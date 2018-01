+++ Der Morgen live +++ Weißes Haus blamiert sich mit Einladung zu "State of the Union"

Foto: DPA

Dass Donald Trump die Eintrittskarten zu seiner ersten Rede zur Lage der Nation selbst geschrieben hat, darf guten Gewissens bezweifelt werden. Trotzdem passt dieser Faux-Pas seines Personals im Weißen Haus irgendwie zur Präsidentschaft des 71-Jährigen: Eingeladen wurde zur "Address on the State of the Uniom". Ja, Sie lesen richtig. "Der Fehler wurde umgehend korrigiert, und die Tickets werden neu versendet", sagte ein Sprecher des zuständigen Büros. Na, immerhin.