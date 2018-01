+++ Der Morgen live +++ "Ja, ich will" - "Sie dürfen jetzt spülen"

Foto: Monmouth County Sheriff's Office via AP

So eine Trauung hat Katie Gummer wohl auch noch nie durchgeführt: Als sich Brian und Maria Schulz im US-Bundesstaat New Jersey das Ja-Wort geben wollten, erlitt die Mutter des Bräutigams einen Asthma-Anfall und musste notärztlich versorgt werden. Dazu wurde sie in eine Damentoilette des Gerichtsgebäudes gebracht, in dem die Zeremonie stattfinden sollte. Um die Eheschließung trotzdem termingerecht über die Bühne zu bringen, folgte die Festgemeinde der Mutter kurzerhand aufs Klo. Die guten Nachrichten: Die Asthma-Patientin hat sich mittlerweile erholt, und das frisch vermählte Ehepaar Schulz wird den schönsten Tag des Lebens sicher nie vergessen.