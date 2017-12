Newsblog Putin nennt Explosion "terroristische Tat"

Das sagte Russlands Präsidentüber die Explosion in einem Supermarkt , bei der am Mittwochworden sind. Der Sprengsatz war in einem Schließfach deponiert worden, Bilder einer Überwachungskamera zeigten einen Mann in einer Kapuzenjacke, der den Supermarkt mit einem Rucksack betreten und ohne den Rucksack wieder verlassen hatte. St. Petersburg war zuletztgeworden. Damals waren bei einer Explosion in der Metro 16 Menschen getötet und Dutzende verletzt worden.

Das Schneechaos im Norden der USA hat dafür gesorgt, dass in Pennsylvania der Notstand ausgerufen wurde. In Cincinnati (Ohio) ist ein Obdachloser erfroren , in Kansas waren bereits am Dienstag vier Frauen ums Leben gekommen, als sie auf einer vereisten Brücke die Kontrolle über ihr Auto verloren.

Ist da etwa jemand ein schlechter Verlierer? Der Republikaner Roy Moore hat Klage gegen die Anerkennung der Senatswahl in Alabama eingereicht. Demokrat Doug Jones hatte sich am 12. Dezember überraschend mit 20.000 Stimmen Vorsprung gegen Moore durchgesetzt, der sich das nur durch Wahlbetrug erklären kann. Jones soll am heutigen Donnerstag trotzdem als Wahlsieger bestätigt werden, da es nach Angaben des Wahlleiters John Merrill keine Hinweise auf Unstimmigkeiten geben soll.

Der Norden der USA zittert und bibbert - und das liegt nicht an Donald Trump, sondern an eisigen Temperaturen . In International Falls (Minnesota) wurden -38,33 Grad Celsius gemessen. Das ist neuer Kälterekord. In Teilen Pennsylvanias fielen 165 Zentimeter Schnee .

Die Fußball-Bundesliga ist bekanntlich in der Winterpause, in England wird dagegen durchgespielt. Gestern Abend bautedie Tabellenführung in der Premier League weiter aus. Dank eines Tores von Raheem Sterling gewann das Team von Pep Guardiola 1:0 gegen Newcastle United . Damit haben die Citizens jetzt schon 15 Punkte Vorsprung auf den Stadtrivalen Manchester United.

Ausgerechnet am 60. Geburtstag des kleinen Maulwurfs schlägt das Kinderhilfswerk Unicef Alarm: In einem in New York vorgestellten Bericht wurde 2017 als eins der schlimmsten Jahre für Kinder in Krisen, Kriegen und Konflikten bezeichnet. So seien in der Demokratischen Republik Kongo 350.000 Kinder vertrieben worden, im Südsudan wurden 19.000 Kindersoldaten zwangsrekrutiert, und im Jemen seien 5.000 Kinder dem Bürgerkrieg zum Opfer gefallen.