby Riggs in den Kinos. Foto: DPA

Karl war zu Besuch in der Elbphilharmonie. Nein, nicht Lotto, sondern Lagerfeld. Der Chanel-Chef hat dort seine neuesten Entwürfe präsentiert. Zu den opulenten Bildern geht's Wer es gestern Abend verpasst haben sollte: derwar zu Besuch in der Elbphilharmonie. Nein, nicht Lotto, sondern. Der Chanel-Chef hat dort seine neuesten Entwürfe präsentiert. Zu den opulenten Bildern geht's hier Foto: AP

Buschfeuer in Kalifornien zerstören den Luxusvorort Bel-Air: Dichter Rauch und lichterlohe Flammen im Süden Kaliforniens: Gleich an mehreren Stellen sind in dem US-Westküstenstaat Buschfeuer ausgebrochen, die von starken Winden angefacht werden. Eines der Feuer bedroht nun auch das Promi-Viertel Bel Air. In dem Gebiet im Westen von Los Angeles sind mindestens vier Häuser abgebrannt. Mehrere Straßenzüge wurden geräumt. Teile des Weinbergs des britischen Medienmoguls Rupert Murdochs sind durch das Feuer abgebrannt. Die Feuerwehr hat Anwohner alarmiert, notfalls für eine schnelle Evakuierung bereit zu stehen. Foto: Cullen/Reuters

Die Weltgemeinschaft hat mit größter Besorgnis auf den historischen Alleingang Donald Trumps zur Anerkennung von Jerusalem als Hauptstadt Israels reagiert. Diplomaten, Politiker und Wissenschaftler sehen in der Entscheidung Trumps eine große Gefahr für den Friedensprozess in Nahost. Der US-Verbündete Saudi-Arabiens rief die USA auf, die Entscheidung zurückzunehmen. Die Nato-Partner Frankreich und Großbritannien als Vetomächte sowie weitere Mitglieder des UN-Sicherheitsrates beantragten eine Sondersitzung des Gremiums in New York. Sie soll bereits am morgigen Freitag stattfinden.

Eine weitere Gruppe von aus Deutschland abgeschobenen afghanischen Flüchtlingen ist am Donnerstagmorgen mit dem Flugzeug in Kabul eingetroffen. Die aus Frankfurt am Main kommende Maschine sei um kurz nach 8.00 Uhr (Ortszeit) gelandet, sagte der Repräsentant der Internationalen Organisation für Migration (IOM) am Flughafen, Schah Saman. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur waren 27 Passagiere an Bord. Der Großteil soll aus Bayern kommen. Es ist die achte Sammelabschiebung seit Dezember 2016. Mit den ersten sieben Flügen hatte die Regierung 128 Männer nach Afghanistan zurückfliegen lassen. Abschiebungen nach Afghanistan sind umstritten, weil sich dort der Konflikt zwischen Regierung und islamistischen Taliban verschärft.

Nach dem Zugunglück von Meerbusch in Nordrhein- Westfalen sind die Räumungsarbeiten an der Unfallstelle in der Nacht zum Donnerstag fortgesetzt worden. Mit einem Spezialkran werden nach Angaben der Deutschen Bahn die entgleisten und umgestürzten Waggons geborgen. Erst wenn die Arbeiten abgeschlossen seien, lasse sich beurteilen, welche Schäden am Gleisen, Gleisbett und Oberleitung entstanden seien. Dann könne auch entschieden werden, wann die Strecke wieder in Betrieb genommen werden könne. In Meerbusch-Osterath war am Dienstagabend ein Regionalexpress auf einen Güterzug aufgefahren. Bei dem Unfall wurden laut Bundespolizei 50 Menschen verletzt, neun von ihnen schwer. Ungeklärt ist die genaue Unfallursache. Nach einem Bericht des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND) soll die Fahrdienstleitung dem Lokführer des Personenzugs über Zugfunk mündlich die Erlaubnis zur Weiterfahrt erteilt haben, obwohl sein Streckensignal auf Halt stand. Der Bericht beruft sich auf Ermittlerkreise. Nach Angaben der Bundesstelle für Eisenbahn-Unfalluntersuchungen in Bonn hätte der Personenzug halten müssen und den Gleisabschnitt nicht befahren dürfen.

Die Erpressung des Paketdienstleisters DHL durch einen Unbekannten sorgt weiterhin für Wirbel: Im Raum Berlin-Brandenburg mehren sich die Fehlalarme wegen verdächtiger Pakete. Es gebe einen merklichen Anstieg, seitdem einer Apotheke in Potsdam in der vergangenen Woche eine Paketbombe zugestellt worden sei, sagte ein Polizeisprecher. So hätten unter anderem unerwartet früh zugestellte Weihnachtsgeschenke oder unerwartete Werbesendungen mehrfach Sprengstoffexperten auf den Plan gerufen. Die erhöhte Alarmbereitschaft in der Bevölkerung begrüßt die Polizei aber und warnt weiter vor dem Öffnen verdächtiger Pakete. Foto: DPA