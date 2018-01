+++ Der Morgen live +++ Entwickler verklagt Google nach Rauswurf wegen sexistischer Äußerungen

Der Morgen @SPIEGELONLINE.

Herzlich willkommen beiBis 9 Uhr begleitet Sie heute Michael Kröger beim Start in den Tag.Die wichtigsten politischen Themen des Tages finden Sie kompakt in unserem Briefing DIE LAGE Die französische Justiz hat ein Ermittlungsverfahren gegen Apple wegen verlangsamter iPhones eingeleitet. Die Untersuchung wegen mutmaßlicher Täuschung und die absichtliche Verkürzung der Lebenszeit von Apple-Produkten obliege der französischen Verbraucherschutzbehörde, die an das Wirtschaftsministerium angeschlossen ist, sagte eine mit dem Verfahren vertraute Person. Die Vorermittlungen könnten Monate in Anspruch nehmen und müssen nicht zwangsläufig in einem Gerichtsverfahren enden. In Frankreich ist die absichtliche Verkürzung der Lebenszeit eines Produktes strafbar. Unternehmen kann bis zu fünf Prozent des Jahresumsatzes als Strafe aufgebrummt werden. Die US-Regierung treibt die Verschärfung ihrer Einwanderungspolitik voran. Etwa 200.000 Salvadorianer verlieren im September 2019 ihre vorübergehenden Aufenthaltsgenehmigung, wie die Regierung von US-Präsident Donald Trump bekanntgab. Damit müssen sie entweder das Land verlassen oder sich um eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung bemühen. Nach einer Übergangsfrist von 18 Monaten könnten sie andernfalls ausgewiesen werden. Den besonderen Schutzstatus (temporary protected status, TPS) hatten sie 2001 erhalten, weil nach zwei verheerenden Erdbeben in El Salvador viele obdachlos geworden waren. 2019 könnte das Programm auch für Haitianer und Nicaraguaner beendet werden, für Honduraner bereits Ende dieses Jahres. Kritiker werfen der US-Regierung vor, mit der Entscheidung Familien auseinanderzureißen. Etwa 275.000 in den USA geborene Kinder hätten ein Elternteil, das diesen Schutzstatus genieße, erklärte eine Einwanderungsschutzgruppe. Das Handelsministerium warnte ebenfalls vor einer Beendigung des Programms. Die Metallarbeiter wollen keinen Zweifel daran aufkommen lassen, dass sie es im aktuellen Tarifkonflikt mit den Arbeitgebern der Metall- und Elektroindustrie ernst meinen. Die IG Metall hat für heute wieder mehrere zehntausend Beschäftigte zu weiteren Warnstreiks aufgerufen. Geplant sind allein in Nordrhein-Westfalen mehr als 140 Aktionen. Auch in Sachsen-Anhalt sollen nach Angaben der Gewerkschaft Beschäftigte die Arbeit zeitweise niederlegen, um ihrer Forderung nach mehr Geld und neuen Arbeitszeitregeln Nachdruck zu verleihen. Foto: AFP Die andauernden Negativschlagzeilen scheinen die Motivation von Donald Trump nachhaltig erschüttert zu haben. Jedenfalls geht der US-Präsident morgen mit wesentlich weniger Elan zu Werke, als noch zu Beginn seiner Amtszeit. Zurzeit beginnt sein Arbeitstag nach Informationen des Politik-Portals "Axios" erst gegen elf Uhr. Auch die Zahl der Konferenzen mit seinen Beratern habe merklich abgenommen (obwohl sich der Gesprächsbedarf angesichts der Weltlage eigentlich nicht geändert hat). Die Zeit am Vormittag verbringe der Frühaufsteher gerne vor dem Fernseher, am Telefon oder beim Twittern. Aber auch während des Arbeitstages hält sich sein Aufwand in Grenzen, wie aus dem Terminkalender, den "Axios" ansehen konnte, hervorgeht. Ein oder zwei Meetings genügen Trump vollkommen. Dann zieht er sich wieder zurück, um Fernsehen zu schauen und zu telefonieren. Um 18 Uhr ist dann Feierabend. Die Vorgänger hielten es ein wenig anders: George W. Bush zum Beispiel tauchte regelmäßig um 6,45 Uhr im Oval Office auf, Barack Obama zwischen 9 und 10 Uhr. Flynn Klimann ist nicht unbedingt der begabteste Handwerker unter der Sonne. Mit seinen Do-it-Yourself-Aktionen trifft er aber den Nerv der Zuschauer - zum einen, weil er dabei recht unterhaltsam vorgeht (zum anderen, weil der eine oder andere fehlendes Talent ganz gerne zur Tugend erhebt). Haben Sie vor, demnächst eine Mauer zu bauen? Dann schauen Sie dieses Video. . . Das Auswärtige Amt bereitet offenbar die Wiederaufnahme des Familiennachzuges für Flüchtlinge ab Mitte März vor. Visastellen der hauptsächlich betroffenen Botschaften und Generalkonsulate nähmen Terminwünsche entgegen, schreibt das Ministerium laut "Neuer Osnabrücker Zeitung" in einer Antwort auf eine Anfrage der Linken. Das Thema ist ein Streitpunkt in den Koalitionssondierungen von Union und SPD. Foto: dpa Nach dem Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest in Osteuropa hat Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt (CSU) die Lage als "durchaus ernst" bezeichnet. "Wir versuchen, uns bestmöglich vorzubereiten", sagte Schmidt der "Passauer Neuen Presse". Er rief zu strikten Hygiene- und Vorsichtsmaßnahmen auf. "Vom Schweinehalter über den Händler bis zum Reisenden muss jeder helfen, die Ausbreitung zu verhindern."

Die Viruserkrankung verläuft für infizierte Tiere in der Regel tödlich. Für den Menschen ist sie ungefährlich, eine Einschleppung in Zuchtbetriebe könnte aber zu großen wirtschaftlichen Schäden führen. Der Erreger wurde im November in der Nähe der polnischen Hauptstadt Warschau bei Wildschweinen nachgewiesen. Auch in Tschechien gab es Fälle. Trotz der Unsicherheit wegen der protektionistischen US-Wirtschaftspolitik fertigen die Autobauer in Mexiko mehr Fahrzeuge denn je. Die Produktion stieg 2017 um 8,9 Prozent auf 3,77 Millionen Autos, wie der Verband der mexikanischen Automobilindustrie mitteilte. Der Export stieg demnach um 12,1 Prozent auf 3,1 Millionen Fahrzeuge. Drei Viertel davon gingen in die USA. EU-Kommissar Günther Oettinger will Deutschland und die anderen Mitgliedstaaten von 2021 an zu höheren Einzahlungen in den europäischen Haushalt bewegen. Dies sagte Oettinger bei einer Konferenz zur EU-Finanzplanung. Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) signalisierte seine Unterstützung - betonte aber, dass er wegen der Sondierungsgespräche nicht für die Bundesregierung sprechen könne.



Oettingers Vorstellungen zufolge sollen die wegen des EU-Austritts Großbritanniens wegfallenden Mittel von 12 bis 13 Milliarden Euro pro Jahr zur Hälfte über Einsparungen aufgefangen werden. Die anderen 50 Prozent könnten durch frisches Geld gedeckt werden. Die Anfrage allein wird US-Präsident Donald Trump mächtig ärgern: In der Russland-Affäre um mögliche Einflussnahme auf die US-Wahl 2016 will Sonderermittler Robert Mueller ihn jetzt persönlich in die Mangel nehmen. Eine Befragung könne bereits in den kommenden Wochen stattfinden, berichtet die "Washington Post" unter Berufung auf eine Person aus dem Umfeld des Präsidenten. Die Verbraucherzentralen verlangen ein Ende höherer Kosten für Handy-Verbindungen aus dem Inland in andere EU-Staaten. Nach dem Wegfall der Roaming-Zuschläge im EU-Ausland im Juni 2017 sei "eine merkwürdige Situation" bestehen geblieben, kritisierte der Chef des Verbraucherzentrale Bundesverbands (vzbv), Klaus Müller. So koste es nun nicht mehr als zu Hause, etwa von Spanien nach Deutschland oder auch nach Frankreich zu telefonieren. Umgekehrt - bei Verbindungen mit deutscher Handykarte aus Deutschland ins EU-Ausland - liege der durchschnittliche Preis aber weiterhin teils "um ein Vielfaches" darüber. Dies sei "eine Gelddruckmaschine" für die Anbieter, kritisierte der vzbv-Chef. Foto: dpa Ungeachtet der vielfältigen Start-Schwierigkeiten auf der neuen ICE-Trasse findet die neue Schnellverbindungen zwischen Berlin und München Anklang. "In den ersten vier Wochen waren mehr als doppelt so viele Fahrgäste in unseren Zügen unterwegs als im Vorjahreszeitraum", sagte Berthold Huber, Personenverkehrsvorstand der Deutschen Bahn, der "Süddeutschen Zeitung". Das Unternehmen sprach von einem Anstieg um das 2,4-fache. Für das gesamte Jahr 2018 rechnete die Bahn mit einer Verdoppelung der Fahrgastzahlen von 1,8 auf 3,6 Millionen. Foto: AFP Der technische Fortschritt auch am ältesten Gewerbe der Welt nicht spurlos vorüber. Im Sapphire Gentlemans Club in Las Vegas stellte anlässlich der CES zum ersten Mal ein Roboter sein Talent beim Poledance zur Schau. Über die Erregung der Zuschauer wurde nichts bekannt. Der Grünen-Politiker Robert Habeck hat Union und SPD vorgeworfen, den Klimaschutz zu vernachlässigen. "Wer kämpft in der großen Koalition für den Kohleausstieg oder für eine wirkliche Verringerung des CO2-Ausstoßes, auch im Verkehr? Da ist niemand, den ich kenne", sagte der schleswig-holsteinische Umweltminister. "Da wird mir angst und bange." Sigmar Gabriel tue Klimaschutz als grünen Firlefanz ab, Armin Laschet und Thomas Bareiß seien noch nie als Klimaschützer aufgefallen. Sie wollten das Gegenteil. "Insofern erwarte ich da gar nichts", sagte Habeck.



Bei den Sondierungen von Union und SPD hatte sich eine Arbeitsgruppe darauf verständigt, das ohnehin kaum mehr erreichbare Klimaschutzziel für 2020 auch offiziell aufzugeben - eigentlich wollte Deutschland bis dahin 40 Prozent weniger Treibhausgase ausstoßen als 1990. Die Zahl der Apotheken in Deutschland nimmt weiter ab. Einer Statistik der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände zufolge war ihre Zahl Ende 2016 mit 20.023 so niedrig, wie in den frühen 1990er Jahren nicht mehr. "Wir stellen fest, dass der Abwärtstrend sich beschleunigt", sagte Verbandspräsident Friedemann Schmidt. Der Europäische Gerichtshof habe mit seinem Urteil vom Oktober 2016 eine Wettbewerbsschieflage zugunsten ausländischer Arzneimittelversender verursacht, kritisierte Schmidt. "Sie müssen sich im Gegensatz zu den Präsenzapotheken nicht mehr an einheitliche Abgabepreise für verschreibungspflichtige Arzneimittel halten." Eigentlich heißt sie Ronja Zschoche, sie wuchs in bescheidenen Verhältnissen in den Hamburger Stadtteilen St. Pauli und Langenhorn auf und studiert Kunst an der Hochschule für bildende Künste in Hamburg. Nebenbei rappt sie - und das unter dem Pseudonym Haiyiti mittlerweile sogar so erfolgreich, dass sowohl Kenner der Branche, als auch Hater Notiz von ihr nehmen. Mit "Montenegro Zero" erscheint ihr zweiter Longplayer - doch berühmt werden will sie damit nach eigenem Bekunden nicht. Glaubt man ihr aber nicht . . . Toyota will die Zukunft der Mobilität mit einem autonomen Mehrzweck-Fahrzeug mitprägen. Der japanische Autobauer stellte gestern das Konzept e-Palette vor, eine Art mobilen autonomen Raum in der Größe eines Lieferwagens. Er könne beliebig eingesetzt werden: Als Transporter, Büro, Arztpraxis, Spielhalle, Hotelraum oder Minibus. "Heute müssen Sie zum Laden fahren, morgen kommt der Laden zu Ihnen", sagte Firmenchef Akio Toyoda auf der Technik-Messe CES in Las Vegas. Die Wagen können zu Ketten verbunden und immer wieder umkonfiguriert werden. Debütieren sollen sie zu den Olympischen Spielen 2020 in Tokio. Ist der Faltenkiller Botox bei den Schönen (oder denen die um ihre Schönheit kämpfen) in Ungnade gefallen? Jedenfalls gehen die Umsätze in einem Maß zurück, dass sich Botox-Hersteller Allergan zu einer Gewinnwarnung genötigt sieht. Die Nettoerlöse dürften 2018 mit 15,0 bis 15,3 Milliarden Dollar niedriger ausfallen als von Analysten erwartet, teilte das Pharmaunternehmen mit. Allergan hatte vor kurzem mitgeteilt, Kosten zu sparen und mehr als 1000 Mitarbeiter zu entlassen. Tatsächlich hängen die Schwierigkeiten weniger mit Botox zusammen. Der Konzern bekommt vielmehr die neue Konkurrenz für sein zweitwichtigstes Medikament, das Augenmittel Restasis, zu spüren. Restasis und das Botox machen rund die Hälfte der gesamten Umsätze bei Allergan aus. Nordkorea will eine hochrangige Delegation und Athleten zu den Olympischen Winterspielen schicken, die im Februar im südkoreanischen Pyeongchang stattfinden. Das hätten nordkoreanische Unterhändler bei den ersten Gesprächen mit Südkorea seit zwei Jahren vorgeschlagen, teilte ein Sprecher des Vereinigungsministeriums in Seoul heute morgen mit. Demnach bot Nordkorea auch an, eine Fan-Gruppe für die Wettkämpfe, eine Künstlergruppe sowie ein Taekwondo-Showteam zu entsenden.



Die südkoreanische Delegation schlug im Gegenzug unter anderem Gespräche über humanitäre Fragen vor. Die Rot-Kreuz-Verbände beider Länder sollten über neue Treffen zwischen getrennten koreanischen Familien reden. Foto: AP Erinnern Sie sich an James Damor. Jenen Software-Entwickler bei Google, der im vergangenen Sommer wegen eines Essays gefeuert worden war. Darin hatte er den geringen Anteil von Frauen in der Technologiebranche mit "biologischen" Unterschieden der Geschlechter erklärt. Frauen seien "offener gegenüber Gefühlen und gegenüber Ästhetik" und zögen daher die Arbeit in sozialen oder künstlerischen Branchen vor, während Männer über "natürliche Fähigkeiten" verfügten, die sie zu besseren Programmierern machten. Außerdem seien Frauen weniger widerstandsfähig gegen Stress. Der Versuch, mehr Frauen in die Branche zu bringen, sei ein Fehler. Das aber dürfe man nicht laut sagen, zumal nicht in einer "ideologisierten Unternehmenskultur" wie bei der von Google. Jetzt klagt er gegen seinen Ex-Arbeitgeber. Seine Begründung: Er und andere würden diskriminiert wegen ihrer "konservativen politischen Ansichten", weil sie Männer seien und kaukasischer Herkunft. Sie würden deshalb "geächtet, schlecht gemacht und bestraft". Google bediene sich illegaler Quoten bei der Einstellung von Mitarbeitern, um einen bestimmten Prozentanteil von Frauen und Minderheiten zu erreichen. Vom Feiern haben die Berliner offensichtlich erst einmal genug. In der Regel ist es so, dass sich Frühaufsteher und Nachteulen zumindest kurz auf der Straße begegnen. Doch in diesen Tagen ist es ruhig. Kein Grüppchen, das kichernd und wankend der Kälte trotzt. Aber keine Sorge. Kommt wieder. Bald schon. Guten Morgen verehrte Leserinnen und Leser. Ich begrüße Sie zum "Morgen'" auf SPIEGEL ONLINE - heute aus Berlin.

Die Ankündigung war erst mal nur heiße Luft: US-Präsident Donald Trump hat seine Bekanntgabe der Preise für die "unehrlichsten und korruptesten Medien des Jahres" verschoben. Die Preisträger der "Fake News Awards" sollen nun erst am 17. Januar vorgestellt werden, teilte er am Sonntag via Twitter mit. Die Begründung klingt typisch Trump-like: "Das Interesse an diesen Preisen und ihre Bedeutung sind bei Weitem größer, als irgendjemand hätte erwarten können!", schrieb der Präsident. Seine Sprecherin Sarah Sanders hatte kürzlich angedeutet, dass Trump an eine Art Preisverleihungsshow denkt - wobei unklar ist, wer eingeladen und wer erscheinen würde. Trump hat sich mit fast allen Medien außer sehr konservativen wie Fox News massiv angelegt und bezeichnet sie als Fake News Media (Lügenmedien). Diese haben vor diesem Hintergrund auch schon einen Namen für die angekündigten Preise gefunden: "Fakies". Manche sprechen auch von den "Trumpies".

Allerdings kann der Präsident kaum hoffen, dass sich die Preisträger besonders ärgern werden. So hat etwa TV-Talkmaster Stephen Colbert, Gastgeber der "Late Show" des Senders CBS die Hoffnung geäußert, dass er gewinnt, denn "nichts macht dich glaubwürdiger, als wenn Donald Trump dich einen Lügner nennt".

Union und SPD setzen ihre Sondierungsgespräche über eine mögliche Regierungsbildung fort. Die ersten Fachgruppen sitzen bereits seit acht Uhr zusammen.

Der Deutsche Beamtenbund spricht auf seiner Jahrestagung in Köln unter anderem über die Auswirkungen der Digitalisierung.

Mit bundesweiten Warnstreiks in der Metall- und Elektroindustrie erhöht die Gewerkschaft IG Metall den Druck auf die Arbeitgeber. Arbeitsniederlegungen sind in acht Bundesländern geplant, im Laufe der Woche soll eine Reihe weiterer Länder hinzukommen.

Nach mehreren Minister-Rücktritten bildet die britische Premierministerin May ihr Kabinett um. May sagte der BBC, dass sie nach dem Abgang ihres Stellvertreters Green "einige Änderungen" vornehmen werde.

