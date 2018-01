+++ Der Morgen live +++ Börsengebäude in Jakarta teilweise eingestürzt

Und was macht das? Wenn Sie im Osten und Süden leben, haben Sie Glück: Da zeigt sich "gebietsweise" (auch so ein Wort, das nur Meteorologen benutzen) längere Zeit die Sonne und es bleibt trocken. Sonst zieht von Westen her starke Bewölkung auf und am Nachmittag beginnt es im Nordwesten und Westen zu regnen. Im Bergland oberhalb von rund 600 m fällt Schnee. Die Temperatur erreicht Höchstwerte zwischen 0 und 4, in der Westhälfte zwischen 3 und 9 Grad mit den höchsten Werten am Oberrhein. Und in der Nacht kommt der Regen dann auch da an, wo es heute tagsüber noch trocken war... hier können Sie selbst alles nochmal nachlesen