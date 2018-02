+++ Der Morgen live +++ Chilenische Kampffliegerin aus dem Zweiten Weltkrieg gestorben

Großbritannien, Chile und Frankreich zeichneten sie für ihre Dienste aus. Nach dem Zweiten Weltkrieg bildete sie in Chile Frauen zu Pilotinnen aus , diente später als Oberst in der chilenischen Luftwaffe und dann in der zivilen Luftfahrt. Zum letzten Mal flog sie eine Maschine im Jahr 2007 - mit 86 Jahren.

"Mr. President - this might not be a very good idea": Trumps Anwälte raten dem US-Präsidenten in der Russland-Affäre davon ab, sich von Sonderermittler Robert Mueller befragen zu lassen. Ihre Sorge: Trump könnte hinterher der Lüge gegenüber Ermittlern bezichtigt werden, da er in der Vergangenheit falsche Angaben gemacht oder sich selbst widersprochen hatte. Die ausführliche Meldung dazu kommt gleich bei uns im Politikressort.