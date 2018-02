+++ Der Morgen live +++ Drei Monate Sperre für tretenden Schiedsrichter

Herzlich willkommen beiBis 9 Uhr begleitet Sie heute Armin Himmelrath beim Start in den Tag - hier finden Sie den Autor bei Twitter Die wichtigsten politischen Themen des Tages finden Sie kompakt in unserem Briefing DIE LAGE

Der französische Fußball-Schiedsrichter Tony Chapron ist wegen seines spektakulären Blackouts mit einem Tritt gegen einen Spieler und einem Platzverweis gegen sein "Opfer" für drei Monate gesperrt worden. Diese Entscheidung gab die Disziplinarkommission der französischen Liga gestern Abend bekannt. Chapron war Mitte Januar im Punktspiel zwischen Paris St. Germain und dem FC Nantes nach einem Zusammenprall mit einem Gästespieler gestürzt und trat noch am Boden liegend mit gestrecktem Bein gegen den Profi nach. Danach zeigte der Referee dem betroffenen Spieler auch noch die Gelb-Rote Karte wegen unsportlichen Verhaltens. Nach seiner vorläufigen Suspendierung hatte sich Chapron bereits entschuldigt, allerdings eine vorsätzliche Tätlichkeit bestritten.

Im Metall-Tarifkonflikt haben Beschäftigte bei Daimler und Porsche in Baden-Württemberg die Arbeit niedergelegt. Die 24-stündigen Warnstreiks begannen bereits gestern Abend zum Start der Nachtschicht um 22 Uhr, wie die Gewerkschaft IG-Metall mitteilte. "Im Daimler-Werk in Sindelfingen sind alle Zufahrtstore mit Streikposten besetzt", sagte Rebekka Henschel, Sprecherin der IG Metall Stuttgart.



In den Daimler-Werken Untertürkheim und Sindelfingen sowie im Porsche-Werk Zuffenhausen habe sich die komplette Nachtschicht an dem Warnstreik beteiligt, sagte Henschel. Insgesamt hätten damit an den drei Produktionsstandorten in der Nachtschicht rund 3600 Metaller ihre Arbeit ruhen lassen. Heute ist der letzte Tag der dreitägigen Warnstreikwelle. Die IG Metall erwartet bundesweit eine Rekordbeteiligung von bis zu 300.000 Metallern. Streikposten gestern beim Autozulieferer Bosch. (Foto: dpa)

Update zum Vorfall in Shanghai: Nach dem Zwischenfall mit einem Lieferwagen, der mehrere Passanten umgefahren hatte, hat die Polizei jetzt einen Anschlag ausgeschlossen. Es sei ein Unfall gewesen, heißt es in einer Mitteilung. 18 Menschen wurden verletzt, davon drei schwer. Der Fahrer habe geraucht. Dabei habe sich das Feuer entzündet und der Mann habe die Kontrolle über den Wagen verloren. Er habe ohne Lizenz gefährliche Güter transportiert. An Bord waren demnach mehrere Gasflaschen.

Ein bisschen Musik gehört natürlich auch zu einem gelungenen Start in den Tag. Heute vor 96 Jahren wurde Sonny Stitt in Boston geboren, ein wirklich herausragender Saxophonist und Jazzer. Stitt starb 1982 in Washington. Hier ist er mit "Lover Man".

Verhandler von Union und SPD nicht nur untereinander klar kommen müssen - auch von außen werden sie mit Forderungen, Ideen und Anregungen konfrontiert. Zum Beispiel von Handwerkspräsident Hans Peter Wollseifer: Der hat die Unterhändler zur Wiedereinführung der Meisterpflicht in vielen Berufen aufgefordert. Im Gespräch mit der " In Berlin wird die GroKo vorbereitet. Klar, dass dienicht nur untereinander klar kommen müssen - auch von außen werden sie mit Forderungen, Ideen und Anregungen konfrontiert. Zum Beispiel von Handwerkspräsident Hans Peter Wollseifer: Der hat die Unterhändler. Im Gespräch mit der " Saarbrücker Zeitung " warnte der Chef des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks vor Nachwuchsmangel und sinkender Qualität. Mittlerweile könne jeder "zum Gewerbeamt gehen und sagen, ich bin Raumausstatter, Gold- und Silberschmied oder Parkettleger - ohne Qualifikationsnachweis", kritisierte Wollseifer. Das Handwerk stemme sich zwar gegen den Qualitätsverlust durch jene, "die sich Handwerker nennen, aber keine sind". Die künftige Regierung müsse aber die Fehler der Vergangenheit revidieren. Seit dem Wegfall der Meisterpflicht im Jahr 2004 werde in den 53 betroffenen Berufen viel weniger ausgebildet, sagte der ZDH-Präsident.

Sie kommen heute nicht so richtig aus den Federn? Weil es noch zu früh, außerhalb des Betts zu kalt oder draußen zu dunkel ist? Schauen Sie mal - es gibt auch andere Empfindungen. Macht Mut, oder?

Nach Schüssen an einer Schule in Los Angeles an der US-Westküste hat die Polizei ein 12-Jähriges Mädchen festgenommen. Zwei Schüler im Alter von 15 Jahren seien in einem Klassenzimmer der Mittelschule von den Schüssen getroffen worden, berichtete die Polizei auf Twitter. Ein Junge sei am Kopf verletzt und befinde sich in kritischem aber stabilen Zustand, ein Mädchen wurde weniger schwer am Handgelenk getroffen. Drei weitere Menschen, zwei Kinder und eine Frau, seien leicht verletzt worden, teilte die örtliche Feuerwehr bei einer Pressekonferenz mit. Laut Polizeichef Steven Zipperman handelt es sich bei der Tatverdächtigen um eine 12-Jährige. Die Schule wurde nach der Festnahme als sicher deklariert. Es war zunächst nicht bekannt, wie das Mädchen die Waffe in die Schule schmuggeln konnte. Die Sal-Castro-Mittelschule nördlich des Stadtzentrums von Los Angeles hat rund 300 Schüler.

Was war los in den vergangenen Stunden? Die wichtigsten Nachrichten zum Start in den Freitag: In Shanghai ist ein Autofahrer in eine Menschenmenge gefahren, es gab mindestens 18 Verletzte. Die Polizei spricht mittlerweile von einem Unfall.

ist ein gefahren, es gab mindestens 18 Verletzte. Die Polizei spricht mittlerweile von einem Unfall. Bei den Koaltionsverhandlungen in Berlin gibt es ein neues Zwischenergebnis: Union und SPD haben sich auf ein Bildungspaket geeinigt, das Kooperationsverbot soll deutlich gelockert werden.

in Berlin gibt es ein neues Zwischenergebnis: Union und SPD haben sich auf ein geeinigt, das Kooperationsverbot soll deutlich gelockert werden. Passend dazu (thematisch, meine ich): Die SPD schmiert ab . Nach einer neuen Umfrage kommt sie nur noch auf 18 Prozent in der Sonntagsfrage.

. Nach einer neuen Umfrage kommt sie nur noch auf 18 Prozent in der Sonntagsfrage. Und eine gute Nachricht: Die 900 Arbeiter einer Goldmine, die in Südafrika nach einem Stromausfall unter Tage eingeschlossen waren, sind wieder an der Erdoberfläche, meldet die Nachrichtenagentur AFP gerade eben.