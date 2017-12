+++ Der Morgen live +++ Pädophiler Sextourist an Ausreise nach Asien gehindert

Herzlich willkommen beiBis 9 Uhr begleitet Sie heute Michael Kröger beim Start in den Tag.Die wichtigsten politischen Themen des Tages finden Sie kompakt in unserem Briefing DIE LAGE

Das Topmanagement von Airbus steht womöglich vor einem Umbruch. Demnach könnten am Ende sowohl Konzernchef Tom Enders, als auch die Nummer zwei Fabrice Bregier das Unternehmen verlassen. Airbus sprach gestern Abend von "reinen Spekulationen".



Enders wolle sich nicht für eine neue Amtszeit nach Ablauf seines derzeitigen Vertrags bewerben, der im Jahr 2019 endet, schrieb nun die Zeitung "Le Figaro". Das Blatt berief sich auf eine "gute Quelle", die mit der Aussage zitiert wird, Enders habe kürzlich den Pariser Élyséepalast entsprechend informiert. Derzeit ist das Unternehmen wegen Korruptionsermittlungen in Großbritannien und Frankreich in den Schlagzeilen. Erschwerend hinzu kommen immer wieder technische Probleme, zuletzt bei Triebwerken von Mittelstreckenjets.



Foto: Imago Snowboarderin Amelie Kober rechnet sich nach ihrer Sprunggelenks-Operation nur geringe Chancen auf die Teilnahme an den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang aus. "Da muss man schon mit realistischen Erwartungen rangehen. Es wäre eher ein Wunder, wenn es klappen würde", sagte die zweimalige Medaillengewinnerin bei Winterspielen.



Ihrem Behandlungsplan sei sie zwar um "einiges voraus", sagte die 30-Jährige. «Nichtsdestotrotz ist die Zeit natürlich super knapp. Wenn alles ganz optimal verlaufen würde, hätte ich noch zwei oder drei Weltcups, aber da darf halt gar nichts schiefgehen bis dahin.»

Foto: AFP Nur wenige Tage vor der Entscheidung der EU-Staats- und Regierungschefs über die Ausweitung der Brexit-Gespräche hat die britische Premierministerin Theresa May mit einer Rebellion in den eigenen Reihen zu kämpfen. Sie muss fürchten, bei der Debatte über das EU-Austrittsgesetz heute im Parlament eine Niederlage einzufahren.



Die EU-freundlichen Abgeordneten in ihrer Fraktion wollen sich ein Veto über das endgültige Brexit-Abkommen sichern. Zehn Mitglieder der Regierungsfraktion unterzeichneten einen Änderungsantrag, der dem Parlament das letzte Wort über den Deal mit Brüssel erteilt. Zusammen mit den Stimmen der Opposition könnten sie die Regierung überstimmen, sind sich die Rebellen sicher.

Auch in den kommenden Jahrzehnten bleibt die Zahl der Studienanfänger in Deutschland konstant auf hohem Niveau. Bis zum Jahr 2050 nehmen alljährlich mehr als 425.000 junge Menschen ein Studium auf, wie aus einer Erhebung des CHE Centrums für Hochschulentwicklung hervorgeht. Die Zahl der Studienanfänger pro Jahr in Deutschland bewegt sich bereits seit 2011 pro Jahr um eine halbe Million. Im Jahr 2005 hatten nur 350.000 Menschen ein Studium begonnen.

Kurz vor Beginn der Sondierungsgespräche zwischen SPD und Union haben die Arbeitgeberverbände noch einmal an das Verantwortungsbewusstsein der Beteiligten appelliert. "Wir müssen wissen, wohin die Reise geht", sagte der Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI), Dieter Kempf, den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Die Wirtschaft braucht eine handlungsfähige und stabile Regierung. Je schneller, umso besser."

Der ehemalige EZB-Präsident Jean-Claude Trichet ist auch sechs Jahre nach seinem Ausscheiden aus dem Amt noch ein gefragter Mann. Die Expertise und das diplomatische Geschick des überzeugten Europäers werden weltweit geschätzt. "Meine Frau beklagt, dass meine freie Zeit so eng bemessen zu sein scheint wie zu meiner Zeit als EZB-Präsident - und das ist nicht vollkommen falsch", gesteht der weißhaarige Franzose, der am 20. Dezember seinen 75. Geburtstag feiert. Zehn Jahre nach der jüngsten Finanzkrise macht sich der ehemalige Bankmanager keine Illusionen: "Wir haben viel getan, um die Welt zu verbessern, aber der Schatten dieser dramatischen Krise liegt noch immer über uns".

Foto: Reuters Für die Unterstützer des (republikanischen) Kandidaten Roy Moore bricht nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses in Alabama eine Welt zusammen. Sie sind wirklich davon überzeugt, die strenge Auslegung der biblischen Regeln unverzichtbar ist - wozu ihrer Überzeugung nach das Recht gehört, ungehindert Waffen zu tragen (und zu benutzen), Menschen, die anderer Meinung sind, zu verunglimpfen, Afroamerikaner zu diskriminieren und Frauen zu unterdrücken.

Das schleswig-holsteinische Verwaltungsgericht verhandelt heute mehrere Klagen der Deutschen Umwelthilfe (DUH) wegen des Abgasskandals gegen das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA). Die Umwelthilfe wendet sich damit gegen das nach ihrer Auffassung unzureichende Vorgehen der Behörde gegen den Betrieb unzulässiger Abschalteinrichtungen für die Abgasreinigung in Autos.



Nach Gerichtsangaben sind Fahrzeuge beziehungsweise Motoren der Autohersteller Opel und Volkswagen betroffen. Einer der Hauptpunkte der mündlichen Verhandlungen ist die Frage, ob die Umwelthilfe in diesen Angelegenheiten überhaupt klagebefugt ist.

Die israelische Luftwaffe hat nach einem Raketenangriff militanter Palästinenser erneut ein Ziel im Gazastreifen beschossen. Im Süden des Palästinensergebiets am Mittelmeer sei in der Nacht eine Militäreinrichtung der radikal-islamischen Hamas bombardiert worden, teilte eine Armeesprecherin in Tel Aviv mit.



Militante Palästinenser hatten nach Armeeangaben am Dienstagabend eine Rakete abgefeuert, die allerdings Israel nicht erreichte. Palästinensische Medien berichteten, sie sei noch im Gazastreifen auf freiem Feld eingeschlagen.

US-Präsident Donald Trump hat dem (demokratischen) Wahlgewinner Doug Jones gratuliert. Das Nachtreten kann er trotzdem nicht lassen. Die Republikaner würden schon bald die Gelegenheit bekommen, den Senatoren-Posten zurückzugewinnen, twitterte er.

Foto: Reuters In Australien haben Grenzer einen Mann an der Ausreise gehindert, der als Pädophiler registriert ist. Der Mann wollte nach Südost-Asien fliegen, das als Reiseziel für Sextouristen bekannt ist. Für solche Fälle gibt es in Australien ein spezielles Gesetz. Es soll die rund 20.000 im Lande registrierten Pädophilen daran hindert, ihre Neigung im Ausland auszuleben. Die unerlaubte Ausreise kann sogar mit Gefängnis bestraft werden. Trotzdem ist es im vergangenen Jahr rund 320 Pädophilen gelungen, die Grenzen zu passieren.

Guten Morgen, verehrte Leserinnen und Leser, ich begrüße Sie aus Berlin.