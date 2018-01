+++ Der Morgen live +++ "Gerade meine Frau verprügelt - jetzt geht es mir besser!"

Zu seiner aktiven Zeit als Fußballer galt Phil Neville als einer der besten britischen Verteidiger. Ob das Löschen seines Twitter-Accounts eine so gute Defensivstrategie war, muss sich erst noch zeigen. Gestern wurde der 41-Jährige als englischer Frauennationaltrainer vorgestellt. Kurz darauf verschwand sein Profil beim Kurznachrichtendienst. Der Hintergrund: Neville war in der Vergangenheit vermehrt mit sexistischen und anderen indiskutablen Tweets aufgefallen. Unter anderem schrieb er im Juli 2011: "Gerade meine Frau verprügelt!!! Jetzt geht es mir besser!" Außerdem schrieb er im Dezember 2012 an seine Schwester gerichtet: "Ihr Frauen wolltet immer Gleichberechtigung, bis es darum geht, wer die Rechnungen bezahlt." Das alles fand er wohl lustig, als er es schrieb, hätte dabei aber bedenken sollen, dass das Internet nichts vergisst - erst recht nicht, wenn man prominent ist.

Guten Morgen zum (bis jetzt) wärmsten Tag des Jahres. Hier in Hamburg zeigt das Thermometer jetzt schon fast zehn Grad, für heute Nachmittag werden am Oberrhein bis zu 17 Grad erwartet. Was Deutschland und die Welt außer dem Wetter beschäftigt, verrate ich Ihnen in den kommenden drei Stunden hier im "Morgen" bei SPIEGEL ONLINE. Sollten Sie Fragen, Anmerkungen, Wünsche oder Kritik haben, dann schreiben Sie mir bitte einfach: malte.mueller-michaelis@spiegel.de.