+++ Der Morgen live +++ Bahn stoppt Werbespot mit Spermien

Israelische Kampfflugzeuge haben erneut Ziele im Gazastreifen angegriffen . Es habe sich um Stützpunkte palästinensischer Terroristen gehandelt, teilte die israelische Armee in der vergangenen Nacht mit. Nach Aussagen der radikalislamischen Hamas feuerte Israel sechs Raketen auf offenes Gelände im Süden des Küstengebietes. Zuvor waren nach israelischen Angaben drei Raketen aus dem Gazastreifen auf Israel abgefeuert worden. Seit der Anerkennung Jerusalems als israelische Hauptstadt durch US-Präsident Donald Trump vor rund einem Monat kommt es wieder verstärkt zu Raketenangriffen auf Israel aus dem Palästinensergebiet am Mittelmeer.

Die australische Schauspielerin Cate Blanchett ("Der Herr der Ringe") wird die Jury des diesjährigen Filmfestivals in Cannes leiten. Das teilten die Veranstalter am Donnerstag mit. "Ich fühle mich geehrt durch das Privileg und die Verantwortung, der diesjährigen Jury vorzusitzen", sagte die 48-Jährige demnach. Sie sei schon in vielen verschiedenen Rollen zum Festival gekommen - "aber nie allein wegen des Vergnügens, das Füllhorn an Filmen anzuschauen, dass dieses großartige Festival birgt".

Überdies dürfe der EU-Ausstieg der Briten von Brüssel nicht als ausgemachte Sache abgetan werden, sondern müsse zu einem Umdenken führen, von dem beide Seiten profitieren könnten. "Im für den Brexit entscheidenden Jahr 2018 darf Europas politische Führung nicht in schulterzuckenden Fatalismus verfallen ", sagte der ehemalige Chef der Labour-Partei, der von 1997 bis 2007 Regierungschef war. Die EU-Staaten sollten die Tür zur Mitgliedschaft während der Brexit-Verhandlungen offenhalten und damit die proeuropäischen Kräfte in Großbritannien stützen.

Der Bus war am Dienstag auf einer Küstenstraße nördlich der Hauptstadt Lima mit einem Lastwagen zusammengestoßen und an einer Steilküste etwa hundert Meter in die Tiefe gestürzt. Nur sechs Menschen überlebten das Unglück an der als "Teufelskurve" bekannten Stelle.

Nach dem schweren Busunglück in Peru ist die Zahl der Todesopfer auf mindestens 50 gestiegen. Die Einsatzkräfte hätten die "schmerzhafte Arbeit" der Bergung der Leichen beendet, teilten die Gesundheitsbehörden mit. 50 Todesopfer seien in dem Buswrack gefunden und von ihren Angehörigen identifiziert worden.

China hat seit Jahresbeginn die Einfuhr von Plastikmüll gestoppt . Zunächst für unsortierte Abfälle , von März an voraussichtlich auch für die sortierten , berichtet die "Süddeutsche Zeitung". Ende Juli hatte das Umweltministerium in Peking diesen Schritt angedroht: Die Regierung habe die Welthandelsorganisation unterrichtet, dass bald 24 Sorten von Müll nicht mehr eingeführt werden dürften, darunter Elektroschrott, Altpapier und Plastikmüll.

Nach ihrem Bundestagswahlfiasko im vergangenen Jahr und ihrem erst spät beigelegten Führungsstreit bringt sich die CSU-Landesgruppe auf ihrer traditionellen Winterklausur für das neue Jahr in Position: Im oberbayerischen Kloster Seeon wollen sich die Bundestagsabgeordneten für die Berliner Koalitions-Sondierungen und das Landtagswahljahr in Bayern rüsten. Gleich zum Auftakt gegen Mittag wird Parteichef Horst Seehofer erwartet, um über den neuesten Stand in Berlin zu berichten. Umstrittener Gast ist morgen Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban . Der Rechtsaußen-Politiker verletzt seit Jahren die Grundsätze der EU beim Thema Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, gilt aber als Freund der CSU.

Nach der Studie zur Gewaltkriminalität von Flüchtlingen fordern die Innenexperten der Union eine striktere Asylpolitik mit schnelleren Abschiebungen und Rückkehrprogrammen. Der CDU-Innenpolitiker Armin Schuster plädierte in der "Neuen Osnabrücker Zeitung" für eine rasche Einstufung der Maghreb-Staaten Algerien, Marokko und Tunesien als sichere Herkunftsländer . Dies werde Asylverfahren beschleunigen und Rückführungen in diese Länder erleichtern. In der vergangenen Legislaturperiode war die Union mit ihrem Vorhaben gescheitert, Algerien, Marokko und Tunesien so zu listen.

FC-Bayern -Präsident Uli Hoeneß schmiert Torhüter Sven Ulreich öffentlich Honig um den Bart. Denn er will, dass der Ersatzmann des verletzten Manuel Neuer seinen Vertrag verlängert . Der aktuelle Dreijahresvertrag läuft am Saisonende aus - und Ulreich könnte danach ablösefrei zu einem Verein wechseln, bei dem er die Nummer eins wäre. "Für mich ist Sven Ulreich der Mann des Jahres ", sagte Hoeneß im "Kicker" über den 29 Jahre alten Schlussmann, der Neuer seit Monaten glänzend vertritt. "Er hat dem FC Bayern unheimlich geholfen, damit diese Wende klappte", sagte Hoeneß über den Aufschwung des Bundesliga-Herbstmeisters im Verlauf der Hinrunde.

Der amerikanische Elektro-Pionier Tesla bekommt seine Produktionsprobleme nicht in den Griff . Im vierten Quartal liefen gerade einmal 1550 Fahrzeuge vom Band, gut ein Drittel der anvisierten Zahl. Tesla-Chef Elon Musk musste abermals seine Produktionsziele verschieben. Die Fertigung des Model 3 könne erst am Ende des zweiten Quartals auf wöchentlich 5000 Fahrzeuge hochgefahren werden, erklärte er. Damit verliert Tesla wichtige Zeit. Denn die Konkurrenz sitzt dem Unternehmen bereits im Nacken. GM verkauft sein Elektroauto Bolt derzeit wie warme Semmeln.

Zum geschmückten Weihnachtsbaum haben sie es nicht gebracht - in der Stuttgarter Wilhelma kommen unverkaufte Tannenbäume aber noch als Tierfutter zu Ehren. Die Nadelbäume werden in dem Zoo derzeit verfüttert oder als Dekoration in den Gehegen aufgestellt. "Das sind Bäume, von denen wir wissen: Da hat noch keine Kerze draufgestanden und kein Lametta drangehangen", sagte der Wilhelma-Sprecher. Die Tannen würden unter anderem als Futter genutzt - beispielsweise für Elefanten. "Das ist zwar kein ganz großer Leckerbissen , sie fressen es aber doch." Zudem sei das Zerlegen der Tanne eine gute Beschäftigung für die Dickhäuter. "Andere Tiere wie Raubkatzen finden den Geruch spannend", erklärte der Sprecher. Die letzte Variante sei die als Dekoration - etwa in den Volieren der Vögel. Ausgediente und teils noch geschmückte Weihnachtsbäume von Privatleuten bekommen die Tiere nicht. In anderen Zoos - etwa in Berlin - wird das ähnlich gehandhabt.

Entlang der US-Ostküste sorgt Eiseskälte und anhaltender Schneefall weiter für Chaos. In den wichtigsten Flughäfen in New York und New Jersey wurden vorsorglich für Donnerstag rund 2700 Flüge gestrichen, wie der US-Nachrichtensender CNN berichtete. Neben arktischen Temperaturen warnt der US-Wetterdienst an der Ostküste vor starken Schneefällen und Winden, die in einigen Gebieten auch zu Stromausfällen führen könnten.

Im Bundesstaat South Carolina schloss der Flughafen Charleston nach eigenen Angaben gestern seine Landebahnen wegen des Winterwetters. Der Unterricht an Schulen in New York City wird heute wegen des Schneesturms ausfallen, gab Bürgermeister Bill de Blasio via Twitter bekannt.

Die tiefen Temperaturen setzen aber auch der Natur zu. An der Küste von Massachusetts wurden vier Weiße Haie angespült, die offensichtlich einen Kälteschock erlitten hatten.