+++ Der Morgen live +++ Doping beim Darts?

Wenn man sich die Bilder von Darts-Profis anschaut, kommt man nicht sofort auf die Idee, dass es in dem Sport eingeben könnte. Wer Doping liest, denkt ja zuerst an anabole Steroide und topaustrainierte Athleten. Die besten Pfeilewerfer der Welt sehen eher so aus, als würden sie gerne mal in der Kneipe ein Bier trinken. Aber ist das wirklich verboten? Machen Sie sich selber ein Bild und klicken Sie sich durch unsere Galerie der WM-Favoriten: