+++ Der Morgen live +++ Hollywood-Prominenz schützt sich mit Privatfeuerwehr vor Waldbränden

Netflix gibt Nutzern testweise die Möglichkeit, den Handlungsverlauf in Sendungen mitzubestimmen. Zunächst wurde bei einigen Kinderserien damit experimentiert, Zuschauer zwischen alternativen Wendungen entscheiden zu lassen. Demnächst sollen solche interaktiven Elemente auch in Programmen für Erwachsene ausprobiert werden, kündigte Netflix-Produktchef Greg Peters an. "Wir wollen herausfinden, wie Interaktivität bei Erwachsenen funktioniert", sagte Peters. Möglicherweise wollten sie sich auch nur im Wohnzimmer entspannen und nicht mit ihrem Fernseher interagieren. "Wir kennen die Antwort noch nicht." Im Kinderprogramm habe der Online-Videodienst immerhin die Erfahrung gemacht, dass sich Zuschauer zum Teil deutlich länger mit interaktiven Sendungen beschäftigten, weil sie noch die verschiedenen Erzählstränge durchspielten.

Das Uno-Kinderhilfswerk Unicef hat vor den Gefahren der Digitalisierung insbesondere für benachteiligte Kinder gewarnt. Regierungen und Wirtschaft hätten mit den Auswirkungen des technologischen Wandels nicht mitgehalten, heißt es in dem heute veröffentlichten Unicef-Jahresbericht. "Hierdurch entstehen neue Risiken für Kinder und die Gefahr, dass Millionen benachteiligter Kinder noch weiter zurückgelassen werden." Zwar hebt der Bericht ausdrücklich den Nutzen digitaler Technologien hervor, den diese für die am stärksten benachteiligten Kinder haben können. Mädchen und Jungen, die in Armut, in entlegenen Regionen der Entwicklungsländer oder in Krisengebieten aufwachsen, könnten hierdurch Chancen für Lernen und Bildung bekommen. Millionen Kinder und Jugendliche auf der Welt profitierten jedoch nicht davon. Rund 346 Millionen Heranwachsende in den Entwicklungs- und Schwellenländern - insbesondere in Afrika - seien von der digitalen Welt ausgeschlossen.

Um die Zukunft der deutschen Siemens-Werke geht es heute Vormittag bei einem Treffen mit Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries in Berlin. An dem Gespräch nehmen drei Vertreter des Siemens-Managements sowie Wirtschaftsminister aus Bundesländern mit Siemens-Standorten teil. Die bayerische Ressortchefin Ilse Aigner hat ihre Teilnahme aus Termingründen aber bereits abgesagt. Die Konzernführung hatte Mitte November angekündigt, weltweit 6900 Stellen wegen schlechter Auftragslage in der Kraftwerkssparte abbauen zu wollen, davon etwa die Hälfte in Deutschland. Zwei Standorte im sächsischen Görlitz und in Leipzig mit zusammen 920 Arbeitsplätzen sollen geschlossen werden.

(Verdienter) Platz 2 auf der "New York Times"-Hitliste: Mavis Staples mit "Little Bit":

Der neue Präsident des Verbands Deutscher Zeitschriftenverleger (VDZ), Rudolf Thiemann, sieht in den Online-Aktivitäten der öffentlich-rechtlichen Sender eine Bedrohung. "Wenn die Ministerpräsidenten hier keine klare Schranke setzen, dann ist vollkommen klar, dass vielen Verlagen das Wasser im Internet abgegraben wird", sagte Thiemann. "Es kann nicht sein, dass die Begrenzung öffentlich-rechtlicher presseähnlicher Angebote aufgeweicht wird." Diese Angebote seien nicht kostenlos, auch wenn viele User diesen Eindruck hätten.

Palästinenserpräsident Mahmud Abbas ist zu dringenden Gesprächen über die Jerusalem-Krise nach Ägypten gereist. Abbas werde in Kairo mit dem ägyptischen Staatschef Abdel Fattah al-Sisi zusammentreffen, berichteten palästinensische Medien. Die Anerkennung Jerusalems als israelische Hauptstadt durch US-Präsident Donald Trump hat eine schwere Krise in den Beziehungen zwischen den USA und den Palästinensern ausgelöst.

Die Verabschiedung der von US-Präsident Donald Trump versprochenen Steuerreform ist noch nicht in trockenen Tüchern. Die republikanische Senatorin Susan Collins sagte gestern dem Sender CBS, sie habe sich bislang nicht festgelegt, ob sie dem Vorhaben endgültig zustimmen werde. Sie verwies darauf, dass Senat und Repräsentantenhaus noch ihre unterschiedlichen Entwürfe in Einklang bringen müssten. Sie wolle erst abwarten, was dabei herauskomme. "Ich werde keine endgültige Entscheidung treffen, bis ich gesehen habe, was das für ein Paket ist." Sollte Collins sich gegen den gemeinsamen Entwurf aussprechen, den die beiden Kongresskammern ausarbeiten, könnte es für die Reform eng werden. Die Republikaner können sich im Senat maximal zwei Abweichler in den eigenen Reihen erlauben, wenn die Demokraten wie erwartet geschlossen gegen das Vorhaben stimmen. Neben Collins steht auch Bob Corker der Reform kritisch gegenüber.

Foto: dpa Windkraftwerke auf dem Meer erzeugen mehr und zuverlässiger Strom als bislang angenommen. Nach einer Studie des Instituts Fraunhofer IWES produzieren die Windkraftanlagen in Nord- und Ostsee an 363 Tagen des Jahres Energie, teilte die Stiftung Offshore Windenergie als Auftraggeberin mit. Bei der Vorgängerstudie hatte dieser Wert noch bei 340 Tagen gelegen.



Die Anlagen lieferten somit relativ konstant Strom, und die Erträge seien gut vorhersehbar. Die erhöhte Verfügbarkeit senke den Bedarf an Reservekraftwerken für windstille Stunden und damit die Kosten. Energiewirtschaftlich sei die Offshore-Windenergie damit sowohl Windkraftwerken an Land wie auch der Photovoltaik überlegen. Gegenwärtig liegt die Leistung der mehr als 1000 Windkraftwerke in Nord- und Ostsee bei rund fünf Gigawatt. Bei Umweltschützern wachsen indes die Zweifel, ob Nord- und Ostsee einen derartig starken Ausbau der Offshore-Windenergie verkraften könnten.

Uno-Generalsekretär Antonio Guterres hat seine Forderung nach einem Ende des Krieges im Jemen in ungewöhnlich scharfen Worten bekräftigt. "Ich halte dies für einen dummen Krieg", sagte Guterres gestern dem Nachrichtensender CNN. Der Krieg sei "nicht im Interesse Saudi-Arabiens, der Emirate und der Menschen im Jemen". Nötig sei eine politische Lösung. Im Jemen kämpfen die vom Iran unterstützten schiitischen Huthi-Rebellen gegen die Truppen des nach Saudi-Arabien geflohenen sunnitischen Präsidenten Abd Rabbo Mansur Hadi. Riad führt eine Militärkoalition in dem Konflikt an. Die schwere humanitäre Krise im Jemen wurde zuletzt durch eine von Saudi-Arabien verhängte Blockade weiter verschärft.

Die "New York Times" hat die besten Songs des Jahres 2017 gekürt. An der Spitze der Liste steht das Album "4:44" von Jay-Z.

Die Mehrheit der Arbeitnehmer in Deutschland ist mit ihrem Lohn zufrieden. Das geht aus einer Studie des - arbeitgebernahen - Instituts der deutschen Wirtschaft hervor, aus der die "Rheinische Post" zitiert. Demnach gaben 61 Prozent aller Arbeitnehmer an, sich gerecht bezahlt zu fühlen. Im Westen liege der Anteil höher als im Osten, schreibt die IW-Lohnexpertin Helena Schneider unter Berufung auf das Sozio-oekonomische Panel.



Den Ergebnissen zufolge fühlten sich Beschäftigte im Niedriglohnsektor bezüglich ihres Bruttoverdienstes ungerechter entlohnt als Personen mit höheren Bruttostundenlöhnen. Jedoch gab auch hier mit 53,1 Prozent die Mehrheit an, gerecht entlohnt zu werden. Mehrheitlich unzufrieden sind demnach Niedriglohnempfänger im Osten. Dort empfanden nur 38,4 Prozent ihr Bruttoeinkommen als gerecht. Das sind fast 20 Prozentpunkte weniger als im Westen.



Daimler-Personalvorstand Wilfried Porth sieht im beginnenden Wandel in der Autoindustrie keinen Grund zur Sorge um die Arbeitsplätze. Man müsse vernünftig mit dem Thema umgehen, sagte Porth in Stuttgart. "Richtig ist, dass ein sehr langer Übergang stattfinden wird, dessen Dauer und Intensität im Moment keiner vorhersagen kann", betonte er. Die konventionelle Antriebstechnologie werde es noch eine ganze Zeit geben, der Anteil elektrisch betriebener Fahrzeuge werde wachsen. "Und vielleicht wird es auch eine dritte oder vierte Variante geben, an die man heute noch nicht denkt oder die nicht so im Fokus steht."



Daimler hatte im Oktober allen gut 130.000 Stammbeschäftigten im Inland eine Jobgarantie bis 2029 ausgesprochen. Schon bis 2025 will der Konzern den Anteil der Elektrofahrzeuge am Absatz auf 15 bis 25 Prozent heben. Für deren Produktion werden aus Sicht von Experten voraussichtlich deutlich weniger Menschen gebraucht, weil die Antriebe nicht so komplex sind.

Viel Fortune hat die Bahn derzeit nicht. Zuerst die verunglückte Premiere für die neue Schnellverbindung Berlin - München mit zwei kapitalen Zugpannen. Und dann musste wegen des Wintereinbruchs auch die die Schnellfahrstrecke Köln-Rhein/Main gesperrt werden. Die Fernverkehrszüge werden umgeleitet, sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn am späten Abend. Man habe sich für die Sperrung entschieden, um witterungsbedingte Schäden zu beheben, damit die Züge am Montag wieder pünktlich rollen. Für die Reisenden war das ein schwacher Trost. Sie hatten mit rund 40 Minuten Verspätung zu kämpfen, einige strandeten am Kölner Hauptbahnhof.

Foto: dpa Die deutschen Handballerinnen sind im Achtelfinale ihrer Heim-WM überraschend ausgeschieden. Nach dem Aus flossen reichlich Tränen. Der Schock über das Ausscheiden im Achtelfinale sitzt tief. "Es wird dauern, das zu verarbeiten. Es ist eine riesige Chance gewesen für uns", sagte Kapitänin Anna Loerper nach dem 17:21 gegen den EM-Vierten Dänemark.



Auch Bundestrainer Michael Biegler hatte mächtig an der Niederlage zu kauen. "Es war kein Gegner, den wir nicht hätten schlagen können. Das macht die Sache noch ärgerlicher", sagte der 56-Jährige. Wie schon gegen die Niederlande offenbarte die DHB-Auswahl im Angriff eklatante Schwächen, die durch eine gute Abwehrleistung nicht zu kompensieren waren. So wurde das große Ziel Hamburg, wo es ab Freitag um die Medaillen geht, verpasst.

Foto: AFP Ganz anders als hier zu Lande geht es derzeit in Kalifornien zu. Dort kämpfen die Menschen mit verheerenden Waldbränden. In den letzten Tagen haben die Flammen ganze Hügelketten abgefackelt und hunderte Häuser zerstört. Tausende Menschen mussten evakuiert werden und fanden Unterkunft in Gemeindehallen. Inzwischen hat sich das Feuer auch zu den Vierteln der Reichen und Prominenten vorgefressen. Anders als ihre weniger begüterten Nachbarn können die Millionäre sich immerhin besser schützen - mit privaten Feuerwehren, die sich eigens um ihr jeweiliges Anwesen kümmern. Sie selbst ziehen sich derweil in die Luxusherbergen in der Nähe zurück. Sie müssen für den Service nicht einmal extra bezahlen. Es gehört zum Umfang ihrer Versicherung.