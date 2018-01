+++ Der Morgen live +++ Hillary Clinton liest bei Grammy-Gala aus "Fire and Fury"

Herzlich willkommen beiBis 9 Uhr begleitet Sie heute Armin Himmelrath beim Start in den Tag - hier finden Sie den Autor bei Twitter Die wichtigsten politischen Themen des Tages finden Sie kompakt in unserem Briefing DIE LAGE

Mit einer Lesung aus dem Enthüllungsbuch "Fire and Fury" ("Feuer und Zorn") haben Hillary Clinton und Star-Musiker bei den Grammyverleihung gegen US-Präsident Donald Trump ausgeteilt. Clinton, die gegen Trump bei den Wahlen im November 2016 verloren hatte, erschien am Sonntag überraschend in einem vorab aufgezeichneten Sketch von Moderator James Corden. Darin liest sie eine Passage aus Michael Wolffs Buch, das mit Details aus dem Wahlkampf und Trumps Zeit im Weißen Haus Schlagzeilen machte.



Auch Rapperin Cardi B, John Legend, Cher und Snoop Dogg lasen einige Sätze aus dem Buch. "Warum lese ich diesen Scheiß überhaupt?", fragt Cardi B, nachdem sie eine Passage zu Trumps angeblich regelmäßigen Cheeseburger-Abendessen im Bett rezitiert hat. "Ich kann das nicht glauben. Lebt er so wirklich sein Leben?"



Die UN-Botschafterin der USA, Nikki Haley, reagierte prompt auf die verbale Ohrfeige vor einem Millionenpublikum gegen ihren Vorgesetzten und Parteikollegen Trump. "Ich habe die Grammys immer geliebt, aber dass Künstler das 'Fire and Fury'-Buch lesen, war das Ende", twitterte Haley wenige Minuten nach dem Sketch.

FC Arsenal und Borussia Dortmund stehen offenbar kurz vor einer Einigung über den Wechsel des BVB-Stürmers Pierre-Emerick Aubameyang nach London. Das berichteten deutsche und britische Medien gestern am späten Abend übereinstimmend. Nach Informationen der "Ruhr Nachrichten" sollen sich beide Klubs auf eine Ablösesumme von rund 65 Millionen Euro für den Gabuner geeinigt haben. Die britischen Sender BBC und Sky Sports News berichten von umgerechnet rund 68 Millionen Euro. Foto: AP Das Gelingen des Transfers soll allerdings davon abhängen, ob der BVB einen Ersatz für Aubameyang findet. Arsenal-Stürmer Olivier Giroud gilt laut BBC und Sky Sports News weiterhin als heißer Kandidat. Andere Medien berichteten, Giroud habe einen Wechsel nach Dortmund abgelehnt. Eine weitere Option bei der Borussia könnte laut "Ruhr Nachrichten" der frühere Kölner Anthony Modeste sein, der beim chinesischen Verein Tianjin Quanjian angeblich unzufrieden ist.

Die Ministerpräsidenten von Polen und Israel wollen den Streit um ein polnisches Gesetz zum Umgang mit dem Holocaust im Dialog beilegen. Israels Ministerpräsident Netanjahu und sein polnischer Kollege Morawiecki vereinbarten in einem Telefonat gestern Abend, "unverzüglich einen Dialog zu eröffnen", wie die israelische Regierung mitteilte. Jede Seite werde eine Delegation benennen. Die israelische Regierung hatte am Wochenende gegen ein Gesetz protestiert, das nach ihrer Ansicht zur Verschleierung polnischer Verbrechen an Juden im Zweiten Weltkrieg beitragen könnte. Der Gesetzentwurf sieht vor, die falsche Bezeichnung der NS-Todeslager als "polnisch" unter Strafe zu stellen. Außerdem soll es verboten werden, Polen eine Mitschuld an den Nazi-Verbrechen zu geben.

Was war los in den vergangenen Stunden? Hier ist der Nachrichtenüberblick: Union und SPD haben die ganze Nacht über die GroKo verhandelt - und sich am frühen Morgen vertagt. Es gibt Streit um den Familiennachzug für Geflüchtete.

und haben die ganze Nacht über die verhandelt - und sich am frühen Morgen vertagt. Es gibt Streit um den Familiennachzug für Geflüchtete. Putin-Kritiker Alexej Nawalny ist wieder frei - er war gestern bei einer Kreml-kritischen Demonstration verhaftet worden. Trotz der Freilassung drohen ihm bis zu 30 Tagen Haft.

ist wieder frei - er war gestern bei einer Kreml-kritischen Demonstration verhaftet worden. Trotz der Freilassung drohen ihm bis zu 30 Tagen Haft. Anschlag in Afghanistan : In Kabul hat es einen Angriff auf eine Militärakademie gegeben, in Berichten ist von mehreren Explosionen die Rede.

: In Kabul hat es einen Angriff auf eine Militärakademie gegeben, in Berichten ist von mehreren Explosionen die Rede. Der neue Handball-Europameister heißt Spanien.

Bevor es um die harten Neuigkeiten geht, gibt es erst einmal ein bisschen etwas zum Wachswingen: die Delta Rythm Boys, die zwar aus den USA stammen und dort auch ziemlich erfolgreich waren, dann aber für längere Zeit eine neue Heimat in Schweden fanden.