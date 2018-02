+++ Der Morgen live +++ Eiffelturm zu - Kälte friert Frankreich ein

Foto: DPA

-2 Grad herrschen gerade in Paris. Klingt gar nicht so schlimm, oder? Gestern Abend und in der Nacht war es noch deutlich kälter und hat zudem geschneit. Die Folge: Rekordstaus rund um die französische Hauptstadt - und nicht nur dort. In einigen nördlichen Départements fahren heute keine Schulbusse.