+++ Der Morgen live +++ Linken-Vorsitzender Riexinger geht zur AfD

Wo bin ich denn hier hingeraten? Das dachte sich Bernd Riexinger vermutlich, als er gestern im Bundestag auf der Suche nach seiner Fraktion in viele unbekannte Gesichter blickte. Der Linken-Vorsitzende hatte sich in der Tür geirrt und war in eine AfD-Sitzung geplatzt. Es dauerte eine Weile, bis beide Seiten den Irrtum bemerkten. So nah kommen sich die beiden äußeren Enden des politischen Spektrums in Deutschland selten. Zum Glück waren die Kollegen vom "Bericht aus Berlin" der ARD mit der Kamera dabei.