+++ Der Morgen live +++ US-Abgeordnete wollen Trump psychiatrisch begutachten lassen

Herzlich willkommen beiBis 9 Uhr begleitet Sie heute Armin Himmelrath beim Start in den Tag - hier finden Sie den Autor bei Twitter Die wichtigsten politischen Themen des Tages finden Sie kompakt in unserem Briefing DIE LAGE

Eine Gruppe von US-Kongressabgeordneten hat eine renommierte Psychiaterin um eine Einschätzung zur seelischen Verfassung von Präsident Donald Trump gebeten. Wie der US-Nachrichtensender CNN und die Zeitung "Politico" berichten, konsultierten die Abgeordneten die Professorin Bandy Lee von der Yale-Universität in Connecticut. Lee hat ein Buch mit dem Titel "The Dangerous Case of Donald Trump" (Der gefährliche Fall Trump) herausgegeben, in dem mehrere Fachleute Artikel über die psychische Verfassung des Präsidenten veröffentlichen. Foto: Reuters Die Abgeordneten sagten, sie seien beunruhigt angesichts der Gefahr, welche die "seelische Instabilität" des Präsidenten für das Land bedeute, sagte Lee CNN. Den Zustand eines Menschen zu diagnostizieren, ohne ihn persönlich getroffen zu haben, widerspricht den professionellen Richtlinien des Verbandes der Psychiater in den USA. Die Sprecherin des Weißen Hauses, Sarah Sanders, nannte die Äußerungen der Expertin "beschämend und lächerlich". Wenn Trump für das Amt nicht geeignet sei, "dann wäre er wahrscheinlich nicht da, wo er sich gerade befindet", sagte sie. Auch hätte er in diesem Fall bei den Vorwahlen der Republikanischen Partei zur Kandidatenkür wohl kaum die innerparteilichen Rivalen schlagen können.

Zwischendurch nochmal was fürs Herz: Louis Armstrong und sein "Kiss To Build A Dream On" in einer Live-Aufnahme von 1962. Bitte mit angemessen großer Lautstärke hören!

Und jetzt Sie: Brauchen wir die Bahnsteigkarte noch?

Sie ist ein Relikt - und wird trotzdem weiterleben: die Bahnsteigkarte. Also ein Ticket, mit dem man den Bahnsteig auch dann betreten darf, wenn man gar nicht selber wegfahren möchte. Gibt's nicht mehr? Aber sicher doch: Die Verkehrsverbünde in Hamburg und München verkaufen Bahnsteigkarten - und wollen das auch weiterhin tun. Foto: dpa Seit Jahrzehnten berechtigt das Ticket Nicht-Passagiere dazu, die Bahnsteige von S- und U-Bahnen zu betreten - zum Beispiel zwecks Abholung eines Fahrgastes. Löst man den Sonderschein nicht (für 30 Cent in Hamburg und 40 Cent in München), ist man offiziell Schwarzfahrer und muss 60 Euro zahlen.



Mit der geringen Gebühr wurden im vergangenen Jahr in Hamburg bis November laut Senatsangaben 2379 Euro erlöst. Der Münchner Verbund MVV nahm fast dreimal soviel ein. Seit Jahrzehnten berechtigt das Ticket Nicht-Passagiere dazu, die Bahnsteige von S- und U-Bahnen zu betreten - zum Beispiel zwecks Abholung eines Fahrgastes. Löst man den Sonderschein nicht (fürund), ist man offiziell Schwarzfahrer und muss 60 Euro zahlen.Mit der geringen Gebühr wurden im vergangenen Jahr in Hamburg bis November laut Senatsangaben 2379 Euro erlöst. Der Münchner Verbund MVV nahm fast dreimal soviel ein.

Angesichts der Unruhen im Iran hat der UN-Sicherheitsrat für heute eine Dringlichkeitssitzung anberaumt. Das Treffen soll um 21 Uhr unserer Zeit in New York beginnen. Es geht auf einen Antrag der USA zurück. Russland hatte die US-Forderung, die Lage im Iran im höchsten UN-Gremium zu diskutieren, als Versuch der Einmischung in innere Angelegenheiten des Landes kritisiert. Es kann also durchaus sein, dass Moskau oder andere Mitglieder des Sicherheitsrates noch versuchen werden, die Sitzung zu verhindern.

Wetter die Zweite: Der erste Sturm des neuen Jahres hat nach ersten Schätzungen dreistellige Millionenschäden hinterlassen. Der Gesamtverband der Versicherungswirtschaft (GDV) geht davon aus, dass das Tief "Burglind" in der Bundesrepublik deutlich weniger als eine halbe Milliarde Euro Schaden verursacht hat. Damit wäre "Burglind" zwar ein schwerer, aber kein Rekordsturm gewesen.



Das Ranking der fünf schwersten Winterstürme der vergangenen 20 Jahre wird noch immer von "Kyrill" angeführt, wie der Verband mitteilte. Der verheerende Sturm hatte 2007 versicherte Sachschäden in Höhe von über zwei Milliarden Euro hinterlassen. Auf den Plätzen zwei und drei folgten "Lothar" im Jahr 1999 mit umgerechnet 800 Millionen Euro und "Jeanett" 2002 mit 760 Millionen Euro Schaden. Wie es mit dem Wetter heute weitergeht, dazu komme ich gleich noch - ich muss nur erstmal den Meteorologen finden, der sich irgendwo verkrochen hat.

Starke Regenfälle und Tauwetter haben im Süden Deutschlands in der vergangenen Nacht die Rettungskräfte in Atem gehalten. In der Stadt St. Blasien im Schwarzwald gab es Überschwemmungen und Erdrutsche. Das teilte die Polizei im baden-württembergischen Freiburg mit. In dem Ort im Landkreis Waldshut seien die Häuser eines kompletten Straßenzugs vorsorglich evakuiert worden. Rund 100 Anwohner wurden in eine Turnhalle gebracht worden. Die meisten konnten im Laufe der Nacht zurück in ihre Häuser. Foto: dpa Rettungskräfte seien mit einem großen Aufgebot im Einsatz. Häuser seien durch Erdrutsche bedroht, hieß es. Am Abend hatte die Polizei gewarnt: "Es besteht die Gefahr einer Katastrophe." Die Annahme sei im Laufe der Nacht relativiert worden, sagte ein Sprecher heute Morgen. Menschen seien nicht zu Schaden gekommen. In weiteren Teilen Baden-Württembergs hatte die Polizei vor allem mit überfluteten Straßen zu tun. Der Deutsche Wetterdienst hatte im Schwarzwald und im Allgäu bis Freitagmorgen stellenweise 70 bis 120 Liter Regen pro Quadratmeter erwartet. Rettungskräfte seien mit einem großen Aufgebot im Einsatz. Häuser seien durch Erdrutsche bedroht, hieß es. Am Abend hatte die Polizei gewarnt: "." Die Annahme sei im Laufe der Nacht relativiert worden, sagte ein Sprecher heute Morgen. Menschen seien nicht zu Schaden gekommen. In weiteren Teilen Baden-Württembergs hatte die Polizei vor allem mit überfluteten Straßen zu tun. Der Deutsche Wetterdienst hatte im Schwarzwald und im Allgäu bis Freitagmorgen stellenweise 70 bis 120 Liter Regen pro Quadratmeter erwartet.

Die wichtigsten Nachrichten um 7 Uhr: Nord- und Südkorea tasten sich wieder aneinander heran, am Dienstag soll es ein Treffen beider Seiten geben.

tasten sich wieder aneinander heran, am Dienstag soll es ein Treffen beider Seiten geben. Der iranische Militärchef droht mit einem Einsatz seiner Soldaten gegen regierungskritische Demonstranten.

droht mit einem Einsatz seiner Soldaten gegen regierungskritische Demonstranten. Washington fiebert dem Enthüllungsbuch über Donald Trump entgegen, das nun schon heute erscheinen soll.

Die Verbraucherzentralen verlangen mehr Datenschutz bereits in Voreinstellungen digitaler Angebote und Geräte. "Es kann nicht sein, dass der gläserne Bürger das Ideal der Werbewirtschaft ist", sagte der Chef des Verbraucherzentrale Bundesverbands (vzbv), Klaus Müller, der Deutschen Presse-Agentur.



"Heute ist es viel zu häufig so, dass ich erstmal alle Informationen preis gebe und mich mühselig durch Menüs durchklicken muss, um das zu verändern." Hoher Datenschutz müsse aber die Norm sein und nicht die Ausnahme, forderte Müller auch mit Blick auf Online-Käufe und soziale Netzwerke.

Der türkische Außenminister Cavusoglu hat für einen "Neustart" in den deutsch-türkischen Beziehungen geworben, zugleich aber Forderungen an die Bundesregierung erhoben. Vor einem geplanten Treffen mit seinem deutschen Kollegen Gabriel rief Cavusoglu in einem Gastbeitrag für die Zeitungen der Funke Mediengruppe dazu auf, "die gegenwärtige Krisenspirale" im Verhältnis beider Staaten zu durchbrechen. Beide Länder sollten sich auf Augenhöhe begegnen. Deutsch-türkische Beziehungen: Außenminister Cavusoglu will "Krisenspirale" stoppen - SPIEGEL ONLINE - Politik Am Samstag wird der türkische Außenminister in Goslar erwartet. Vorab schreibt Mevlüt Cavusoglu: Er wünsche sich einen "Neustart" in den bilateralen Beziehungen. Zudem hat er Forderungen an Berlin.

Zwei Mal Wortmeldungen aus der FDP: Die frühere Justizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger klagt über einen Vertrauensverlust in ihre Partei wegen des Abbruchs der Jamaika-Sondierungen. „Bei denjenigen, die mit ihrer Stimme dazu beigetragen haben, dass die FDP mit mehr als 10 Prozent fulminant wieder in den Bundestag zurückgekehrt ist, gibt es Unsicherheit, viele Fragen und Zweifel“, sagte sie den Zeitungen des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND). "Da muss Vertrauen wieder hergestellt werden“, so die frühere Ministerin. FDP-Vize Wolfgang Kubicki beschäftigt sich dagegen lieber mit der politischen Konkurrenz. Er hält es für möglich, dass die CSU ein Scheitern der am Sonntag beginnenden GroKo-Verhandlungen bewusst einkalkuliert. „Eine neue Bundesregierung in Berlin zu bilden, ist der CSU völlig egal. Sie nimmt sogar in Kauf, dadurch Angela Merkel zu stürzen“, sagte Kubicki ebenfalls dem RND. Demnach gehe es der CSU allein um die absolute Mehrheit bei der Landtagswahl in Bayern: „Der CSU wäre offensichtlich eine Neuwahl parallel zur Landtagswahl die liebste Option.“

Kleiner Service, damit Sie nicht nachschauen müssen: Der aktuelle Staatspräsident von Peru heißt Pedro Pablo Kuczynski, der frühere polnische Ministerpräsident Jarosław Aleksander Kaczyński. Keine bekannte Verwandtschaft.

Der wegen Menschenrechtsverbrechen verurteilte frühere peruanische Staatschef Fujimori ist frei. Nach einer umstrittenen Begnadigung durch Präsident Kuczynski konnte der 79-Jährige gestern abend das Krankenhaus in Lima als freier Mann verlassen. Er war dort wegen Herzproblemen zwölf Tage in Behandlung gewesen. Foto: Reuters Kuczynski hatte seinen Vorgänger Fujimori am 24. Dezember mit Verweis auf dessen schlechte Gesundheit begnadigt und seine Haftentlassung verfügt. Damit löste er Protestkundgebungen im Inland und heftige Kritik auch im Ausland aus.

Nach der Insolvenz von Air Berlin startet der Käufer Easyjet heute zum ersten Mal am Berliner Flughafen Tegel. Die britische Fluggesellschaft bietet mit dem Flug nach München (10.30 Uhr) erstmals einen innerdeutschen Flug an. Von Sonntag an fliegt Easyjet ab Tegel 19 Ziele in Europa an, davon vier in Deutschland.



Easyjet hat schon in Berlin-Schönefeld 12 Maschinen stationiert. Bis zum Sommer will die Fluggesellschaft nun in Tegel die 25 Maschinen einsetzen, die von der insolventen Air Berlin übernommen wurden. Tegel wird damit nach London-Gatwick der zweitgrößte Standort des Unternehmens.

Vertragen Sie zu dieser frühen Stunde schon ein bisschen Musik? 20 Jahre alt ist die Single "Big Big World", und passenderweise feiert deren schwedische Sängerin Emilia Rydberg heute auch noch ihren 40. Geburtstag. Grattis på födelsedagen, Emilia!

Deutsche Polizisten haben nach Angaben der Gewerkschaft der Polizei (GdP) im vergangenen Jahr rund 22 Millionen Überstunden gemacht - so viele wie 2016. Dies sagte GdP-Chef Oliver Malchow der " haben nach Angaben der Gewerkschaft der Polizei (GdP) im vergangenen Jahr rundgemacht - so viele wie 2016. Dies sagte GdP-Chef Oliver Malchow der " Neuen Osnabrücker Zeitung ". Die Zahl ist eine Schätzung. Grund sind dem Zeitungsbericht zufolge vor allem Sondereinsätze wie der G20-Gipfel in Hamburg und etliche neue Aufgaben für die Beamten. 2015 hatten die Polizisten von Bund und Ländern rund 20 Millionen Überstunden angehäuft.

Klar, die Sache mit dem Enthüllungsbuch kann er natürlich nicht so auf sich sitzen lassen, der US-Präsident. Ich frage mich allerdings, ob er mit seiner Reaktion nicht der psychiatrischen Gutachterin unfreiwillig Material liefert...