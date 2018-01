+++ Der Morgen live +++ Haben Fleischesser mehr Sex?

Foto: AFP

Nelson Mandela wusste es schon immer: "Sport hat die Kraft, die Welt zu verändern." Das scheint nun auch in Korea zu funktionieren. Nachdem der nordkoreanische Diktator Kim Jong Un in seiner Neujahrsansprache angekündigt hatte, ein Team zu den Olympischen Winterspielen entsenden zu wollen, zeigt sich jetzt auch Südkorea gesprächsbereit. "Wir hoffen, dass der Süden und der Norden sich von Angesicht zu Angesicht gegenübersitzen und über die Teilnahme einer nordkoreanischen Delegation an den Spielen in Pyeongchang diskutieren können. Genauso wie über weitere Themen von gemeinsamen Interesse für die Stärkung der Beziehungen", sagte der südkoreanische Einheitsminister Cho Myoung-Gyon.