+++ Der Morgen live +++ Nach Erfolg von "Fire and Fury" - Trump fordert schärfere Gesetze wegen Verleumdung

Mit der Ostküstenmetropole New York hat eine weitere US-Großstadt die großen Ölmultis auf Zahlungen zur Bewältigung des Klimawandels verklagt . Bürgermeister Bill De Blasio forderte gestern Entschädigung für die hohen Kosten, die der Stadt bereits durch die Erderwärmung entstanden seien und die nötig seien, um ihre Infrastruktur für die weiteren Folgen zu rüsten. Die Ölbranche hätte die Risiken des Klimawandels über Jahre hinweg gezielt vertuscht . New York werde deshalb Schadenersatzansprüche gegen die Ölriesen BP, Chevron, ConocoPhillips, ExxonMobil und Shell geltend machen, kündigte ein Sprecher De Blasios an. Die Unternehmen äußerten sich zu der Aktion zunächst nicht. Zuvor hatten bereits andere US-Städte und -Landkreise wie San Francisco und Oakland in Kalifornien ähnliche Klagen eingereicht.

Die "New York Times" hat die westlichen deutschen Bundesländer als eines von 52 Reisezielen im Jahr 2018 empfohlen. "Nirgendwo wird der Geist teutonischer Toleranz mehr gelebt als in den fortschrittlichen westlichen Staaten des Landes ", schreibt die Zeitung in der gestern veröffentlichten, jährlich erscheinenden Liste. Sehenswert seien etwa die Eiszeitkunst im Schwäbischen Jura und die schadstofffreien, mit Wasserstoff betriebenen Züge in Niedersachsen. Erwähnt werden auch der bis 2022 angepeilte Atomausstieg Deutschlands und die gleichgeschlechtliche Ehe, die der Bundestag im Sommer beschlossen hatte. Die Liste "52 Places to Go" erschien zum 13. Mal und empfiehlt 52 Reiseziele für die 52 Wochen des Jahres. Die "New York Times" sammelt dafür Vorschläge ihrer Korrespondenten und Reisereporter aus allen Teilen der Welt. Dieses Jahr will die Zeitung einen Reporter an alle 52 Ziele schicken , der die Empfehlungen in konkrete Pläne für Reisende verwandelt. Auf die Stelle bewarben sich mehr als 13.000 Interessenten . Wer den Zuschlag bekommt, soll diese Woche verkündet werden.

Einiges spricht dafür, dass es den Stadtvätern nur in zweiter Linie um die Ehrung von Nemzow ging. Der republikanische Senator von Florida, Marco Rubio, der die Umbenennung des Straßenabschnitts vor der russischen Botschaft unterstützt, nannte die wahren Motive beim Namen: Der Beschluss sende "eine klare Botschaft an Wladimir Putin und seine Freunde , dass das amerikanische Volk auf Seiten der Russen steht, die mutig versuchen, eine freie und demokratische Zukunft für ihr Land aufzubauen".

Dennoch setzten die Stadtverordneten bereits eine Zeremonie für die Umbenennung für den 27. Februar an, dem dritten Jahrestag von Nemzows gewaltsamen Tod in Moskau. Dabei solle ein Schild zu Ehren des russischen Oppositionspolitikers auf dem Platz angebracht werden, wie Vertreter der Stadtverwaltung Medienberichten zufolge sagten.

Der Straßenabschnitt vor der russischen Botschaft in Washington soll nach dem Willen der Stadtverwaltung künftig den Namen des ermordeten Kreml-Kritikers Boris Nemzow tragen. 13 Stadtverordnete - elf demokratische und zwei unabhängige - stimmten gestern einstimmig für die Umbenennung des Straßenabschnitts in Boris Nemzow Plaza. Die im Eilverfahren beschlossene Resolution stellt aber noch keine definitive Regelung dar. Der US-Kongress kann sein Veto einlegen.

Der querschnittsgelähmte Skispringer Lukas Müller kehrt zwei Jahre nach seinem schweren Sturz in Bad Mitterndorf an die Skiflugschanze am Kulm zurück . Die beiden Wettbewerbe am Samstag und Sonntag wird der 25-jährige Österreicher als Zuschauer verfolgen. "Zwei Jahre nach meinem Sturz ist der Zeitpunkt dafür gekommen. Ich war bisher nie mehr dort, das wird das erste Mal wieder sein", sagte Müller. Der Skispringer war damals bei starkem Schneefall mit dem Rücken auf dem Hang aufgeschlagen und hatte sich den sechsten und siebten Halswirbel gebrochen . Sein jetziges Leben verbringt der Österreicher zum größten Teil im Rollstuhl . Bei seiner Rückkehr an die Skiflugschanze, auf der er beinahe sein Leben verlor, fiebert er vor allem auf das Treffen mit den Vorspringern hin. "Ich freue mich einfach, mit ihnen zu reden, weil ich weiß, was sie für einen Job machen müssen", sagte Müller. Bei seinem fatalen Sturz im Rahmen der Skiflug-WM 2016 war er selbst Vorspringer.

Wieder Probleme auf der Rheintalbahn-Strecke : Gestern Abend ist nahe Freiburg ein ICE mit rund 60 Fahrgästen gestrandet . Er sei in eine beschädigte Oberleitung gefahren und habe sie herabgerissen, teilte die Bundespolizei in Weil am Rhein mit. Ohne Strom blieb der Schnellzug, der von Köln nach Basel unterwegs war, im Bahnhof von Schallstadt liegen. Ein Fernbus brachte die Passagiere in der Nacht nach Basel . Wegen des Oberleitungsschadens wurde die Strecke stundenlang gesperrt . Gegen 4.30 Uhr wurde ein Gleis der zweigleisigen Trasse wieder für den Verkehr freigegeben, sagte ein Bahnsprecher. Das zweite Gleis sollte im Lauf des Vormittags folgen. Solange sei im Nah- und Fernverkehr mit Verzögerungen zu rechnen .

Eine als transsexuell interpretierte Puppe hat einen Spielzeughändler in Paraguay in arge Schwierigkeiten gebracht. Die beanstandeten Puppen wurden beschlagnahmt und sein Geschäft Lion in Ciudad del Este geschlossen .

Durant hatte zuvor drei Spiele lang pausieren müssen. Jetzt gegen die Los Angeles Clippers erzielte er allein in der ersten Hälfte des Spiels 25 Punkte - exakt die Zahl, die er für die 20.000er-Marke benötigte. Mit 29 Jahren ist er neben LeBron-James der jüngste Spieler , der in den exklusiven Klub der jetzt 44 Topscorer aufgenommen wurde.

Basketball-Superstar Kevin Durant hat es in die Bestenliste der Spieler geschafft, die in der NBA mehr als 20.000 Punkte erzielt haben. Den entscheidenden Schritt machte er mit einem Sprungwurf vom rechten Flügel. Die Golden State Warriers feierten den Moment natürlich gebührend, die Zuschauer beglückwünschten ihn mit stehenden Ovationen.

Südkoreas Justizminister will den Handel von Kryptowährungen verbieten. Ein entsprechendes Gesetz sei in Vorbereitung, sagte Park Sang Ki vor Journalisten. Es gebe große Bedenken hinsichtlich der virtuellen Währungen und daher bereite das Ministerium ein Verbot des Handels über entsprechende Börsen vor. Details zu den Planungen nannte der Minister nicht.

Die Unionsparteien und die SPD wollen an heute die Sondierungsgespräche über eine Fortsetzung der großen Koalition abschließen. Ein paar Knackpunkte gibt es noch, weshalb die Delegationen wohl bis spät in die Nacht verhandeln dürften. Bis zuletzt waren beispielsweise zentrale Steuer- und Finanzfragen sowie wesentliche Entscheidungen in den Bereichen Migration, Arbeitsmarkt, Gesundheit, Pflege, Renten und Europa offen. Die Unterhändler der Parteien waren am Sonntag erstmals zusammengekommen. Morgen soll ein Ergebnis auf dem Tisch liegen. Man werde bei den abschließenden Beratungen noch "manche dicke Brocken" aus dem Weg räumen müssen, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Michael Grosse-Brömer (CDU), gestern Abend. Es gehe jetzt um Herzensanliegen der Parteien . Er sei aber optimistisch , dass die Sondierer zu Lösungen kommen könnten. Auch SPD-Chef Martin Schulz gab sich zuversichtlich.

Foto: Reuters

Unwetter halten auch andere Regionen in Kalifornien in Atem, wenn auch bei weitem nicht in dem Ausmaß wie in Santa Barbara. In Las Vegas zum Beispiel sorgte heftiger Regen dafür, dass bei der Computermesse CES der Strom ausfiel. Man hätte das zum Anlass nehmen können, um in gemeinsamer Diskussion bei Kerzenlicht über die Nebenwirkungen der Digitalisierung unserer Welt nachzudenken. Statt dessen wurden die Besucher lediglich nach draußen begleitet.

Die Meteorologen hatten gestern den fünfthöchsten Niederschlagswert seit dem Beginn der Aufzeichnung der Wetterdaten für Las Vegas durch den National Weather Service im Jahr 1937. Nach ersten Erkenntnissen führte Kondensat nach dem Regen zu einem Überschlag in einem Transformator am Messegelände, wie die Veranstalter mitteilten. Am Dienstag hatte der starke Regen in der Wüstenstadt schon dazu geführt, dass der Google-Pavillon geschlossen bleiben musste. Am Mittwoch schien allerdings schon wieder die Sonne.