+++ Der Morgen live +++ Sorgt #MeToo für "Klima einer totalitären Gesellschaft"?

Laurent Lafitte und Catherine Deneuve beim Filmfestival in Cannes (Foto: Reuters) "Hartnäckiges und ungeschicktes Flirten ist kein Delikt", heißt es in einem Gastbeitrag in der "Le Monde", der von 100 Frauen unterschrieben wurde. Das mag zwar stimmen, als kritische Reaktion auf die #MeToo-Debatte scheint die Aussage aber am Thema vorbeizugehen. Catherine Deneuve zählt zu den Unterzeichnerinnen, die der bemerkenswerten Meinung sind, durch den Hinweis auf sexuelle Übergriffe werde einem "Klima einer totalitären Gesellschaft" und einer "Kampagne der Denunziation und öffentlicher Anschuldigungen" Vorschub geleistet. Deneuve und ihre Mitstreiterinnen räumen ein, dass die Debatte um sexuelle Gewalt notwendig sei, sind aber der Meinung: "Dieses Fieber, die 'Schweine' zur Schlachtbank zu führen (...), dient in Wahrheit den Interessen der Feinde sexueller Freiheit."

Foto: Reuters Der türkische Außenminister Mevlut Cavusoglu nimmt Russland und Iran in Bezug auf Angriffe der syrischen Regierung gegen die eigene Bevölkerung in der Provinz Idlib die Pflicht. Cavusoglu sagte der staatlichen Agentur "Anadolu", die beiden Ländern dürften die Luftschläge nicht unterstützen.

Freuen Sie sich schon auf die Olympischen Winterspiele in Pyeongchang? Aus deutscher Sicht haben Sie allen Grund dazu, wenn man den Berechnungen des US-Mediendienstes "Gracenote Sports" glauben darf. Durch die Abwesenheit russischer Spitzenathleten in Folge des Dopingskandals könnte Deutschland 40 Medaillen gewinnen und damit zur erfolgreichsten Nation vor Norwegen werden. Die fleißigsten Medaillensammler werden demnach die deutschen Biathletinnen und Biathleten sein. Wir sind gespannt.

Foto: Reuters Der ehemalige VW-Manager Oliver Schmidt, der im Zuge des Abgasskandals in den USA zu sieben Jahren Gefängnis verurteilt worden war, hat gegen seine fristlose Kündigung geklagt. Volkswagen hatte ihn zwei Wochen nach der Verurteilung entlassen. Sein Anwalt sagte dem Bayerischen Rundfunk, Schmidt habe "die ihm erteilten Weisungen befolgt". Deswegen sei die Kündigung "arbeitsrechtlich höchst zweifelhaft". VW hat sich zu dem Vorfall bislang nicht geäußert.

Der französische Präsident Emmanuel Macron hat die Bestellung von 184 Airbus A320 aus China bestätigt. Der Deal werde "in Kürze finalisiert", sagte Macron und bekräftigte, dass es zudem Gespräche über A350- und A380-Lieferungen gebe.

Foto: Reuters Gute Nachrichten für alle Tennisfans: Novak Djokovic ist wieder da. Der ehemalige Weltranglistenerste hat nach einer sechsmonatigen Verletzungspause bei einem Einladungsturnier in Melbourne sein Comeback gefeiert. Gegen den Österreicher Dominic Thiem gewann Djokovic glatt 6:1, 6:4. "Ich fühle mich großartig", sagte der Serbe. "Ich hoffe, dass in den nächsten vier, fünf Tagen alles gut läuft und ich bereit für die Australian Open bin." Die Qualifikation zum ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres hat heute begonnen.



New York geht mit gutem Beispiel voran: Wie Bürgermeister Bill de Blasio verkündete müssen in der US-Metropole innerhalb von sechs Monaten alle Herrentoiletten in öffentlichen Gebäuden mit Wickeltischen ausgerüstet werden. Als Vater eines acht Monate alten Sohnes sage ich: Gut und richtig so!

Foto: DPA Hollywoodstar Michael Douglas kommt Berichten über sexuelle Belästigung zuvor: Der zweimalige Oscar-Gewinner ist laut eigener Aussage von "The Hollywood Reporter" mit der Anschuldigung konfrontiert worden, dass er vor 32 Jahren vor einer damaligen Mitarbeiterin masturbiert haben soll. In einem Interview mit der Website Deadline.com bezeichnet Douglas die Aussagen als "komplette Lüge, Erfindung, die jeglicher Wahrheit entbehrt". Er gehe von sich aus mit der Geschichte an die Öffentlichkeit, weil seine Kinder besorgt seien, dass er als Sexualstraftäter gebrandmarkt werden könne.

Foto: DPA Jörg Hofmann, Chef der IG Metall, hat eine Fortsetzung und Ausweitung der , Chef der IG Metall, hat eine Fortsetzung und Ausweitung der Warnstreiks angekündigt, um den Druck auf die Arbeitgeber weiter zu erhöhen. Die Gewerkschaft fordert für die anstehenden Tarifverhandlungen "eine neue tarifliche Sozialleistung", Nachbesserungen beim Mindestlohn und kürzere Arbeitszeiten.

(Foto: Reuters) Zum Thema #MeToo bzw. inzwischen #TimesUp: Bei den "Golden Globes" strahlte James Franco (im Bild mit seinem Bruder Dave) noch und freute sich über die Auszeichnung als bester Hauptdarsteller in einer Komödie. Das Lachen dürfte ihm für den Moment vergangen sein. Die "New York Times" hat eine Promo-Veranstaltung zu seinem Film "The Disaster Artist" abgesagt, nachdem verschiedene Frauen Franco in den sozialen Netzwerken sexueller Übergriffe beschuldigt hatten.

Gute Nachrichten für die Karibik: Die Tsunamiwarnung nach dem Erdbeben nördlich von Honduras ist aufgehoben worden.

Foto: DPA Zermatt ist nach heftigen Schneefällen nach wie vor von der Außenwelt abgeschnitten. Die rund 13.000 eingeschlossenen Urlauber können bislang nur in kleinen Gruppen per Helikopter ausgeflogen werden. Jetzt sollen künstlich Lawinen ausgelöst und dadurch Zufahrtswege "freigesprengt" werden. Der Schweizer Skiortist nach heftigen Schneefällen nach wie vor von der Außenwelt abgeschnitten. Die rundkönnen bislang nur in kleinen Gruppen per Helikopter ausgeflogen werden. Jetzt sollen künstlich Lawinen ausgelöst und dadurch

Foto: Getty Images Moon Jae In ist "unter den richtigen Bedingungen" zu einem Der südkoreanische Präsidentist "unter den richtigen Bedingungen" zu einem Treffen mit Nordkoreas Diktator Kim Jong Un bereit. Das sagte er bei einer Pressekonferenz in Seoul. Die erste Annäherung zwischen beiden Ländern hatte es gegeben, weil Nordkorea ein Team zu den Olympischen Winterspielen im Süden entsenden will.

Bannon, Schlammlawinen und Tsunamiwarnung - das sind die wichtigsten Themen der Nacht: Stephen Bannon , ehemaliger Chefberater von US-Präsident Donald Trump und Chefinformant von Michael Wolff für dessen Enthüllungsbuch "Fire and Fury", ist nicht mehr Herausgeber der ultrarechten Website "Breitbart News" .

, ehemaliger Chefberater von US-Präsident Donald Trump und Chefinformant von Michael Wolff für dessen Enthüllungsbuch "Fire and Fury", ist . Wenige Wochen nach den verheerenden Waldbränden im Süden Kaliforniens ist die Region nach heftigen Regenfällen von Schlammlawinen verwüstet worden, die mindestens 13 Menschen das Leben gekostet haben.

ist die Region nach heftigen Regenfällen worden, die mindestens 13 Menschen das Leben gekostet haben. Nach einem schweren Erdbeben in der Karibik gibt es eine Tsunami-Warnung für Honduras, Guatemala, Costa Rica, Panama, Nicaragua, Mexiko, Belize, Kuba, Jamaika und die Kaiman-Inseln.

(Quelle: www.twitter.com/meghanmarkle) Wer sich in den vergangenen Jahren an Fotos und Nachrichten aus dem Privatleben der US-Schauspielerin Meghan Markle erfreut hat, bekommt seit gestern nur noch das zu sehen. Die Verlobte von Prinz Harry hat ihre Profile bei Twitter, Facebook und Instagram gelöscht. Der Queen dürfte es gefallen. Den insgesamt rund drei Millionen Followern auf allen Plattformen vielleicht nicht so. Die müssen jetzt wohl den Weg über die Regenbogenpresse gehen, wenn sie den neuesten Klatsch und Tratsch über Miss Markle erfahren wollen.