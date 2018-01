Newsblog Eltern prügeln sich bei Kinderturnier

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann, CSU, mosert über die Sozialdemokraten. Es ärgere ihn, dass die SPD das in den Sondierungsgesprächen Besprochene nicht "mutig und kraftvoll" vertrete, sondern es "wieder in Zweifel" gezogen habe, sagte Herrmann in einer "Bild"-Talksendung. Auf einer solchen Grundlage sei keine "vernünftige Regierungsarbeit möglich".