+++ Der Morgen live +++ Ein Weihnachtsbaum zum Heulen

Der Rechtsstreit um die Gemeinnützigkeit des globalisierungskritischen Netzwerks Attac geht weiter. Der Bundesfinanzhof habe die Revision gegen eine Entscheidung des Finanzgerichts in Kassel ohne Begründung zugelassen , sagte eine Attac-Sprecherin gestern in Frankfurt. Das Kasseler Gericht hatte Attac 2016 die Gemeinnützigkeit bescheinigt und keine Revision zugelassen. Dagegen war die Frankfurter Finanzverwaltung auf Anweisung des Bundesfinanzministeriums vorgegangen . Gemeinnützigkeit bringt steuerliche Vorteile, beispielsweise könnte Attac Spendenbescheinigungen ausstellen. Das geht nun weiterhin nicht. Solange das Verfahren läuft, ist das Kasseler Urteil nicht rechtskräftig.

Nach zwei Jahren Dauerstreit mit Polen berät die Europäische Kommission heute über Strafmaßnahmen . Brüssel sieht in Justizreformen der nationalkonservativen Regierungspartei PiS eine Gefahr für die Rechtsstaatlichkeit und damit für Grundwerte der Europäischen Union . Zur Debatte steht, erstmals ein Verfahren nach Artikel 7 der EU-Verträge zu eröffnen. Dieses gilt als schärfste Maßregelung gegen Mitgliedstaaten und kann zum Entzug von Stimmrechten führen, wenn alle anderen EU-Länder dafür sind. Die polnische Regierungspartei PiS hatte in den vergangenen Tagen zwei weitere Gesetze durch das Parlament gebracht, mit denen das Oberste Gericht und der Landesjustizrat reformiert werden sollen. Nur die Unterschrift von Präsident Andrzej Duda fehlte zuletzt noch. Rechtsexperten kritisieren, damit gewinne die PiS Einfluss auf Richter und Gerichte .

Die Römer sind empört, weil ihre Stadt nun vor den vielen Touristen aus aller Welt in so schlechtem Licht erscheint. "Der Weihnachtsbaum ist wie eine Metapher für unsere Stadt und uns er Land", schimpft ein Mann auf Twitter. Auch Papst Franziskus äußerte sich kritisch.

Guten Morgen verehrte Leserinnen und Leser. Ich begrüße sie aus Berlin. Die Stadt liegt in bemerkenswerter Ruhe an diesem Mittwoch. Womöglich findet der eine oder andere nach einer langen Vor-Weihnachtsfeier schwer aus dem Bett. Die anderen haben frei und versuchen, noch ein wenig auszuruhen, um Kraft für die letzten Jagdausflüge in den Geschäftsstraßen zu tanken. Aber Sie haben es früh aus dem Bett geschafft. also lehnen Sie sich noch ein Weilchen zurück und genießen Sie den "Morgen" auf SPIEGEL ONLINE.