+++ Der Morgen live +++ Jetzt wird das Olympische Dorf eröffnet

Quelle: instagram.com/bsfnigeria

Foto: AFP In Pyeongchang dürfen sich Freunde des Mottos "dabei sein ist alles" unter anderem auf den nigerianischen Frauenbob und auf Pita Taufatofua freuen, den "Mann aus Tonga" . Taufatofua sorgte bei den Sommerspielen 2014 in Rio de Janeiro für Aufsehen, als er in traditioneller Tracht (mit anderen Worten halbnackt und eingeölt) bei der Eröffnungsfeier die Fahne seines Landes getragen hatte. In Rio startete er im Taekwondo, für die Winterspiele in Pyeongchang qualifizierte er sich als Langläufer.

Dabei sein ist alles: Zum besonderen Reiz Olympischer Spiele tragen immer neben sportlichen Höchstleistung immer auch die Exoten bei. Was wären die Winterspiele 1988 in Calgary ohne "Eddie the Eagle" gewesen?