+++ Der Morgen live +++ Party-Girls haben Hochkonjunktur im Silicon Valley

In Griechenland festsitzende Flüchtlinge versuchen offenbar zunehmend, per Flugzeug mit gefälschten Pässen in andere EU-Staaten zu gelangen . Die Zahl der aufgedeckten Fälle sei von 429 im ersten Quartal 2017 auf 729 im zweiten Quartal gestiegen - also um 70 Prozent , schreibt die "Bild"-Zeitung unter Berufung auf einen gemeinsamen Bericht der EU-Polizeibehörde Europol und des EU-Grenzschutzamts Frontex . Die meisten gefälschten Personaldokumente wurden demnach bei Syrern, Afghanen, Iranern, Türken, Albanern und Eritreern entdeckt. Bevorzugte Ziele der Flüchtlinge seien Deutschland, die Schweiz, Italien, Holland und Belgien.

1899 Hoffenheim stellt sich auf einen baldigen Abschied von Fußball-Nationalstürmer Sandro Wagner ein. Der abwanderungswillige 30-Jährige wird wohl in der Winterpause als Backup von Robert Lewandowski zum FC Bayern München wechseln. "Ich denke, dass das über die Bühne gehen wird in den nächsten ein, zwei Wochen - wenn alles normal läuft", sagte Hoffenheims Trainer Nagelsmann nach dem 1:1 seiner Mannschaft gegen Ludogorez Rasgrad zum Europa-League-Ausklang des Bundesligisten.

Nach dem Ja des SPD-Parteitags zu "ergebnisoffenen" Gesprächen zur Regierungsbildung wollen sich die Spitzen von CDU, CSU und SPD am kommenden Mittwochabend zum Ausloten von Gemeinsamkeiten treffen. An der Runde nehmen voraussichtlich Kanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel , der CSU-Vorsitzende Horst Seehofer , der SPD-Chef Martin Schulz sowie die Fraktionschefs Volker Kauder , Andrea Nahles und CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt teil.

Gut zwei Wochen vor Weihnachten haben einige ehemalige Air-Berlin-Beschäftigte wieder einen Arbeitsvertrag in der Tasche. In Berlin und Umgebung hätten etwa 250 Menschen, die bei Jobcentern gemeldet waren, eine neue Perspektive gefunden. "Es geht gut voran", sagte der Leiter der Arbeitsagentur Berlin Nord, Christoph Möller. In der Region seien aber auch noch rund 700 frühere Mitarbeiter der Fluggesellschaft arbeitslos gemeldet. In Nordrhein-Westfalen mit dem zweiten wichtigen Standort Düsseldorf sind es ähnlich viele.



"Wir erleben in der Wirtschaft ein hohes Interesse an diesen Mitarbeitern", sagte Möller. Manche würden neue Jobs zum 1. Januar anfangen, bei ganz unterschiedlichen Arbeitgebern. Allerdings zählten zu den Air Berlinern mit neuer Perspektive auch diejenigen, die von der Lufthansa erstmal einen Schulungsvertrag bekommen hätten. Der diene dazu, Flugbegleiter und Piloten auf ein Arbeitsverhältnis vorzubereiten.