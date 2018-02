+++ Der Morgen live +++ Säure-Attentäter bedrängt sein Opfer mit Briefen aus dem Gefängnis

Herzlich willkommen beiBis 9 Uhr begleitet Sie heute Michael Kröger beim Start in den Tag.Die wichtigsten politischen Themen des Tages finden Sie kompakt in unserem Briefing DIE LAGE

Mehr als die Hälfte der Deutschen hält es einer repräsentativen Umfrage zufolge für eine gute Idee, in der Fastenzeit auf ein bestimmtes Genussmittel oder Konsumgut zu verzichten. Mehrere Wochen ohne Süßigkeiten, Alkohol, Fleisch oder Fernsehen zu leben, finden 43 Prozent sinnvoll, 14 Prozent sogar sehr sinnvoll, ergab eine Umfrage des Forsa-Instituts im Auftrag der DAK-Gesundheit. Für zeitweise verzichtbar halten die Befragten zum Teil auch das Rauchen, das Internet und das Auto.



Unterdessen ruft die Nordkirche zusammen mit acht weiteren evangelischen Landeskirchen und dem katholischen Bistum Hildesheim zum "Klimafasten" auf. Unter dem Motto "So viel du brauchst" sollen die Gläubigen ihren Konsum überdenken, weniger Energie verbrauchen und einen einfachen Lebensstil ausprobieren.

Die USA sind bereit, direkte Gespräche mit Nordkorea zu führen. Das sagte US-Vizepräsident Mike Pence der "Washington Post" in einem Interview auf dem Rückflug von den Olympischen Winterspielen in Südkorea. Pence machte klar, dass die USA weiterhin über Sanktionen maximalen Druck auf das isolierte ostasiatische Land ausüben würden. Wenn das Regime in Pjöngjang aber Gespräche führen wolle, sei man dafür offen.



"Der Punkt ist, dass kein Druck abgebaut wird, bis sie (die nordkoreanische Führung) etwas tun, das die Allianz (USA und Südkorea) für einen bedeutsamen Schritt in Richtung Denuklearisierung hält", sagte Pence in dem Interview.

Die Weigerung von US-Präsident Donald Trump, ein Memorandum der Demokraten zu den Russland-Ermittlungen zu Veröffentlichung freizugeben, hat massive Empörung ausgelöst. Das Papier ist eine Art Gegendarstellung zu dem der Republikaner, das zuvor mit Trumps Zustimmung publik gemacht worden war.

Trump begründete sein Nein zu einer Veröffentlichung des Demokraten-Memos mit "Sicherheitsbedenken". Er berief sich dabei auch auf eine Einschätzung des Justizministeriums. In dem Papier seien zahlreiche als geheim eingestufte und "besonders sensible" Passagen enthalten. Einer Veröffentlichung des Memorandums der Republikaner hatte der Präsident zuvor aber vorbehaltlos zugestimmt - trotz Bedenken des Justizministeriums und des FBI, das ähnlich wie die Demokraten von Lücken und irreführenden Darstellungen in dem Papier sprach. Im Mittelpunkt des Republikaner-Memos steht der Vorwurf, das FBI habe bei seinen Russland-Ermittlungen fragwürdige Methoden angewandt, um von einem Gericht die Genehmigung zur geheimdienstlichen Überwachung eines Trump-Wahlkampfberaters zu erhalten.

Heute jährt sich der Todestag von Al Jarreau. Der Jazz-Sänger galt als einer der einflussreichsten Musiker seiner Generation. Seine Version von "Take Five" ist legendär:

Russlands Außenminister Sergej Lawrow präsentiert sich im russischen Fernsehen als schlechter Verlierer. Angesprochen auf das Urteil des Internationalen Sportgerichtshofes Cas, der Russland "staatlich gefördertes Doping" attestierte, sagte Lawrow, die Vorwürfe seien von den USA inszeniert worden, weil "sie uns nicht fair schlagen können". Er denke, es sei "eine Art von Wettbewerb ohne Skrupel, weil das US-Team offensichtlich nicht in der Lage ist, uns im Sport zu schlagen", sagte Lawrow in einem Interview mit Russia-1 TV , das auch auf der Website des russischen Außenministeriums veröffentlicht wurde. Das Verbannung Russlands von den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang, sagte Lawrow, sei ein Mittel, um "ihren Platz als unbestrittener Weltmarktführer im Sport zu finden und zu behalten. Alle Rivalen müssen zur Seite gedrängt werden." Es sei "eine gute Kampagne, die antirussisch ist".

NBC hat seinen Experten Joshua Cooper Ramo nach einer Bemerkung über die japanische Besatzung Koreas aus dem Team in Pyeongchang abgezogen, wie die "Korea Times" berichtet. Ramo hatte während der Eröffnungsfeier mit seinen Kommentaren viele Südkoreaner gegen sich aufgebracht. Zehntausende Beschwerden gingen ein. Er hatte behauptet: "Jeder Koreaner wird ihnen sagen, dass Japan kulturell, technologisch und wirtschaftlich ein Vorbild ist, das enorm wichtig für den eigenen Wandel war." Korea hat von 1910 bis 1945 schwer unter der japanischen Besatzung gelitten. die Grausamkeiten sind bis heute nicht nicht vollständig aufgearbeitet. NBC hat für die Aussage um Entschuldigung gebeten. Und noch eine kleine, aber wichtige Begebenheit am Rande der olympischen Spiele: Der amerikanische Medienkonzernhat seinennach einer Bemerkung über dieaus demin Pyeongchang abgezogen, wie die "Korea Times" berichtet.

Der starke Wind hat im Zielraum der alpinen Riesenslalom-Strecke übrigens für ein Schreckmoment gesorgt. Eine Böe erfasste eine TV-Kamera und ließ diese von einem knapp zehn Meter hohen Podest in die Tiefe stürzen. Bei dem Vorfall, der sich nach der Absage des Damen-Rennens ereignete, wurde niemand verletzt. Ein Mitarbeiter des kanadischen TV-Sender CBC berichtete, dass die Kamera samt Stativ direkt neben ihm zu Boden gekracht sei.

Foto: dpa Der anhaltend heftige Wind hat die Skirennfahrer vorerst um ihren nächsten Wettkampf gebracht. Wie schon die Herren-Abfahrt musste auch der Damen-Riesenslalom mit Gold-Favoritin Viktoria Rebensburg verschoben werden. Als Ersatztermin setzte des IOC den Donnerstag fest, an dem es nun zu zwei Rennen kommt: Zwischen den zwei Riesentorlauf-Durchgängen soll nämlich die Abfahrt stattfinden. Noch geben sich die Organisatoren gelassen: "Es ist noch genügend Zeit. Alle Wettbewerbe lassen sich abwickeln", sagte IOC-Sprecher Mark Adams in Pyeongchang. "Es wäre verfrüht, über eine mögliche Verlängerung der Spiele zu sprechen." Laut Wettervorhersage wird der starke Wind noch bis Mittwoch anhalten. Über einen Zeitraum von mehr als drei Tagen lasse sich der Wind aber nicht prognostizieren, sagte Sung Baik You, der Sprecher des Organisationskomitees.

Foto: Reuters Sie erinnert ein wenig an eine Astronautin. Tatsächlich besitzt Jamie Anderson ein ähnlich besonderes Flugtalent, wie die Weltraum-Fahrer. Sie bleibt aber dabei auf der Erde - besser gesagt in der Halfpipe. Die Snowboarderin hat im Pyeonchang Gold im Slopestyle gewonnen. Die Amerikanerin setzte sich deutlich vor Weltmeisterin Laurie Blouin aus Kanada und Sotschi-Silbermedaillengewinnerin Enni Rukajarvi aus Finnland durch. Anderson reichten 83,00 Punkte aus dem ersten Lauf, sie feierte als erste Frau im Snowboarden den zweiten Olympiasieg. Die einzige deutsche Teilnehmerin, Silvia Mittermüller, hatte auf ihre Teilnahme kurzfristig verzichten müssen, weil sie sich bei einem Trainingssturz unmittelbar vor dem Endlauf am rechten Knie verletzte. Trotz Fiebers wollte die 34-Jährige unbedingt ihr Olympia-Debüt geben. Als eine Medaillen-Kandidatin galt sie nicht. Im Finale waren die Snowboarderinnen wegen des starkem Windes auf dem schwierigen Kurs mit Geländern und Sprüngen reihenweise gestürzt.

In der CDU ist das Bekenntnis ihrer Vorsitzenden Angela Merkel zu einer personellen Erneuerung unterschiedlich aufgenommen worden. Ihr Partei-Stellvertreter, Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier, sagte der "Bild"-Zeitung: "Die Kanzlerin hat verstanden." Sie werde der CDU "ein klares Signal in Richtung personelle Erneuerung vor dem Parteitag geben." Thüringens Landesparteichef Mike Mohring sprach in dem Blatt von einem "wichtigen Schritt nach vorn".



Dagegen zeigte sich der Bundestagsabgeordnete und Merkel-Kritiker Klaus-Peter Willsch enttäuscht: "Der Versuch, mit dem üblichen "Weiter so" das schlechte Verhandlungsergebnis und die Wahlschlappe von September schönzureden, hat mich nicht überzeugt. Wir müssen uns in der CDU schon jetzt überlegen, wie wir uns ohne Merkel personell neu aufstellen."

Im Kampf gegen schmutzige Luft durch Diesel-Abgase dringt die SPD auf einen schnelleren Umstieg auf Elektroantriebe. "Wir wollen saubere Mobilität in den Städten und Fahrverbote für Dieselfahrzeuge vermeiden", sagte SPD-Fraktionsvize Sören Bartol. In ihrem Koalitionsvertrag haben Union und SPD eine Erhöhung der Elektroauto-Kaufprämie für Taxis und leichte Nutzfahrzeuge vereinbart. Eine konkrete Summe wird nicht genannt.



Unternehmen sollten schneller von alten Taxen und Lieferfahrzeugen auf neue E-Fahrzeuge umsteigen, sagte Bartol. Die SPD hatte ins Gespräch gebracht, den Zuschuss gezielt für solche Elektrofahrzeuge auf 8000 Euro zu erhöhen. Die 2016 eingeführte Prämie beträgt für reine Elektrowagen 4000 Euro, für Hybridautos sind es 3000 Euro. Die Nachfrage ist bisher eher schleppend.

Foto: dpa Zwei Jahre nach dem Säure-Anschlag auf eine junge Frau in Hannover hat die 29-Jährige immer noch große Angst vor dem Täter. "Er schreibt mir aus dem Gefängnis. Der Tonus ist, dass ich lüge und selber schuld bin", sagte Vanessa Münstermann. Die junge Frau ist seit der Attacke am 15. Februar 2016 im Gesicht schwer entstellt. Mit dem letzten Brief vor Weihnachten sei sie zur Polizei gegangen: "Dort sagte man mir, dass es darin keinen Anhaltspunkt für Ermittlungen gibt, weil alles Meinungsäußerungen sind."



Als die Hannoveranerin vor zwei Jahren mit ihrem Hund morgens um den Block ging, trat ihr Ex-Freund aus einem Gebüsch und schüttete ihr die Säure ins Gesicht. Der Mann wurde zu einer zwölfjährigen Haftstrafe wegen schwerer Körperverletzung verurteilt. Vor einem Jahr gründete Münstermann den Verein "Ausgezeichnet", um Menschen in ähnlicher Lage zu helfen. Am kommenden Sonntag lädt sie zu einem Empfang ein, um sich bei Unterstützern zu bedanken und gemeinsam mit anderen Betroffenen Gesicht zu zeigen.