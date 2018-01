+++ Der Morgen live +++ Die Milchstraße in Bewegung

Was bewegt die Welt sonst noch? Natürlich mal wieder. Wie die "Washington Post" berichtet, soll der US-Präsident in einer Besprechung mit Senatoren und Kongressabgeordneten gefragt haben, warum so viele Menschen aus "shithole countries" in die USA kämen. Gemeint habe er damit unter anderem Haiti und Teile Afrikas. In ersten Reaktionen aus der sehr großen haitianischen Gemeinde in den Vereinigten Staaten wurde der US-Präsident unter anderem als "unwissend in Bezug auf die Geschichte seines Landes" und als "Bully" bezeichnet. Farah Larrieux, Menschenrechtsaktivistin mit haitianischen Wurzeln aus Miami, sagte: "Dieser Mann hat keinen Respekt vor niemandem. (...) Es macht mich krank."