Newsblog Zwölf Tote bei Hausbrand in New York

Die Ursachen für den Brand in einem New Yorker Wohnhaus, der zwölf Menschen das Leben kostete, sind noch ungeklärt. Nach Angaben der Feuerwehr soll das Feuer im Erdgeschoss ausgebrochen sein und sich von dort sehr schnell in die oberen Stockwerke ausgebreitet haben. In der Vergangenheit hatte es vergleichbare Tragödien in der Bronx gegeben. 1990 waren bei einem Großbrand in einem Club 87 Menschen ums Leben gekommen, 2007 waren bei einem Feuer in einem Wohnhaus zehn Menschen gestorben, darunter neun Kinder.