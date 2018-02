+++ Der Morgen live +++ Börse in Tokio folgt Kurseinbruch an der Wall Street

Ein erneuter Kurseinbruch an der Wall Street hat am Freitag auch die japanische Börse tief ins Minus gezogen. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index notierte zum Ende des Vormittagshandels 3,22 Prozent niedriger bei 21.185 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index verlor 2,84 Prozent auf 1715 Zähler. Auch an den anderen asiatischen Handelsplätzen ging es bergab.



Am Montag hatte nicht zuletzt die Furcht vor einer steigenden Inflation und deshalb strafferen Geldpolitik zu einem fast fünfprozentigen Absturz an der Wall Street geführt. Die Anleger rätseln, ob die heftigen Ausschläge der Beginn einer größeren Korrektur sind oder nur eine Delle in der seit nunmehr neun Jahren andauernden Rally. "Die Korrekturphase bei Aktien könnte den ganzen Februar und möglicherweise bis in den März anhalten", sagte Aktienstratege Masahiro Ichikawa von Sumitomo Mitsui Asset Management in Tokio.