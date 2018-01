+++ Der Morgen live +++ Wo "Friederike" am schlimmsten wütet

Bastian Schweinsteiger wird noch mindestens ein weiteres Jahr in der US-amerikanischen Profiliga MLS spielen. Der Weltmeister von 2014 hat seinen Vertrag bei Chicago Fire verlängert. "Das letzte Jahr war ein besonderer Moment in meiner Karriere, aber es hat sich unerfüllt angefühlt ohne einen Titel. Aber ich bin sicher, dass wir mit der Unterstützung unserer großartigen Fans eine weitere denkwürdige Saison spielen können", sagte Schweinsteiger. In seiner ersten MLS-Saison hatte er in 24 Spielen drei Tore erzielt und sechs Treffer vorbereitet. Chicago, das vor der Verpflichtung Schweinsteigers zweimal das schlechteste Team der Liga gewesen war, hat zum ersten Mal seit 2012 die Playoffs erreicht, scheiterte aber an New York Red Bull.